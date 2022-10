Nunca una advertencia de Netflix, de esas que aparecen en letras blancas y muy pequeñas en la parte superior de la pantalla de nuestros dispositivos, ha sido tan terriblemente exacta como en el caso de “Monstruo: La historia de Jeffrey Damer “. Violencia, desnudos, lenguaje inapropiado, drogas, violencia sexual y suicidio es lo que se nos anticipa y, ciertamente, parece poco pues esta serie de diez episodios creada por Ian Brennan y Ryan Murphy, a partir de la historia de Jeffrey Damer, el apodado ‘Carnicero de Milwaukee’, es todo eso y mucho más.

Pasa habitualmente con esta cadena de streaming que sus lanzamientos son expuestos en lo primero que aparece ni bien encendemos el TV (Tablet o celular). Esto facilita que en muchas ocasiones los estrenos se coloquen fácilmente entre lo más visto. El proceso puede ser rápido (24 horas) o tardar algunos días. Y hay producciones que se quedan durante semanas en el ránking de determinado país. “Monstruo” no es para nada el primer producto audiovisual que ofrece violencia y muerte, sin embargo, ¿qué hace que esta historia haya atrapado a tantos millones de espectadores alrededor del mundo? Eso es lo que intentaremos explicar a continuación.

Entre junio de 1978 y julio de 1991, Jeffrey Lionel Dahmer abusó, asesinó, descuartizó y en ocasiones hasta se tragó los restos de 17 personas en Milwaukee, ciudad correspondiente al Estado de Wisconsin en EE.UU. La develación de estos actos de canibalismo conmocionó a gran parte de la sociedad americana en la década de los noventa. Tras ser arrestado y sentenciado a no ver la luz por el resto de sus días, el protagonista de estos terribles crímenes fue asesinado por un compañero de celda, quien le reventó el cráneo en un baño de la prisión donde pasaba sus días a finales de noviembre de 1994, con tan solo 34 años de edad.

Protagonizada por Evan Peters, la serie estrenada el pasado 21 de septiembre cuenta sin ahorrar detalles la tormentosa existencia de Dahmer. Desde su infancia al interior de un matrimonio en permanente crisis, pasando por su etapa universitaria, sus fracasos laborales, su fallida incursión en el Ejército, sus primeros ingresos a la cárcel, hasta su último día, incidiendo –por supuesto—en algunos de sus horrendos crímenes. En el medio de todo esto aparecen, además de personajes claves como su abuela paterna, vecinos con sed de justicia, policías corruptos, pastores evangélicos, ‘admiradores’ de la crueldad humana, pero sobre todo una larga lista de deudos de las víctimas del llamado ‘Carnicero de Milwaukee’.

Aunque está llena de saltos temporales, “Monstruo” es una serie que permite entender cada una de sus etapas. Vemos a un pequeño Jeffrey como víctima de padres (una madre con problemas emocionales que depende de las pastillas y un padre ausente e irascible con su mujer) que se enfrentan día a día. Es precisamente en los pocos momentos que el niño parece disfrutar de la compañía de su papá cuando surge un detalle esencial en esta historia: la afición (del progenitor luego trasladada al hijo) por la taxidermia. Pequeños y grandes, una serie de animales muertos pasarán por el taller de casa de los Dahmer. Conforme Jeffrey crece, la afición se transforma en una dependencia permanente por el contacto con vísceras y, por supuesto, con sangre.

La adultez trae para Dahmer una sucesión de hechos que lo consolidan como el monstruo que terminó siendo. Descubrir una peligrosa substancia en el Ejército, ser expulsado de la institución y una temporada viviendo en casa de la abuela. En cada uno de estos momentos seremos testigos no solo de cómo se moldea un personaje siniestro, sino además de cada una de las condiciones sociales que permitieron su impune accionar al cierre del siglo pasado.

La abuela contrariada al ver a Jeffrey llegar a casa con un joven negro es solo un detalle menor si lo comparamos con otros como la existencia de toda una estación de policía que duda de testimonios solo porque el denunciante es negro y da por ciertos aquellos provenientes de gente blanca. El cinismo mostrado por los agentes del orden (dos en particular) y la defensa posterior que sobre ellos hace su sindicato resulta quizás tan repulsivo como ver a un caníbal en acción. Aquí otro punto a favor de la serie de Netflix: se exhibe con destreza las falencias del sistema.

