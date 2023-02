Tras varios intentos fallidos, Renault estaría buscando regresar a Estados Unidos, según informaron medios internacionales como Bloomberg. La firma francesa inició conversaciones con el distribuidor estadounidense AutoNation para iniciar allí la comercialización de los autos deportivos Alpine, movida estratégica que marcaría una mayor expansión del grupo a nivel mundial.

Fundada en 1955 y recuperada en 2017, Alpine tiene por ahora en el deportivo A110 al único modelo de su portafolio. Sin embargo, prepara nuevos modelos (en especial eléctricos) de cara al futuro. Ello habría motivado a Luca de Meo, CEO de la compañía, a tomarla como base para retornar a ese mercado en lugar de hacerlo con su gama convencional de vehículos.

El ejecutivo señaló que no es una tarea sencilla, pues los franceses no tienen hoy ningún tipo de presencia en Estados Unidos y deben empezar desde cero. Según De Meo, “trabajar con AutoNation podría significar una unión que irá más allá de poner autos en los concesionarios”.

Renault, ¿podrá regresar a Estados Unidos?

En definitiva, Renault está atravesando una época de cambios. Luego de un complejo 2022 en el que debió salir de Rusia, hace poco anunció la reformulación de su alianza con Nissan y Mitsubishi. Así mismo, sufre una reorganización interna creando divisiones específicas para proyectos de movilidad (Mobilize), desarrollo de carros eléctricos (Ampére) y servicios financieros.

La nueva versión del Alpine A110R incluye ruedas de fibra de carbono / Alpine

Como parte de esas novedades estaría este regreso a Estados Unidos de la mano de AutoNation, una de las redes de concesionarios más grandes e imponentes de ese país, propiedad del ex director de Fiat-Chrysler, Mike Manley. Ahora, en caso de que ese plan no funcione, Renault estaría buscando otra opción. Curiosamente Nissan, socio de los franceses, es una de las marcas con mayor presencia en el mercado estadounidense. Pero no será esa la vía por donde se dé el regreso.

Llegaría con el Alpine A110

Por otro lado, en cuanto al Alpine A110, es uno de los pequeños deportivos de mayor impacto en Europa. En sus versiones convencionales, este auto de tracción trasera lleva un motor Turbo de 1,8 litros, 250 hp y 320 Nm de torque, unido a una caja automática de doble embrague y siete velocidades. Sus variantes tope, los A110 S y A110 R, ascienden a 300 hp y 340 Nm.

El más potente e interesante de los Alpine A110, conocido como “R”, puede acelerar de 0 a 100 km/h en 3,9 segundos. Con apenas 1.082 kg de peso, su velocidad punta alcanza 285 km/h y su precio está en torno a los US$115.000.