En el marco del clásico entre Universitario de Deportes y Alianza Lima, probamos el Jetour X70 Plus, la camioneta que firma china ha expuesto en el estadio Monumental, casa del conjunto crema. Este SUV con tres filas de asientos nos sorprende, ya que tiene una excelente relación de calidad-precio. Su diseño exterior es moderno, en el interior los materiales son de buena calidad y tiene un motor potente de 188 hp. Aquí te contamos más sobre nuestra experiencia.

Aquí contamos más sobre nuestra experiencia con este vehículo de US$23.990. Probamos esta camioneta en la ciudad de Lima. Asimismo, también la introducimos a los terrenos irregulares del Morro Solar para evaluarla bajo esta condición.

Diseño exterior e interior

Durante el primer contacto con el Jetour X70 Plus, el SUV nos sorprende por su robustez y diseño moderno. Si bien el diseño octogonal de su parrilla delantera, no es lo más destacable, llama más la atención su revestimiento cromado, puesto que le brinda un aspecto muy elegante. Asimismo, los faros de luz diurna tienen un diseño vertical que le proporciona un estilo particular.

Por los laterales, el cromo continúa como protagonista y ahora lo encontramos en el marco de las ventanas y por debajo de las puertas. Las líneas de diseño laterales también sobresalen porque son audaces, así como los enormes aros de 20″.

Así luce el diseño lateral del Jetour X70 Plus. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca Canales

En la zona posterior, el diseño es un poco más sobrio, aunque igual se mantiene el ADN de Jetour. Algunos detalles resaltantes son el juego de luces traseras que cubren todo el ancho del vehículo, un spoiler pequeño con la tercera luz de freno y las cuatro salidas de escape. Dos de estas últimas son estéticas, porque en realidad solo hay dos salidas reales.

La tecnología en el exterior también es un punto a favor del X70 Plus. Tiene luces traseras LED, espejos abatibles eléctricamente con luces intermitentes incorporadas, apertura de puertas sin contacto y apertura de portón trasero a distancia solo con la llave. En cuanto a mejoras, nos gustaría que los faros delanteros sean LED, ya que en todas las versiones de este vehículo son halógenas.

El diseño de su parrila es octogonal y la luces delanteras son halógenas. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca Canales

Bajo nuestra consideración, lo mejor que tiene el Jetour es su interior. Esto porque los materiales que utiliza se sienten de buena calidad y son suaves al tacto. La mayor parte de las áreas en el tablero, consola y puertas está revestido, lo que genera una buena experiencia desde el contacto. Igualmente, el interior es amplio y cuenta con varios espacios para guardar nuestros objetos personales.

El vehículo tiene aire acondicionado que se puede controlar desde la pantalla y también con botones, asimismo salidas de aire para la segunda fila. Tiene una computadora a bordo con pantalla LCD de 10,25″, control de velocidad crucero, Smar Key (botón de encendido), tapiz de cuero automotriz PVC, timón forrado tipo “D”, cargador inalámbrico, asiento de piloto regulable eléctricamente y asiento de copiloto regulable manualmente.

Jetour X70 Plus tiene una moderna y espaciosa cabina, así como tecnología de punta que facilita la conducción. (Foto: Jetour) / Jetour

En cuanto al sistema multimedia, tiene una Radio Smart con pantalla touch de 10,25″ con una interfaz rápida, pero que podría ser mucho mejor. No tiene Android Auto y Apple CarPlay, pero se puede proyectar la pantalla del celular por wifi o cable. Se puede poner música por bluetooth y cambiarla con los mandos en el timón. Además, en esta pantalla se puede ver la cámara panorámica de 360° de alta definición. Aquí se ofrece una multiplicidad de vistas en 2D, 3D y realmente se ofrece una buena nitidez.

Comodidad y versatilidad de los asientos

Los asientos de la primera fila son de diseño deportivo y tienen cojines con agarre lateral. La comodidad en la segunda fila es buena considerando una talla de 1.72 cm. El espacio que tuve para mis piernas y cabeza es más que suficiente para viajar cómodamente. Respecto al espacio de hombros, caben tres personas sin mayor problema porque su interior es amplio. Las sensaciones en la tercera fila cambian porque el acceso es complicado y los asientos están a una altura bastante baja, provocando que las piernas generen un ángulo incómodo para viajar. Es ideal para niños o personas de baja estatura.

En relación con la versatilidad, la segunda fila es abatible 60/40 y la tercera fila, 50/50. Es decir, no se genera una superficie totalmente plana, pero de todas maneras se pueden llevar objetos de gran tamaño con esas condiciones.

Prestaciones y experiencia de manejo

Esta versión que probamos tiene un motor gasolinero de 1,6 turbo que produce 188 hp a 5.500 rpm y 270 nm de torque entre 2.000 a 4.000 rpm, asociado a una caja automática de doble embrague con siete velocidades. El esquema de suspensión es McPherson adelante y Multi-Link atrás, es decir, ambos son independientes. Los frenos son de disco ventilado en los neumáticos delanteros y de disco sólido para el eje trasero, mientras que la dirección tiene asistencia eléctrica.

En general, nuestra experiencia fue buena porque el motor se siente potente, incluso para transportar a siete pasajeros bajo el modo “Eco”. Cuando colocamos el modo “Sport”, el vehículo se exige más y demuestra toda su potencia, haciendo que los cambios de marcha sean más cortos.

El club Univeristario de Deportes ha celebrado un acuerdo con Jetour que incluye la entre de 10 camionetas X70 Plus / Universitario de Deportes

La suspensión trabaja muy bien al ser independiente, pero como el Jetour X70 Plus tiene unas llantas 255/45 R20 (perfil bajo), las irregularidades del camino se transmiten a la cabina en algunos casos. Para las pistas y carreteras en el Perú, me gustaría que existiera una opción con neumáticos de perfil más alto.

Los frenos funcionan correctamente, están bien calibrados. No se requiere pisar mucho para encontrar la potencia de frenado. Sobre la dirección, para mi gusto es excesivamente asistida, pero a algunas personas les puede gustar esa suavidad en el “timoneo”. Con relación a la estabilidad, el Jetour X70 Plus es un vehículo que te transmite confianza, debido a que en las rectas y curvas se mantiene bastante aplomado.

En cuanto al rendimiento, logré un consumo mixto de 40 km/g en el modo “Eco” y 27 km/g en el modo “Sport”. Es una buena cifra, considerando el tamaño del vehículo, la cantidad de pasajeros (dos personas) y el modo de manejo.

Finalmente, también hay que destacar que este SUV está bien equipado en seguridad. Cuenta con sistema de prevención antivuelco (ARP), sistema de aviso de salida de carril (LDWS), sistema de aviso de puntos ciegos (BSD), Freno de estacionamiento eléctrico (EPB), frenado de emergencia dinámico, encendido de luces de emergencia en frenado brusco, cuatro airbags, frenos ABS+ ESP, sistema de control de tracción (TCS), entre otros.