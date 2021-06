Conforme a los criterios de Saber más

Un grupo de amigas, todas diferentes entre sí, se van a pasar el carnaval a Salvador, Brasil. Ahí, encontrarán música, comida, fiesta y mucha diversión. La película original de Netflix, “Carnaval”, dirigida por Leandro Neri y coescrita junto a Audemir Leuzinger y Luisa Mascarenhas ya está disponible en el servicio de streaming. La vimos y estos son nuestros comentarios.

La redes sociales para muchos jóvenes y no tan jóvenes son una herramienta de trabajo. Los “influencers”, para algunos un término medio peyorativo, se dedican a probar, recomendar e influenciar a su cyber comunidad sobre algún tema puntual. En esta cita Nina (Giovana Cordeiro), la “influencer” de su grupo de amigas, con más de 300 mil seguidores en Instagram, vive una vida aparentemente perfecta, hasta que un video de su novio siéndole infiel le rompe algunos de sus sueños.

"Carnaval" es una película brasileña original de Netflix. (Foto: Netflix)

Sin embargo, la joven brasileña consigue un canje para poder ir junto a sus tres amigas a pasar el carnaval en Salvador de Bahía. Durante este viaje aprenderá muchas cosas, entre ellas cómo tener más seguidores en las redes sociales y algunas lecciones sobre la amistad y el amor. Si bien la película podría sonar a otras tantas que existen, esta cinta tiene varios aciertos.

Esta versión “más suave” de “Sex and the City” narra de forma divertida las aventuras de un grupo de amigas en pleno carnaval. Nina junto a Mayra (Bruna Inocencio), Michelle (Gessica Kayane) y Vivi (Samya Pascotto), sus amigas del alma, pasarán unas vacaciones memorables.

Este grupo amical es muy variado, Mayra es una hippie espiritual, mientras que Vivi es una geek que no se despega de los videojuegos, cómic y películas. Sería una fan de Saltar Intro, por ejemplo. Michelle es un alma libre que disfruta de su sexualidad sin prejuicios. Nina, la protagonista de la historia, es carismática y está obsesionada con tener más seguidores en Instagram, desea llegar al millón.

LO BUENO

La actuación de Giovana Cordeiro en el rol de Nina es bastante convincente, pues logra que la audiencia entienda por qué alguien puede obsesionarse por el número de ‘likes’ y seguidores en las redes sociales. El papel de Michelle interpretado por Gessica Kayane es esencial para la cinta. Es la más elocuente y divertida. En general, los personajes están bien estructurados, aunque no exista demasiada profundidad en sus roles.

La ciudad Salvador ya es un personaje por sí solo, los lugares hermosos y paradisiacos que muestra la película es una razón suficiente para darle un visto a la cinta. Las playas, las calles llenas de color, la comida callejera y otros atractivos culturales que tiene el noreste de Brasil son un motivo sólido para disfrutar “Carnaval”.

Esta cinta es casi un homenaje a la vida de fiesta antes de la pandemia. Esas salidas con amigas a algún bar o discoteca en donde el distanciamiento social no existía e inhalábamos el mismo aire con todo y gotículas. Aún es incierto si la vida regresará a la normalidad, pero “Carnaval” muestra lo felices que éramos sin saber tanto de las pequeñas gotas que botas al hablar y sin las costumbres sanitarias que tenemos ahora. Seas o no una persona que disfrute de fiestas, ver a los personajes bailando y siendo tan felices rodeados de gente, te hará sentir nostálgico.

“Carnaval” no tiene mucha profundidad, es decir nunca se come el pleito, es una película ligera para pasar el rato, sin embargo, suelta algunos mensajes sobre la amistad, la toxicidad de las redes sociales y el amor; sobre todo el amor entre amigas, esa familia que uno elige.

LO MALO

Esta película tiene varios clichés y rasgos de personajes que ya hemos visto en comedias de amigas que se van a fiestas o hacen un viaje juntas. Las historias de amor que se presentan no son muy relevantes para la cinta, podrían haberse eliminado y nadie las hubiera extrañado.

VEREDICTO

“Carnaval” es una comedia ágil, entretenida y fácil de ver. Si bien tiene algunos clichés, pueden ser superables gracias a las actuaciones de las jóvenes brasileñas y la historia planteada por Audemir Leuzinger y Luisa Mascarenhas, pues no es tan predecible y el final es encantador. Es una película que recomendaría ver un viernes o sábado por la noche, y vivir a través de estas cuatro jóvenes un día de fiesta. No me hago responsable si minutos después llamas a tus amigas para hacer previas por Zoom.

LA FICHA

Sinopsis: La ‘influencer’ Nina rompe con su novio cuando se hace viral un video que demuestra su infidelidad. Para superar la ruptura, Nina recurre a sus contactos y consigue un viaje con todo incluido al carnaval de Salvador de Bahía, al que se lleva a sus tres mejores amigas.

Elenco: Giovana Cordeiro, Gkay, Bruna Inocencio, Samya Pascotto y Flavia Pavanelli.

Duración: 95 minutos.

Género: películas brasileñas, comedias

Calificación: 14+.

Año: 2021

Ficciones similares: “Ricos en amor”, “Ana y Victoria”

Calificación del autor: ★★★1/2