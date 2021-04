Conforme a los criterios de Saber más

Quienes han tenido abuelas lisurientas y poco convencionales entienden profundamente lo que el director Lee Isaac Chungtoma quiso decir en su película, “Minari”, cuando optó por combinar el temperamento de una mujer anciana con la supervivencia de una familia inmigrante. Esta cinta, que ha elevado la crítica cultural a un nivel muy positivo, competirá en seis categorías en los Premios Oscar el domingo 25 de abril.

Ya es comparado con “Parásitos”, la cinta ganadora del Premio Oscar a Mejor Película en 2020, porque es otro drama con esos toques de humor asiático, casi negro, “una obra de extraordinaria delicadeza, conmoción y ternura” o “una historia simple, bellamente contada”, como ha alabado la crítica internacional.

No es un dorama, sino una película dirigida por un estadounidense con raíces surcoreanas que quiso dibujar con su cámara fragmentos de su pasado. “Minari” redefine la memoria personal de su autor, pero también la pública, al remontarse al año 1980 en un pedazo de tierra fértil de Arkansas, Estados Unidos, y contar la dificultad de ser extranjero en una sociedad occidental.





LA INMIGRACIÓN

El telón se abre. Yacob (Steven Yeun), padre de dos pequeños, David (Alan S. Kim) y Anne (Noel Cho), viene conduciendo un autor desde California. Hay un silencio de velorio, nadie sabe a dónde van y Mónica luce preocupada. Cuando llegan, lo primero que ven es un gran campo verde, que sus hijos adoran, pero su esposa no.

Los verdaderos padres del director Chungtoma no sabían que la película de su hijo era semibiográfica, pero los actores que interpretaron al papá y la mamá, Steven Yeun (Yacob) y Han Ye‑ri (Mónica) probablemente sí. Pues para interpretar el papel, debieron conectar con el desesperante afán de dos asiáticos que buscaban el sueño americano llevando Corea a Estados Unidos mediante un emprendimiento de cultivos.

En "Minari", se ve la preocupación de los padres por sus hijos. La pareja cuidaba sagradamente a los niños, pero también imponían su autoridad cuando era necesario. (Foto: Melissa Lukenbaugh/A24)

La abuela de David es el mejor símbolo cinematográfico. Una tierna y excéntrica compañía para dos niños muy obedientes con sus padres, en especial el de 8 años, que moja la cama y tiene un soplo al corazón. Es la mujer que empuja a la joven pareja a cierta paz y equilibra el conflicto, y quien interpela las acciones de los personajes con su comportamiento desinteresado y un tanto rebelde.

El personaje de la abuela en "Minari" se basa una persona muy especial para el director de la película, que en la vida real era mucho más joven, según comentó Lee Isaac Chung a The Guardian. Yuh-jung Youn (la abuela Soonja) ganó a Mejor Actriz de Reparto en los premios BAFTA y acaba de llegar a Estados Unidos para participar en la ceremonia de los Premios Óscar en la misma categoría de competencia. (Foto: Cortesía de A24)

Esta travesía de una familia coreana reproduce un tema nuevo en la ceremonia de los Premios Oscar, o que esta poco abordado: la inmigración asiática. Existe una gran cantidad de ciudadanos que no habla inglés en Estados Unidos, lo sabemos. Más de 41 millones de personas se comunicaban en español en sus hogares en 2017, según la Oficina del Censo del país, y 1,1 millones en coreano. Pero la experiencia de ver “Minari” va más allá, se trata de encarnar la sensación de pertenecer a un lugar siendo un ser humano diferente del resto.

EL AMOR QUE PESA

La llama del drama se prende en tres arcos dramáticos, del padre, madre e hijo, porque Mónica rechaza el lugar donde su esposo insiste en vivir. Ella quiere regresar a la vida urbana, mientras que él intenta realizar su sueño de crear una granja y sacar adelante a su familia desde su posición de “hombre de la casa”.

