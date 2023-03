Este 24 de marzo se recuerda el 77 aniversario del nacimiento de Kitty O’Neil, la coronada como la “mujer más rápida del mundo”. Fue una legendaria piloto y acróbata estadounidense que se hizo conocida por manejar vehículos propulsados por cohetes, pese a su sordera.

La piloto nació en 1946. Su madre fue una nativa americana cherokee y su padre un irlandés de Texas. Contrajo múltiples enfermedades que devino en fiebres altas que finalmente la dejaron sorda, apenas tenía unos meses de edad. Así, aprendió varios métodos de comunicación, los mismos que adaptó para comunicarse con todo tipo de audiencias a lo largo de su vida.

O’Neil aprendió a hablar y leer los labios. Así se comunicaba. De esta forma, demostró que su sordera nunca fue un obstáculo. De hecho, decía que era una ventaja. Con esta idea, se enamoró del buceo, aunque una lesión en la muñeca y una enfermedad la impidieron competir a nivel profesional. Pero nunca renunció a ser una atleta profesional.

Así, inició sus experiencias con los deportes de alta velocidad. Incursionó en el esquí acuático y las carreras de motos. Aprendió a realizar peligrosos actos, como caer desde grandes alturas prendida en fuego. Incluso saló desde helicópteros.

A finales de la década de 1970 obtuvo un papel como doble de acción para películas y series de televisión. Participó en The Bionic Woman (1976), Wonder Woman (1977-1979) y The Blues Brothers (1980). Fue la primera mujer en unirse a Stunts Unlimited, una organización para los mejores especialistas de Hollywood.

Con 30 años de edad, en 1976, se coronó como “la mujer viva más rápida del mundo”. Esto luego que cruzó el desierto de Alvord a 512,76 millas por hora. Fue la piloto del Motivator, un auto propulsado con cohetes con el que superó el récord anterior de velocidad terrestre de mujeres en casi 200 mph.

Tenía toda la capacidad para superar el récord de los hombres, pero se sabe que sus patrocinadores le impidieron superar la marca porque “amenazaba el statu quo”, pues preferían que la hazaña la mantenga un piloto hombre. Pese a una acción legal para competir, O’Neil nunca tuvo la oportunidad de romper el récord general. Pero sí batió records en barcos a reacción y dragsters de cohetes.

En 1979, apareció la película biográfica Silent Victory: The Kitty O’Neil Story, que resume la aventura en el desierto de Alvord. Finalmente, falleció el 2 de noviembre de 2018, con su récord de velocidad femenino vigente. Y por todo esto, Google le rinde homenaje con un doodle.