Como suele pasar con la mayoría de historias producidas alrededor de grandes éxitos del cine y la TV (alrededor, no directamente), el recelo generado por el anuncio de la miniserie precuela The Continental (“El Continental: Del mundo de John Wick”) era absolutamente natural. Sin Keanu Reeves en pantalla, ¿qué podía depararles esta propuesta a los fanáticos de uno de los mercenarios más habilidosos y menos comunicativos de la pantalla grande?

Aunque en el camino las cosas fueron aclarándose poco a poco. Empezamos a conocer que detrás del proyecto estarían nada menos que Greg Coolidge, Kirk Ward, Shawn Simmons –los mismos que hicieron posible la producción de la saga con Reeves--, y luego fuimos enterándonos de que se nos venía una historia con un personaje clave: Winston, el manager del mítico hotel ubicado en la ciudad de Nueva York. Este último dato ya era interesante porque, al menos en la película cuatro de la saga, el personaje interpretado en el cine por Ian McShane fue ciertamente trascendental.

Llegada la fecha del estreno, toca analizar en detalle cada uno de los elementos que “El Continental: Del mundo de John Wick” ofrece no solo en busca de reengancharse con esos millones de fanáticos de la saga cinematográfica alrededor del mundo, sino también con la intención de captar a un público distinto. La miniserie precuela fue estrenada el 22 de septiembre pasado a través de Peacock en Estados Unidos y vía Prime Video en toda Latinoamérica.

“The Continental” está partida en tres episodios de una hora y media de duración. La historia comienza presentándonos a un pequeño Winston junto a su hermano Frankie. Ambos se encuentran en una sala de interrogatorios. El menor (nuestro protagonista, en adelante) llora mientras Frankie le pide que se calme a la par que intenta garantizarle que él asumirá la responsabilidad ante Cormac O’Connor. He aquí el primer detalle. Los realizadores han asignado este rol (también clave) de manager del Hotel Continental nada menos que a Mel Gibson. Su decisión, polémica antes y después del estreno, ha sido defendida en diversas instancias.

Como manager del Continental, tampoco es que Cormac tenga el mayor porcentaje de diálogos, ni siquiera de participación en la miniserie precuela de John Wick. Entendamos algo: es una historia sobre Winston convirtiéndose en el poderoso manager del hotel (cuarenta años tendrían que pasar para situarnos recién en la saga cinematográfica). El punto es que, aunque Gibson (de 67 años) acumule tal vez más autogoles que éxitos interpretativos en las últimas dos décadas (podemos enumerar solo tres por falta de espacio: “Secuestro en directo”, “Instinto peligroso”, “La fuerza de la naturaleza”), tampoco es que su labor en la precuela de Prime Video sea tan compleja.

En el primer episodio de “El Continental”, Cormac tiene poco parlamento y lo que muestra es más bien sobrio: un cretino manager de hotel que intenta en toda instancia dejar en claro su poder ante los demás. Su sociedad con un joven asistente Charon (interpretado por un jovencísimo Ayomide Adegun, muy semejante en apariencia al fallecido Lance Reddick) no transmite en absoluto el mismo efecto que la dupla ya vista en cualquiera de las entregas de “John Wick”. Aunque esto no es limitante ni bastaría para decir que Gibson nunca debió estar en el elenco de esta precuela.

Mel Gibson es Cormac, el manager del hotel Continental en esta precuela de John Wick. / Katalin Vermes

Antes que fijarnos tan meticulosamente en Cormac, tal vez sea mejor ver todos los otros elementos que nos ofrece “El Continental: Del mundo de John Wick”. A esa escena infantil en la que los niños Winston y Frankie se acompañan antes de un interrogatorio ocurrido en 1955, le sucede un salto temporal cuyo punto más alto tiene al segundo (ya adulto, interpretado por el fornido Ben Robson) robando un elemento que resulta preciado para Cormac. Aunque se lo han advertido, el hermano mayor de Winston no cesa y comienza la acción.