Ambos trabajan descifrando el sexo de polluelos en otra granja cerca a su hogar, pero en su tiempo libre él intenta sacar adelante sus cultivos acompañado de un hombre católico al que contrata con los ahorros familiares. Con todo ello, sus vidas giran alrededor del amor poco cariñoso de su matrimonio y la necesidad de alcanzar un estatus económico.

Steven Yeun, un surcoreano de 37 años, dijo a Slate que también se sentía muy identificado con el personaje del padre en "Minari", al ser un hijo de inmigrantes. Él nació en Seúl, pero sus padre lo llevaron a Canadá en 1988 y después a Michigan, Estados Unidos. (Foto: Melissa Lukenbaugh/A24)

Pero, en especial, la necesidad de ser la figura masculina de una familia que rechazó el conservadurismo cuando decidió vivir bajo sus propias reglas y no las de la sociedad coreana, que en ocasiones puede ser restrictiva con los vínculos humanos: casarse por conveniencia, las mujeres en la labor del hogar, el trabajo como un deber sagrado, etc.

Aunque estas cuestiones no se tocan en la historia, existe una atmósfera costumbrista de su propia cultura que ellos perciben lejana y, cuando llega la abuela, está más cercana. Esto lo pueden percibir por medio del personaje del niño, David (Alan S. Kim), quien es el delincuente de las miradas, pues se roba la atención en cada una de las escenas con su silenciosa ternura en momentos tristes y sutilmente risibles.

El tierno y talentoso Alan S. Kim dijo en una entrevista a Vulture que en realidad es "2 por ciento diferente y 98 por ciento igual" al personaje de David en "Minari". Se cansa mucho en las entrevistas, pero cuenta que en el set de grabación "todo el mundo" fue su mejor amigo. (Foto: Josh Ethan Johnson/A24)

Al estilo de los dramas asiáticos, el silencio juega un rol importante en “Minari”. La parte rural también acompaña esas emociones proyectadas por la familia de Yacob, de tal forma que la felicidad se define como una cuestión de momentos pasajeros y la infelicidad como el orgullo y la necedad. La esposa no apoya al esposo, el esposo es egoísta y el resto de los personajes presencian la tempestad de la pareja.

Pero aún hay otras cuestiones que debe descubrir su particular ojo cinematográfico y no seguiré imprimiendo la película, porque la mejor parte de “Minari” es esa forma de llevar al espectador a una interpretación individual, sin saber mucho por dónde va la idea de la historia, más bien, dejando que las simples acciones cotidianas de los personajes tengan múltiples lenguajes y disfrutar del relato de una casa campesina desde la comodidad de su hogar.

DATOS

Puede alquilar “Minari” en Amazon Prime Video a $ 19.99. Es una cinta que fue nominada a Mejor Película en idioma extranjero en los Globos de Oro de febrero. Ganó el premio del Gran Jurado del Festival de Sundance en la categoría de drama y ocupa un lugar entre las 10 mejores películas de 2021, según American Film Institute.

Además, el actor <a href="https://elcomercio.pe/luces/cine/oscar-2021-oscars-steven-yeun-glenn-de-the-walking-dead-es-nominado-a-mejor-actor-por-minari-jacob-yi-lee-isaac-chung-corea-estados-unidos-usa-eeuu-noticia/?ref=ecr/">Steven Yeun</a>, Glenn de la saga de “The Walking Dead”, está entre los nominados a Mejor Actor en los <b>Premios Óscar</b> 2021, pero su competencia es reñida junto a Anthony Hopkins, Gary Oldman, Chadwick Boseman (fallecido en 2020, pero aún participante) y Riz Ahmed.

<mark class="hl_yellow">FICHA</mark>

Sinopsis: Una familia coreana se muda a una granja en Arkansas, Estados Unidos, para empezar una nueva vida y experimentar complejas circunstancias internas que los llevan a redefinirse como familia.

Duración: 1 h 55 m

Género: Drama

Elenco: Steven Yeun, Han Ye-ri, Alan Kim y Noel Cho.

Calificación: 13+

Año: 2021

Películas similares: The Farewell, Little Forest, The Father.

Calificación del autor: ★★★★

