Nissan X-Trail: llega al Perú con tecnología innovadora en preventa desde US$ 34,890

Desde el 1 de diciembre de 2022 hasta el 25 de enero de 2023, se puede adquirir en preventa el renovado Nissan X-Trail. El SUV ahora está equipado con tecnología innovadora, mayor espacio y confort y está disponible desde US$ 34,890 en tres versiones.

En el proceso, el cliente podrá elegir entre las versiones Sense CTV 3 filas, desde US$ 34,890; el Advance CVT 3 filas, desde US$ 40,520; y el Exclusive AWD CVT 3 filas, desde US$ 45,570. Además, podrá seleccionar el color que desea y la concesionaria donde querrá recoger la unidad.

Está disponible en colores rojo metálico, gris metálico, negro, plata, azul y blanco perlado. También se puede optar por colores bitono, como el azul bitono, plata champagne bitono, gris volcánico bitono y blanco perlado bitono.

Para separar la unidad se debe registrar el interés en la página oficial de Nissan Perú. Allí también se puede analizar la ficha técnica completa y simular cuotas de financiamiento a través de los programas de la marca.

De forma adicional, se puede acceder a un bono de hasta US$ 4.000 a través de CrediNissanPlus, con tasas exclusivas desde 7,99%.

Las mejoras del Nissan X-Trail

El SUV incluye acabados Premium y una tercera fila de asientos, sin restar comodidad y espacio, con capacidad para siete pasajeros. Pero destaca por su tecnología. Así, ahora está equipada con Head Up Display, dispositivo que proyecta en el parabrisas información relevante de la unidad para que el conductor no distraiga la atención del camino.

Además, presenta Asistente de cambio de carril, que ayuda a adelantar a otros vehículos de forma segura; alerta de punto ciego, que avisa si halla algún auto ‘escondido’; Frenado de Emergencia frontal, monitor de visión periférica y detector de objetos en movimiento.

Finalmente, en cuanto innovación tecnológica, el Nissan X-Trail se ofrece con una nueva llave inteligente de nueva generación. Esta funciona con un nuevo algoritmo cifrado al que solo puede acceder personal autorizado de la marca y sus filiales. Así, garantiza la seguridad del cliente.

Suma nuevos aros de aluminio de hasta 19 pulgadas. Faros LED desde la versión de entrada, espejos retrovisores exteriores con ajuste eléctrico, techo panorámico de cristal, y sistema de sonido BOSE con 10 parlantes.

Está equipado con un motor de cilindrada de 2,5 litros. Es capaz de ofrecer 181 CV de potencia y 245 Nm de torque. Mientras que, en seguridad, cuenta con seis airbags potenciados por los sistemas de seguridad inteligente de Nissam, el Intelligent Mobility.