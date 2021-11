Conforme a los criterios de Saber más

Crear contenidos ligados directa o indirectamente al mundo de los videojuegos puede tener dos efectos: gustar solo al público inserto en ese ‘nicho’ o –si son muy buenos—atrapar la atención del público en general. Un magnífico ejemplo de esto último bien podría ser “Free Guy”, cinta que acaba de estrenarse recientemente en la plataforma Star+.

El argumento de la cinta es el siguiente. Free City es un videojuego de alcance mundial creado por la corporación Soonami en el que todo transcurre con una apacible normalidad: Villanos, policías, armas, explosiones, pero sobre todo abundantes NPC (personajes no jugables) son la atracción de grandes y chicos en distintos países.

Dentro de este último grupo, es decir el de los NPC, aparecen no solo hombres que caminan leyendo su periódico o baristas, sino también Guy (Ryan Reynolds), un cajero de banco que se levanta muy temprano y, tras saludar a su pez dorado, repite monótonamente y sin cuestionarse cualquier cosa que ocurre a su alrededor. Hasta que algo viene a remover sus pensamientos.

He aquí el primer detalle. Para cualquiera que por lo menos ha tenido la oportunidad de ver un videojuego a lo largo de su vida, queda claro que estos NPC son elementalmente básicos: solo caminan de un lado a otro, se caen si los empujamos o, en su defecto, repiten frases mecánicamente si nos atrevemos a tocarlos. Pues Guy no se contenta con esto y, tras conocer a la bella Millie (Jodie Comer), el avatar de una jugadora de carne y hueso, decide cuestionarse todo lo que tiene en frente.

Escenas de "Free Guy". (Foto: Star+)

Resulta a estas alturas inevitable asociar “Free Guy” con “The Truman Show”, aquella cuestionadora cinta protagonizada por Jim Carrey (también actor canadiense como Ryan Reynolds. No es un detalle menor) en el año 1998. En la película dirigida por Peter Weir, Truman (un niño nacido dentro de una burbuja) llega a la adultez ignorando que todo a su alrededor es un programa de tele realidad. Esto hasta que se enamora de una mujer que lo increpa por su mediocridad y lo anima a debatir aquello que lo rodea.

Aunque en “Free Guy” hablamos claramente de algoritmos –es decir, de gente que no existe—y en “The Truman Show” de actores que a cambio de un salario son parte de la exposición minuto a minuto de la vida de un hombre bajo las ‘cuatro paredes’ de Seahaven (ciudad/set de televisión), lo cierto es que en ambas propuestas está muy presente la idea de libre albedrío, pero sobre todo la obsesión casi voyerista de muchos de nosotros al intentar dominar casi por completo lo que creemos es nuestro.

El mundo de los ‘gamers’ está claramente reflejado en la cinta de Shawn Levy. Desde los aficionados hasta los que dieron el gran salto y, aprovechando su habilidad, son capaces de crear exitosos videojuegos. Por ejemplo, en Soonami-- la gigante a cargo de crear Free City que termina en ascuas al ver cómo un NPC se ‘roba el show’ y cautiva a sus millones de usuarios-- salvo el jefe Antwan (Taika Waititi), todos son muchachos con habilidades particulares para el desarrollo de productos de entretenimiento.

Al ver todos estos detalles olvidamos que el protagónico de esta cinta recayó en un actor que a sus 45 se ha consolidado con notable naturalidad en Hollywood. Aquel joven galán de “La propuesta” (2009) ha dado varios pasos seguros hasta ser quien es hoy. No está de más recordar que sin su humor y desparpajo “Deadpool” no sería tal vez el éxito que finalmente fue. Bueno, en “Free Guy”, el canadiense no decepciona. Nos adherimos pues a lo que sentenció el New York Times días atrás: Reynolds hace parecer por momentos a Guy un “Deadpool Lite”, lo cual nos garantiza muy buenos momentos para una cinta que ciertamente no es breve (1hora y 55 minutos).

Escenas de "Free Guy". (Foto: Star+)

En la parte final de este análisis sería injusto dejar de lado el factor humano en “Free Guy”. Aunque estamos ante hologramas que “reviven” monótonamente tras morir con disparos en el pecho o en medio de una explosión, no es fuera de lugar mencionar que detrás de cada personaje hay un jugador de carne y hueso, que se emociona al luchar una partida hasta el final. También, por supuesto, hay jóvenes que se enamoran y son capaces de dedicar hermosos pensamientos.

Por su tino al mostrar el mundo ‘gamer’, por el humor fino de su protagonista, por los sentimientos que esconden aquellos que parecen no ser más que ‘frikys’ detrás de una laptop, y porque nos recuerda a los mejores momentos de Truman Burbank intentando conocer lo que es la libertad tras las falsas paredes de Seaheaven, “Free Guy” resulta una experiencia grata, muy superior de otras incursiones del cine por el mundo de los videojuegos como Pixels o Ready Player One.

LA FICHA

Sinopsis: Un cajero de banco descubre que, en realidad, es un jugador secundario de un videojuego de mundo abierto, y decide transformarse en el héroe de su propia historia… una escrita por él mismo. Ahora, en un mundo donde no existen los límites, está decidido a ser el hombre que salve su mundo a su manera… antes de que sea demasiado tarde.

Plataforma: Star+

Duración: 1 hora y 55 minutos de duración

Clasificación: +13.

Calificación: ★★★★.

VIDEO RELACIONADO :

Saltar Intro: Tráiler de "Alerta Roja"/ "Red Notice". (Fuente: Netflix)