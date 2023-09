Mercedes-Benz presenta sus camiones bajo el concepto de marca “Trucks You Can Trust”, el cual se enfoca en mejorar la eficiencia, sostenibilidad y la relación con el cliente. De la mano de Divemotor, el fabricante alemán también expuso acerca del nuevo motor OM471 y exhibió sus modelos Axor y New Actros Mirrorcam. Para conocer más sobre este concepto, conversamos con Juan Antonio Heredia, Gerente de camiones en Divemotor.

“La tarjeta de presentación de Mercedes-Benz es la eficiencia, ya que contamos con camiones que tienen mayor ahorro de combustible, intervalos de mantenimiento más prolongados y amigables”, sostiene Heredia.

En concreto, el fabricante alemán asegura un 5% de ahorro de combustible para el New Actros con motor OM471 y alarga los intervalos de mantenimiento a 60.000 kilómetros. Según detalla Heredia, esto se debe al desarrollo de ingeniería de Mercedes-Benz, el cual permite ser más ecoamigables porque se utilizan menos filtros y aceites.

Sobre el lado izquierdo se observa el New Actros Mirrorcam, el cual reemplaza los retrovisores tradicionales por cámaras digitales. Foto: Mercedes-Benz / Mercedes-Benz

La eficiencia es posible gracias a las mejoras en el sistema de enfriamiento y en el desarrollo de un nuevo sistema de inyección Common Rail. Además, se implementa una caja automatizada que realiza los cambios 20% más rápido y se adapta la tecnología Euro 5 para reducir las emisiones de gases contaminantes.

Adicionalmente, el ahorro de combustible también se consigue eliminando elementos que disminuyen la aerodinámica del vehículo. Por ello, la marca alemana presentó el New Actros Mirrorcam, un tracto que reemplaza a los retrovisores exteriores por unos digitales ubicados en el interior del habitáculo. “Estos permiten ahorrar hasta 1% de combustible”, comenta Heredia.