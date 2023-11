La nueva película de Sofia Coppola, “Priscilla” llegará a los cines del Perú el 4 de enero de 2024, en ese sentido, como parte de las actividades promocionales, lanzaron el primer tráiler y poster oficial de la cinta.

Cabe mencionar que, el film fue estrenado mundialmente en la competencia del 80.º Festival Internacional de Cine de Venecia, donde recibió una ovación de pie de 7 minutos y fue aclamada por la crítica.

Por otro lado, la empresa distribuidora MUBI y BF Distribution anunciaron su asociación con el lanzamiento del nuevo drama de la directora y guionista Sofia Coppola, ganadora del premio de la Academia.

Poster oficial de "Priscilla", nueva película de Sofia Coppola | Foto: Difusión

CONOCE MÁS: Sofia Coppola revelará los detalles de sus trabajos en un nuevo libro

¿De qué trata “Priscilla”?

Priscilla, escrita y dirigida por Sofia Coppola, se basa en las memorias de 1985 Elvis and Me, escrita por Priscilla Presley y Sandra Harmon.

A través de los ojos de Priscilla, Sofia Coppola cuenta el lado invisible de Elvis sobre el noviazgo y turbulento matrimonio que tuvo con Priscilla, desde una base del ejército en Alemania, hasta la casa de sus sueños en Graceland, un retrato profundamente sentido y deslumbrantemente detallado del amor, la fantasía y la fama.

¿Qué actores protagonizarán “Priscilla”?

Es protagonizada por Cailee Spaeny (Mare of Easttown, Bad Times at the El Royale) como Priscilla, Jacob Elordi (Euphoria, The Kissing Booth) como Elvis Presley y Dagmara Dominczyk (Succession, Bottoms, The Lost Daughter).

Spaeny fue galardonada con la Copa Volpi a la Mejor Actriz por su interpretación de Priscilla en el Festival de Venecia. La película Priscilla fue producida por Lorenzo Mieli para The Apartment Pictures, una compañía de Fremantle, Sofia Coppola para American Zoetrope y Youree Henley. Además, fue financiada por Fremantle Group.