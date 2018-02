Cristiano Ronaldo: conoce su exclusiva colección de autos

- / -

Bugatti Chiron. Salió al mercado con el sello de ser el superdeportivo más veloz del mundo y no pasó mucho tiempo para que Cristiano Ronaldo se lo lleve a casa. El Chiron alcanza unos increíbles 1.500 HP y acelera de 0 a 400 km/h en tan solo 42 segundos. El portugués no tuvo reparos en pagar US$ 2.8 millones por esta ‘joya’. (Fotos: Ruedas&Tuercas/Difusión).