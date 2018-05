¡Una fortuna! El Lamborghini del Papa Francisco fue subastado por US$ 854 mil | FOTOS

Hace menos de un año el Papa Francisco recibió en la Santa Sede a una delegación encabezada por Stefano Domenicali, CEO de la compañía italiana Lamborghini. En aquella ocasión, el líder religioso recibió un regalo que muchos desearían tener en casa: un Lamborghini Huracán RWD personalizado.

Lejos de intentar conducirlo por la Ciudad de Vaticano, el Sumo Pontífice decidió contactar con RM Sotheby’s y subastar el superdeportivo. El dinero obtenido en el evento sería destinado a tres proyectos benéficos distintos alrededor del mundo.

Fue grande la expectativa que se creó por el Lamborghini Huracán RWD del Papa Francisco. Este llegaba equipado de un motor V10 de 580 caballos de potencia y una carrocería única en color ‘Bianco Monocerus’ y líneas ‘Giallo Tiberino’ con detalles inspirados en la bandera del Vaticano.

Si bien es cierto que el precio estimado de la subasta rondaba entre los US$ 300 mil y los US$ 415 mil, finalmente el Lamborghini Huracán de Francisco alcanzó la suma de US$ 854 mil en el evento celebrado este fin de semana. ¡Todo un récord!