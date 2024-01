El noviembre pasado la marca china Jetour presentó el X90 Plus, el vehículo que llegó para convertirse en el SUV más grande de la firma en el Perú. Entre las características que la marca más resaltó está la potencia de su motor y la versatilidad de sus tres filas de asientos. Para corroborar estos datos, probamos la camioneta a lo largo de cinco días en la ciudad de Lima y aquí te dejamos nuestra opinión.

En concreto, manejamos la versión 2,0T DCT 7, la única que llega a Perú. Es decir, la que utiliza un motor de dos litros turbo con una caja de transmisión de doble embrague con siete velocidades. Principalmente, este modelo tiene como rivales al MG RX8 y Geely Okavango, aunque también compite con otras camionetas de tres filas como Hyundai Santa Fe, Kia Sorento y Nissan X-Trail

Diseño

Lo primero que hay que tomar en cuenta es que este X90 Plus mantiene el mismo lenguaje de diseño que el X70 Plus, aunque recibe ligeros cambios. Por ejemplo, la parrilla solo cambia de proporción, pero mantiene el mismo aspecto octogonal con bordes cromados. Allí encontramos que el lettering de Jetour ahora se integra en el cromado y ya no en el borde del capó. Los faros principales y neblineros son LED y casi mantienen el mismo aspecto que en el X70 PLus. De hecho, un sello de Jetour es el marcado estilo de las luces neblineros, las cuales tienen una posición vertical.

Desde el lateral, observamos una gran diferencia frente a su hermano menor, ya que la proporción de su frontal (largo de su capó) es menor al del X70 PLus. En lo particular, consideramos que el Jetour X70 Plus plantea un diseño más equilibrado, pero no por eso podríamos considerar como malo al X90 Plus. Si bien no luce tan dinámico, ostenta un frontal voluminoso y robusto. De igual forma, aquí también observamos la continuidad del cromado tanto en el borde superior de las ventanas y estribos laterales. Adicionalmente, los neumáticos son de la marca Michelin con medida 255/45R 20, los cuales son elegantes, aunque tienen la limitante de tener un perfil un tanto bajo si pretendemos salir a terrenos con trocha.

En la zaga, nos llama la atención la doble salida de escape real, puesto que el X70 Plus integra unos falsos o “embellecedores”, de tal modo que hay una evolución en ese aspecto. Al igual que en el frontal, el lettering también se introduce en el cromado, mientras que la filma lumínica recorre de lado a lado.

Interior

Ya ingresando al habitáculo, observamos la amplitud que tienen los asientos del conductor y pasajero delantero. El espacio es suficiente, incluso para personas de más de 1.90 metros de altura, ya que midiendo 1,72 m, nos sobra casi dos puños para alcanzar el techo. De hecho, podemos ajustar eléctricamente los asientos en ambos asientos delanteros tanto en altura como en profundidad, asimismo podemos reclinarlos. Se puede agregar que el asiento del piloto tiene memoria de posición, ajuste lumbar, calefactor y ventilador, mientras que el asiento de copiloto solo integra calefactor.

Respecto a la calidad de materiales, la gran mayoría son de tacto suave. Hay presencia de Piano Black en diferentes zonas que aportan sofisticación, aunque como se sabe, son fáciles de rayar. También hay inserciones tipo madera sobre el tablero, mientras que los asientos están tapizados con cuero automotriz. El mismo que se siente de buena calidad y en que es acolchado. Realmente, el acabado interior es tan bueno como afuera, aunque siempre hay puntos por mejorar. No encontramos crujidos en la consola central, pero sí percibimos un tanto endeble el plástico revestido sobre la pantalla panorámica. Para nuestro gusto, agregaríamos una pequeña columna conectada con la base inferior que le adhiera mayor solidez.

Con relación al apartado tecnológico, la sensación que nos genera el vehículo es la de ingresar a una camioneta de un segmento superior. Hay una sensación de refinamiento brindada por la pantalla táctil de infoentretenimiento de 12,3 pulgadas, cargador inalámbrico, pantalla de aire acondicionado de 9.7″, y principalmente, al minimalismo en la consola. Se reduce la cantidad de botones físicos para integrarlos en la pantalla táctil. Además, en el volante encontramos algunos botones de mando para el cluster digital que nos hacen recordar a los que integra Mercedes-Benz, los cuales también aportan mayor exclusividad.

¿Qué tan espaciosa es la tercera fila del Jetour X90 Plus?

Continuando con el espacio en las plazas traseras, midiendo 1,72 metros, nos queda un puño de diferencia entre asientos delantero-piernas y techo-cabeza. Consideramos que caben tres personas sin mayor problema, ya que el interior de la cabina es ancho. En la plaza central de la segunda fila no se encuentra incomodidad, ya que el túnel de transmisión es bajo. Lo destacable es que la base del asiento es alto y las piernas no quedan alzadas.

En cambio, la situación en la tercera fila de asientos es diferente. Las piernas terminan algo alzadas, pero mantenemos un puño de distancia entre piernas y la segunda fila de asientos, mientras que la distancia entre techo y cabeza se reduce a medio puño. En tal sentido, consideramos que es una camioneta funcional para trasladar a siete pasajeros adultos de hasta 1.75 metros dentro.