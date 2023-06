Después de ganar varias estatuillas en los Oscar 2023 por “Everything Everywhere All at Once”, la productora A24 no se detiene y pronto estrenará la nueva película “Priscilla”. El filme contará detalles poco conocidos sobre el recordado ‘Rey del Rock and Roll’ y su esposa Priscilla Beaulieu. Para amenizar la espera, la cinta protagonizada por Jacob Elordi (“Euphoria”) y Cailee Spaeny (“Mare of Easttown”) acaba de estrenar su primer teaser tráiler.

Dirigida por Sofia Coppola, la película “Priscilla”- basada en el libro “Elvis y yo” de Priscilla Presley y Sandra Harmon- llegará a las salas de cines este 2023. En esta nota, te dejamos todo lo que necesitas saber sobre esta próxima película.

¿Cuándo se estrena “Priscilla”?

En el teaser lanzado este miércoles, la productora A24 reveló que pronto anunciarán la fecha de estreno de “Priscilla”; aunque se espera que “Priscilla” llegue a los cines en el último trimestre de este 2023.

Póster oficial de “Priscilla”

¿De qué trata “Priscilla”?

Si bien A24 aún no ha revelado la sinopsis oficial, teniendo en cuenta que la película está basada en el libro “Elvis y yo”, “Priscilla” retratará cómo la joven Priscilla conoció y se enamoró de Elvis Presley; así como la evolución de su romance con el pasar del tiempo.

Mira el teaser oficial de “Priscilla”

¿Quiénes integran el cast de “Priscilla”?

La nueva película de Sofia Coppola ha confirmado que tendrá en sus papeles protagónicos a los actores Jacob Elordi y Cailee Spaeny.

Estos son los actores que conforman el elenco de “Priscilla”:

Jacob Elordi como Elvis Presley

Cailee Spaeny como Priscilla Beaulieu

Kamilla Kowal

Jorja Cadence

Josette Halpert

Emily Mitchell

Rodrigo Fernandez-Stoll

Stephanie Moran

Ari Cohen

Luke Humphrey

Gwynne Phillips

Deanna Jarvis

Tim Post





