Rolls-Royce presenta una oscura edición limitada para sus modelos Wraith y Dawn

La prestigiosa marca de autos de lujo Rolls-Royce suele lanzar, cada cierto tiempo, alguna edición especial. Esta vez presentó una llamada ‘Adamas Collection’, la cual busca presentar dos ediciones muy oscuras de los modelos Wraith y Dawn.

La división de Rolls-Royce encargada de crear vehículos a medida pone a disposición de sus más selectos clientes un total de 40 ejemplares del Wraith y 30 del Dawn. Estos tienen la particularidad de llegar en un acabado bicolor, cuya parte superior puede llevar las opciones Afrodita (junto a negro) o azul Morfeo (junto a dos tonos de negro).

Pero la parte más llamativa de estos vehículos de Rolls-Royce de edición limitada están presentes en el capot. El famoso Espíritu del Éxtasis está hecho en base a 294 capas de fibra de carbono de grado aeroespacial, tardando un total de 68 horas de trabajo para su creación. Así, ahora cuenta con un aspecto oscurecido denominado ‘Black Badge Adamas’.

difusión

Al interior, los detalles de los Rolls-Royce no dejan de sorprendernos. Entre ellos encontramos un reloj con 88 diamantes negros incrustados, detalles en fibra de carbono y aluminio, tapicería en cuero con efecto perlescente, el techo con 1.340 pequeñas luces de fibra óptica y una inscripción retroiluminada para cada vehículo que podría decir ‘Balck Badge Wraith Adamas – One of Forty’ o ‘Black Badge Dawn Adamas- One of Thirty’.