Más allá de ser una serie que aborda temas supremamente delicados con aspiraciones de seriedad y profesionalismo, “Monstruo”, evidentemente, terminará hiriendo susceptibilidades de muchos. Aquí vale remarcar el trabajo de Evan Peters interpretando a Dahmer. A sus 35 años, difícilmente podríamos encontrar un rol previo en donde este actor nacido en San Luis, Misuri, pueda haber demostrado tanta capacidad. Desde la frialdad con la que escoge a sus víctimas, hasta la forma en cómo les quita la vida para luego destruir sus cuerpos. Cada acción, impactante desde cualquier punto de vista, tiene detrás a un intérprete competente.

Aunque varios de los crímenes que cometió Dahmer ocurrieron en casa de su abuela, los últimos fueron perpetrados al interior de su departamento, ubicado en un complejo habitacional donde vivían en su mayoría afroamericanos de condición humilde. Aquí, en esta especie de condominio donde ocurrieron hechos tan oscuros, también surge la principal luz en toda la serie de Netflix: la vecina Glenda Cleveland. Este personaje, interpretado magistralmente por Niecy Nash, refleja con exactitud qué es pasar de la curiosidad a la sorpresa y luego rápidamente al pánico. Fue ella quien, cansada por los gritos que oía del departamento de su vecino y harta del olor nauseabundo que se filtraba por su tragaluz común, llamó innumerables veces a policías que nunca le prestaron atención.

La valentía de Cleveland para encarar a Dahmer con el riesgo que esto suponía es una bocanada de aire fresco para una serie que, en casi toda su trama, resulta un viaje a lo más oscuro de la humanidad. Aun cuando todo parecía perdido porque los oficiales no le prestaban atención, esta madre de familia persistió hasta el final en sus reclamos, ignorando quizás que su testimonio sería clave a futuro, pero muy segura de que su persistencia era a la vez su mejor protección.

Resulta imposible comentar una serie así sin hablar de las víctimas. Desde jóvenes afroamericanos, hasta hijos de inmigrantes terminaron encontrando la muerte solo por querer pasarla bien un par de horas con alguien que les parecía tan intrigante como encantador. Detrás de los asesinados y también de los que se salvaron del ‘Carnicero de Milwaukee’ existen familias, amigos y conocidos que tal vez hasta hoy sufren las consecuencias de lo ocurrido. He aquí muy probablemente una de las dos grandes conclusiones que te deja la propuesta de Ian Brennan y Ryan Murphy.

La primera, vinculada a lo que dice el juez encargado de definir cuál será el destino del cerebro de Jeffrey Dahmer luego de su muerte: “Jamás sabremos por qué hizo lo que hizo. Es una verdad sumamente incómoda, pero considero necesario aceptarla”. Pero la segunda, aunque pueda sonar más simple es en el fondo contundente. Cuando la hija de Glenda Cleveland le implora a su madre que abandone su casa porque, entre otras cosas, el lugar “todavía apesta”, esta le responde mirándola a los ojos: “Dahmer le ha quitado demasiado a este mundo. No me va a quitar mi hogar. No lo dejaré”. Un ligero sabor a triunfo del bien sobre el mal.

Porque relata la historia de un asesino en serie mediante una propuesta innegablemente seria, porque otorga el espacio debido a retratar el dolor de los deudos, porque denuncia las falencias del sistema policial que aún hoy en el año 2022 persiste en distintos estados de Norteamérica, porque evidencia a miembros de una sociedad que --carentes de todo escrúpulo-- se fanatizan con la imagen de un ‘carnicero’ de pelo rubio y ojos claros, pero fundamentalmente por la solvencia del tridente que conforman los actores Evan Peters (Jeffrey Dahmer), Richard Jenkins (Lionel Dahmer) y Niecy Nash (Glenda Cleveland), “Monstruo: La historia de Jeffrey Damer” es una serie redonda, capaz de removerte en lo más profundo e increparte en tu condición de ser humano.

