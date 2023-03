El neozelandés Mitch Evans, del equipo Jaguar TCS Racings, fue el ganador del Sao Paulo e-Prix 2023, competencia que se estrena en la ciudad brasileña y a la que El Comercio acudió. Los corredores de Nissan, Sasha Fenestraz y Norman Nato, no pudieron concluir el circuito de la Fórmula E. Esta fue la primera vez que los pilotos utilizaron vehículos Gen3.

Mitch Evans se llevó el campeonato al cumplir las 35 vueltas en la pista de 2,96 kilómetros de extensión en el Sambódromo de Anhembi. Su mejor tiempo fue de 1:14.258. En segundo lugar, Cassidy de Envision Racing, tuvo su mejor tiempo de 1:14.174. Cerca de ambos estuvo el británico Sam Bird, quien también forma parte de Jaguar TCS Racings, y tuvo un mejor tiempo de 1:13.684.

El neozelandés Mitch Evans de Jaguar celebra tras ganar el Sao Paulo e-Prix de la Fórmula E. / EFE

En la conferencia de prensa de Nissan previa, en la que El Comercio estuvo presente, el director general de la escudería de la firma japonesa, Tommaso Volpe, dijo a este Diario que el principal reto de esta carrera que se estrena en Sao Paulo es que los pilotos mantengan la calma luego de plantear las estrategias. “Es fundamental que los protagonistas estén siempre concentrados para tomar las mejores decisiones de acuerdo a los planes establecidos”, señaló.

En esa misma jornada del viernes, el piloto franco-argentino Sasha Fenestraz mostró su entusiasmo por lograr una buena presentación y tal vez alcanzar el podio. Sin embargo, también aseguró que no domina al 100% el automovil de generación 3, al igual que la mayoría de pilotos.

Con tan solo 23 años, el corredor ha pasado por la Fórmula 4 en Europa, la Fórmula Renault, donde resultó campeón europeo, y por la Fórmula 3, donde se consagró campeón japonés. “El auto es muy diferente, uno de los más difíciles qué manejé”, indicó Fenestraz.

La tercera generación de autos de Fórmula E, también conocida como Gen3, utiliza una tecnología que convierte al monoplaza en vehículos que son más livianos y rápidos. Así, no solo aumenta su desempeño durante las carreras, sino que también son más sostenibles.

Un Gen3 también es el primer auto de carreras diseñado para circuitos callejeros. A diferencia del Gen2, pesa 60 kilos menos, otorga a los monoplaza un 40% más de potencia y una velocidad máxima de más de 320 km/h y es un 14% más rápido. A ello se le agrega que incorpora biomaterial y caucho sostenible en cada uno de sus neumáticos y las baterías se reciclarán al final de su vida útil.

Fórmula E: Sao Paulo e-Prix

Al inicio de la carrera, ocurrió un accidente que no tuvo consecuencias fuertes, pero que sí asustó al público asistente. Debido a la gravedad de algunas colisiones en este tipo de carreras, muchos pensaron que ocurriría lo peor. Norman Nato, corredor francés de Nissan, tuvo que dejar la competencia debido al incidente.

El piloto de 30 años y quien obtuvo triunfos en la Fórmula Renault 3.5 Series, la GP2 Series y la Fórmula 2 de la FIA, con tres victorias y ocho podios en tres temporadas; abandonó la carrera. Nato tuvo su mejor momento en las célebres 24 Horas de Le Mans, en 2020, donde quedó con el segundo puesto, y con el tercer lugar en el FIA World Endurance Championship de 2019/20.

Por su parte, Sasha Fenestraz fue el segundo corredor que quedó fuera de la competencia tras 6 vueltas al detenerse en el camino y no poder volver a ponerse en marcha. El franco-argentino fue seguido por el británico Jake Dennis (13 vueltas), y los suizos Edoardo Mortara y Nico Müller (ambos 19 vueltas), quienes también no pudieron culminar la carrera. Müller no pudo concluir el circuito debido a otro accidente.

En la última vuelta, el también neozelandés Nick Cassidy buscaba adelantar por el liderato, pero no pudo pasar. Tanto a Evans como a Cassidy les quedaba el 1% de batería y parecía que no llegarían a la meta. Sin embargo, no eran los únicos, pues a muchos conductores les quedaba menos del 1% de energía. Evans logró mantener el liderazgo y su energía a pesar de que le quedaba un 0,3% en un momento.

Evans, de 28 años, logra su primera victoria en la temporada 2022/23. Durante toda su historia automovilística, el neozelandés ha ganado 7 veces y ha estado en el podio 19, desde su debut en el Hong Kong e-Prix de 2016.

Como se recuerda, Sao Paulo tiene una enorme tradición automovilística, pues es el lugar de nacimiiento del mítico Ayrton Senna, triple campeón del mundo de Fórmula Uno y quien falleció en lo más alto de su carrera durante el Gran Premio de San Marino, el 1 de mayo de 1994.