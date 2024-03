Son muchas las sociedades que han enfrentado momentos sumamente duros originados por la insania terrorista. Perú es un ejemplo inmejorable por lo ocurrido en el periodo del denominado Conflicto Armado Interno (1980-2000) que, según cifras oficiales de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, dejó 69 mil muertos. España, en distinta magnitud, también enfrentó momentos complejos. No solo porque en su territorio surgió ETA, el grupo separatista que infringió terror por cuatro décadas en distintos puntos de su territorio, sino también por un trágico episodio, del cual el último lunes se acaba de recordar su aniversario número 20: el 11-M.

El 11 de marzo del año 2004 se produjeron distintas detonaciones al interior de cuatro trenes que iban rumbo a Madrid, la capital española. Producto de dichos atentados 192 personas fallecieron y casi dos mil resultaron heridas. Lo que inicialmente, según versiones oficiales, se trataba de un ‘golpe de ETA en la ciudad capital’, en realidad no fue tal. Estábamos ante el peor ataque yihadista cometido contra un país europeo a lo largo de la historia.

Aunque varios de los responsables del atentado se quitaron la vida al verse cercados por la Policía local horas después del ataque, otros sí fueron aprehendidos y terminaron enfrentando un macro juicio que incluyó, además, a una serie de ciudadanos españoles con distinto grado de responsabilidad. Dos de ellos, o más precisamente, la vida de dos de ellos, es abordada notablemente por una nueva serie de Disney Plus (Star Plus en Perú y el resto de Latinoamérica) cuyo título es “Nos vemos en otra vida”.

Creada por los hermanos Jorge y Alberto Sánchez-Cabezudo, esta propuesta de seis episodios adapta el libro que el periodista de El País Manuel Jabois publicara en 2016, “Nos vemos en esta vida o en la otra” (Editorial Planeta). En este texto, el comunicador –también un brillante novelista y un afinado comentarista en radio—comparte la reveladora entrevista que le formuló a Gabriel Montoya Vidal, alias Baby, el adolescente que sirviera como transportador de parte de la dinamita usada en el atentado que marcaría las últimas dos décadas de la sociedad española.

En distintas entrevistas, tanto Jabois como los hermanos Sánchez-Cabezudo han resaltado que, aunque se condimentaron detalles de la trama con ficción, “Nos vemos en otra vida” es un producto con ambos pies en la realidad, es decir, con información absolutamente verificable. Esto, por supuesto, eleva a priori el nivel de la propuesta que tenemos en frente.

Además de enfocarse en la vida de Baby (antes, durante y después del atentado terrorista), la serie de Disney Plus tiene a un segundo protagonista, tal vez algo más intrigante que el primero: José Emilio Suárez Trashorras (interpretado por Pol López). Conocido como el ‘Minero’ o como ‘Emilio’ a secas, este personaje hizo las veces de ‘consejero del mal’ de Baby. Aunque su acercamiento fue fortuito, con el paso del tiempo se afianzaría merced a distintos factores.

Primero, el menor carecía de una escala de valores en su propia casa (padre preso y madre maltratada, y que además se las busca para hacerlo todo sola). Y, en segundo lugar, el mayor usó al adolescente como su ‘mandadero’, desplegando ante sus ojos los múltiples atributos que puede generar, en España, en Perú o en cualquier sociedad, vivir siempre al filo de la ley.

Basándose en el guion de Pablo y Daniel Remón, los hermanos Sánchez-Cabezudo componen una historia rica en saltos temporales que permiten al televidente apreciar varias de las dimensiones de Baby y de quienes lo rodean. Así pues, vemos al protagonista cuando era solo un crío disfrutando la compañía de su padre, pero también lo veremos fumando sus primeros ‘porros’ y, más adelante, ingresando a clubs nocturnos, o manejando vehículos a más de 150 km/h sin temor a que la policía local lo arreste.

Tal vez porque está basada en una novela escrita por un periodista como Jabois, “Nos vemos en la otra vida” ha decidido ampararse en un formato testimonial. Y la decisión resulta acertada. Baby narra el momento desde que conoce a Emilio, hasta cómo el ambiente en su pueblo, Avilés, se enrarece luego de ejecutado el atentado terrorista en la capital española.

La narración es acompañada por una aparición incidental: la de un actor interpretando a Jabois, quien, grabadora en mano, intenta convencer a Baby de que admita algún tipo de arrepentimiento por los hechos. “No me arrepiento por lo que hice, me arrepiento de lo que pasó”, responde en dos momentos el protagonista de la serie de Disney Plus. La confesión no es lo que uno podría esperar, sin embargo, sirve para seguir trazando una personalidad enigmática, oscura y solitaria.

Las tres versiones del Baby que vemos en pantalla están acompañadas de distintos elementos, digamos, esenciales, que la serie de Disney Plus intenta mostrar con sutileza. Lo primero podría ser el contexto de una familia a ratos fantasmal, en la que los videojuegos y el cigarro parecen reemplazar a los abrazos y las conversaciones. Lo segundo, el retrato de una juventud que no necesariamente tiene las oportunidades ideales para salir adelante. Lo tercero, la disyuntiva en torno a si la privación de la libertad para un menor tiene o no un efecto resocializador.

Aunque en menor proporción que la historia de los ‘transportadores’ de la dinamita (Baby y Emilio), “Nos vemos en la otra vida” también brinda voz a los deudos del peor atentado yihadista perpetrado en Europa. En los episodios finales de la serie, el tribunal hace su aparición, los inculpados, pero también familiares de las víctimas y testigos toman la palabra en un epílogo que tiene, aunque suene complejo de entender, la misma dosis de calma como de poder, mucho más allá de lo simbólico.

Lo ocurrido el 11 de marzo del 2004 en Madrid, España, no se explica únicamente por un minero atrevido que vende drogas y justifica sus malas acciones en un cuadro clínico de esquizofrenia o bipolaridad. Tampoco en la existencia de un adolescente con familia disfuncional que parece incapaz de sentir felicidad en cualquier cosa que haga. Ni siquiera en cómo el destino junta a estos personajes para hacerlos cómplices en un sinfín de acciones sin control.

Producciones como “Nos vemos en la otra vida” sirven porque, aún con sus limitaciones, son capaces de presentarnos un amplio crisol de razones que, solo vistas en conjunto, permiten entender cómo la maldad humana es capaz de aprovecharse de determinadas circunstancias para ocasionar un dolor que aún hoy, 20 años después, resulta difícil de superar.