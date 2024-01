Así como Greta Gerwig optó por un plano de los pies de Margot Robbie para arrancar el tráiler de “Barbie”, Sofía Coppola también necesitó que Cailee Spaeny se quitara los zapatos en la escena que daría inicio a “Priscilla”, su más reciente cinta sobre la exesposa de Elvis Presley. Pero con un discurso feminista aún más directo, Coppola muestra al público la belleza y la fragilidad de un personaje que sufre muchos años de abuso psicológico al lado de una estrella de talla mundial.

Películas y libros delataron la vida de excesos de Elvis Presley, un cuento que se sabe de memoria. El año pasado, el director australiano Baz Luhrmann regaló al mundo “Elvis”, nominada a Mejor Película en los Globos de Oro y varios galardones a Mejor Actor para Austin Butler. Cualquiera temería recapitular la historia, pero Sofía Coppola lo vio como una ventaja de márketing para “Priscilla”, según dijo a la BBC. Porque la película no es una copia, sino la ‘otra cara de la moneda’ en la biografía del cantante.

Cailee Spaeny interpreta a Priscilla Beaulieu en la película de Sofia Coppola. (Foto: A24)

Si en “Elvis”, el rey del rock and roll era un astro musical y una víctima de su manager, en “Priscilla”, se vuelve un villano. Posesivo y dictador, conquista a la niña de 14 años Priscilla Beaulieu en Alemania. Ella era diez años más joven y, aún así, la convence de mudarse a la casa de la familia Presley en Graceland (Tennessee). La joven termina sus estudios en un colegio católico de la ciudad, condición de sus padres para que pudiera vivir con su galán. En ese entonces, él se vuelve tutor temporal de la menor. A los 22 años, y muchas infidelidades de Elvis después, se casa con ella. Pero viven un matrimonio complicado, que culmina en divorcio años después del nacimiento de su única hija.

Luego de publicar “Elvis y yo”, Priscilla Presley nunca se consideró una víctima. Sin embargo, la historia de su libro habla por sí sola. Amó incondicionalmente a Elvis Presley durante los siete años que duró su matrimonio. Soportó que la hiciera elegir entre una carrera o una vida junto a él. Con alma de niña enamorada, toleraba que su estresado esposo se dopara con sedantes o jugara con ella a consumir LSD. En una actuación impecable de Cailee Spaeny, el agotamiento emocional de Priscilla Presley se hace sentir como una catarsis.

"Priscilla" es una película de Sofía Coppola. Es protagonizada por Cailee Spaeny y Jacob Elordi.

Elvis Presley, en la piel del galán del 2023, Jacob Elordi (”Euphoria”, “Saltburn”), se complementa con Spaeny en la película. Le hace sentir incómoda, la calla y la utiliza como un juguete. Decide las prendas de su armario y su maquillaje. Juzga su cuerpo. Le es infiel a escondidas y coqueteo con otras mujeres en su presencia. Se vuelve un filósofo arrogante y un obsesionado con la Biblia y el pecado. Rechaza las noches matrimoniales por supuesto respeto. Y ella llega a acostumbrarse a las agresiones por amor y temor a su grandeza. Es todo un crescendo de emociones.

Algunos dirán que es una película aburrida. De hecho, Spaeny tiene la menor cantidad de diálogos y expresa más con su corporalidad. Se la pasa caminando por los claustrofóbicos espacios de la casa donde vivía a disposición de su esposo. Además, la mayoría de escenas ocurren en el lecho matrimonial.

Sin embargo, “Priscilla” es un hito en el cine femenino y feminista. Es la hazaña de una directora que tuvo tan solo 20 millones de dólares para hacer su película (65 millones menos que “Elvis”) y la filmó sin tener los derechos de la música de Presley. Nada de eso importó, porque la mirada principal de la trama no necesitaba “Can’t Help Falling in Love” o “Suspicious Minds” en la musicalización. El foco estaba en el primer plano de una mujer que vivía lo que hoy el mundo conoce como ‘agresión psicológica’, un problema que aún es silencioso y solitario.

Coppola puede trastabillar en dividir la biografía en fragmentos de escenas. Si bien la fotografía estilo ‘vintage’ es bellísima, tal vez la edición de la película en ‘sketches’, como si fuera Quentin Tarantino en “Tiempos violentos”, pero sin colocar un título entre cada corte, era algo innecesario. Y confuso para algunas personas. Asimismo, los diálogos abruptos de Elvis Presley marcan la burla de la gente, porque es tan cruel con ella cada vez que aparece en la pantalla, que se vuelve como un estereotipo de humor ácido. Puede sonar repetitivo y plano en el intento de reforzar el discurso feminista de no agresión.

"Priscilla".

Tampoco hubiera estado de más que Priscilla intercambiara palabras con otros personajes del reparto. Una de las escenas finales muestra a las personas que vivían en Graceland y con quienes tuvo un vínculo, pero jamás se vio esa relación. La idea de la película era hacer de ella una mujer solitaria en una casa gigante. Más adelante, parece que tiene más interacción con amigas, ya como una mujer madura, pero esa parte se cuenta en segundos.

Haya tenido buenos o malos momentos, “Priscilla” es una película de atmósfera de cine independiente capaz de mover fibras. Hay mucha química en la pareja principal de actores y el guion es la voz de la verdadera Priscila Presley, quien cuenta una versión que ni ella misma se creía. Porque no fue solo hasta el Festival de Cine de Venecia que se le cayeron las lágrimas y se dio cuenta de la realidad que vivió con su exmarido. Es un reflejo de Elvis y ella plasmado en el séptimo arte. Y, de alguna forma, es la historia de muchas mujeres que, después de años, descubren la oscuridad en la que vivieron al lado de hombres agresores, pedófilos, psicópatas, o sea quien fuera que les dañara sin darse cuenta o a propósito.