Sirva esta situación de robo, enfrentamiento y posterior escape para mencionar la cadena de elementos característicos que acercan a esta precuela con su saga origen. Apenas ocho minutos pasaron en “The Continental” para oír el primer disparo, 30 para ver un perro, 32 para ver palomas y 41 para ver un Mustang negro. Llámelo fanatismo o como guste, todo indica que los realizadores han tenido muy en cuenta los detalles que hicieron a la historia protagonizada por Keanu Reeves algo especial.

Ben Robson como Frankie Scott en "El Continental". A su lado su esposa Yen. (Prime Video) / Katalin Vermes

La huida de Frankie desata, por supuesto, una persecución, pero, en un segundo plano, “The Continental” poco a poco va desdoblándose entre las novedades y las alusiones al pasado. El hermano de Winston (Robson lo hace bien como el fortachón que devela su lado sensible ante su amada Yen/ Nhung Kate) se convierte en la obsesión de Cormac y con dicho propósito este último busca a Winston para usarlo como anzuelo. A partir de aquí todo lo vinculado a la llamada High Table (Alta Mesa o Mesa Alta) desfila frente a nosotros y luce sumamente familiar. Destaca la fría Adjudicadora interpretada por Katie McGrath, pero también hay un par de temibles francotiradores a sueldo (Mark Musashi y Marina Mazepa como los hermanos ‘Hansel y Gretel’).

Paralelamente, el primer episodio de “The Continental” deja ver añadidos que, en algunos casos, sirven como meros acompañantes de la historia. En esa línea se ubica el detective Mayhew (Jeremy Bobb) y su compañera KD (Mishel Prada). Entre ambos, además de una atracción sexual (él es casado, y no se lo oculta a ella), existe una relación de complicidad laboral, curiosamente, imponiendo el orden en una ciudad donde este no existe (“Aquí no tenemos autoridad. Lo que tenemos aquí solo sucede”).

Al centro, Winston interpretado por Colin Woodell. (Foto: Prime Video) / Katalin Vermes

Lo contrario ocurre con la presencia de Peter Greene interpretando al Tío Charlie. El actor neoyorquino de 57 años no ha perdido en absoluto la habilidad de expresar mucho valiéndose de muy pocas palabras. Vestido absolutamente de negro, este ‘protector’ de Winston y Frankie parece listo para darnos mucho más en los próximos dos episodios de la precuela de “John Wick”.

Sirva esta última línea para situarnos brevemente en dos elementos que no pueden quedar de lado en absoluto. Primero, en lo escenográfico, la Nueva York que vemos en pantalla encaja en esa terriblemente lúgubre ciudad setentera que registran los libros de historia. Gran parte de este primer episodio ocurre de noche, pero si no lo fuera así, se percibe una continuidad de luces y sombras que, sumada a un segundo elemento como la música, terminan creando lo más cercano a un concepto. Donna Summer, James Brown, Baccara, The Stooges, ZZ Top, The Meters, Wire y hasta el legendario Santana se hacen presentes con algunas de sus más singulares melodías.

A manera de cierre, toca evaluar el rol de Colin Woodell como Winston. En un intento por mantener la esencia de la saga John Wick resultaba clave que el responsable de interpretar al manager del Continental y personaje clave en las cuatro películas, posea al menos ciertos rasgos muy definidos. En dicho propósito, Woodell no la ha tenido fácil: en pantalla debe sentir miedo y tristeza, pero también seguridad y autosuficiencia. Tras los primeros 90 minutos parece haber aprobado delineando a un joven que, tal vez sin saberlo, se convertirá por sí mismo, en alguien con poder. Sobre él, y bajo el amparo de los personajes y elementos mencionados líneas arriba, se sostendrán los próximos dos episodios de una precuela que puede marcar el destino de un universo al que también se sumarán “Ballerina” y, esperemos, “John Wick: Episodio 5″.