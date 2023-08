La cada vez más creciente demanda por series ha hecho que muchos directores de cine sean reclutados por plataformas para contar sus historias en este formato: David Fincher (“House of Cards”), Tim Burton (“Merlina”) y las Wachowski (”Sense 8″) son parte de la lista a la que recientemente se sumó Rian Johnson. El director de “The Last Jedi” anunció en 2021 que venía trabajando su primer proyecto con Peacock: una serie que vio la luz a inicios de este 2023, pero solo en el territorio estadounidense.

“Poker Face” no tardó mucho en generar comentarios positivos: 98% de aprobación en Rotten Tomatoes, 7.9 puntos de aprobación en IMDB y 4 nominaciones a los Premios Emmy que se entregarán en enero del 2024. Pero en América Latina muy poco se sabía del por qué del éxito de esta historia. Ahora que finalmente se puede ver a través de una plataforma oficial de streaming en la región, aquí te contamos por qué esta historia tiene todo lo necesario para ser tu próxima adicción.

Episodio 1x1 LA TRAMA "Poker Face" es una serie de crímenes por resolver. El primer episodio, titulado "Dead Man's Hand" ("La mano del hombre muerto"), arranca con un asesinato: el de Natalie Hill (Dascha Polanco), la mejor amiga de Charlie Cale (Natasha Lyonne), la protagonista de la historia. Ambas trabajan en Frost, un casino en Denver que está a cargo de Sterling Jr. (Adrien Brody). Mientras Natalie es una mujer con muchas preocupaciones (especialmente en casa, pues tiene un novio que la golpea), Charlie vive el día a día confiada en un don que la ha sacado de apuros cuando lo ha necesitado: puede distinguir sin equivocarse cuando alguien le está mintiendo. El ser un detector de mentiras humano la ha llevado a trabajar en casas de apuesta y a facilitarse una vida de nómade, pero ahora decidirá usar su talento para encontrar al culpable de la muerte de su mejor amiga.

La serie arranca entrecruzando líneas temporales, lo hace de manera clara y sin ánimos de presumir las acrobacias de sus guionistas (hola, “Oppenheimer”). Cada detalle que se presenta desde el minuto 1 del episodio, cada ángulo desde el que se elige filmar, cada cosa en la que se detienen sus protagonistas -desde una nube, hasta un detector de metales-, será clave para resolver el misterio que se plantea en el capítulo. Nada es obvio en el desenlace, pero cuando se llega al momento de la resolución, todo lo que te han mostrado antes, incluso aquello que no notaste, suma. Lo que es un excelente logro para una serie policial.

La gran estrella de “Poker Face” es Natasha Lyonne. Tremenda actriz, no necesita mucha presentación. Sus personajes más icónicos se han caracterizado por ser mujeres de una gran inteligencia. Y ese es también el caso de Charlie Cale, que tiene dos características de las personas extraordinarias: es humilde (sin que esto signifique que no valore sus talentos) y tiene un gran sentido del humor.

Dascha Polanco como Natalie en escena de "Poker Face". (Foto: Peacock) / Peacock

Su sentido del humor es negro, como ocurría con otros personajes de Lyonne: Nicky Nichols de “Orange is the New Black” y Nadia de “Muñeca rusa”. A Lyonne le sale bien, es su impronta y en “Poker Face” funciona excelente. Lo cómico se presenta en detalles cotidianos, lo que permite que funcione mucho mejor el humor del personaje y se establezca el ‘mood’ de la historia: el humor se presenta sin ser un forzado balance para el drama de los crímenes y las situaciones que llevan a ellos. Por ejemplo, Charlie, como todos los que han llegado a esta nota, para conectada a su teléfono y le gusta detenerse en las noticias más absurdas que encuentra en la red. Ya sea para hacer hígado o simplemente por matar el rato. Esta característica suya se usa para generar un efecto de contraste muy fuerte, pero efectivo, cuando ella descubre la muerte de su mejor amiga. Así como la vemos en escenas previas comentando una noticia sobre “las 10 cosas más raras que la gente se mete en el trasero”, así se entera del fatal desenlace de Natalie: como un hecho escabroso, destacado en un portal de virales.

El polígrafo humano

Para que un policial funcione la forma en la que se resuelven los misterios es vital. Que no se extiendan mucho los casos y que los recursos para llegar con el culpable sean verosímiles. “Poker Face” lo consigue. Plantea un primer caso muy bien y lo resuelve de manera brillante. El cierre del primer episodio es genial.

El caso del asesinato de la amiga es solo el detonador de la historia de Charlie. Lo que funcionará como hilo narrativo para el resto de la trama será ese talento que la distingue: saber detectar mentiras. Lo más acertado del guion es que no plantea esta característica como un poder sobrenatural, como en las películas de superhéroes. Charlie, simplemente, es una mujer que sabe mirar a las personas, sabe leer situaciones y eso la ha hecho infalible.

Esta característica permite reflexiones brillantes en el primer capítulo. Por ejemplo, hay una escena buenísima entre Natasha Lyonne y Adrian Brody que se produce cuando Charlie es reclutada por Sterling Jr. para usar su talento de “polígrafo humano” para ir en contra de un cliente del casino Frost que le está jugando sucio: Kazimir Caine (Eddie Gorodetsky). Allí tienen una discusión que, además de mostrar el alto nivel interpretativo de ambos, sirve para entender dos principios definitivos en el accionar de Charlie. El primero sobre el porqué miente la gente.

Adrien Brody como Sterling Frost Jr. y Benjamin Bratt como Cliff Legrand en "Poker Face". (Photo: Karolina Wojtasik/Peacock) / Peacock

“La gente no miente para oculta grandes secretos oscuros, sino para tapar cosas estúpidas y sin sentido. Lo interesante no es saber si alguien miente, sino averiguar por qué alguien miente”, dice el personaje. También hay otra reflexión importante en el primer episodio para entender lo que vendrá en la serie y es el porqué Charlie (ya) no usa su don para hacerse rica. “Ya he sido rica. ¿Cómo fue? Era más fácil que estar en la bancarrota, pero más difícil que estar bien”, explica.

La serie también tiene claras sus referencias. Es más, las plantea desde el comienzo. Hay una escena en la que se proyecta en una TV un diálogo de John Travolta en “Pulp Fiction”. También se compara a Charlie con Michael Westen de “Burn Notice” y su mejor amiga la llama de Lady Galahad, como el caballero de la mesa redonda del Rey Arturo. La historia tiene un muy buen ritmo y un altísimo nivel actoral. En el primer episodio, los invitados son Adrien Brody, Benjamin Bratt y Dascha Polanco (aplausos para esa reunión de “OITNB”), pero en el resto de los 10 episodios que forman la primera temporada estarán desde Judith Light (“Quien manda a quien”) hasta Simon Helberg (“The Big Bang Theory”).

Razones para verla, hay muchas.

POKER FACE/ UNIVERSAL Director: Rian Johnson Elenco: Natasha Lyonne, Dascha Polanco, Adrien Brody, Benjamin Bratt. Episodio: "Dead Man's Hand" (1x01) Duración: 68 minutos Puntaje: ☆☆☆☆