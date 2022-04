En medio de la expectativa del próximo estreno de “Doctor Strange and the Multiverse of Madness”, la cual llega a los cines del mundo el 6 de mayo, Marvel lanzó el primer teaser de “Thor Love and Thunder”, el cuarto filme del personaje interpretado por Chris Hemsworth, y el primero que nos muestra a Natalie Portman como Mighty Thor.

En este primer adelanto, vemos al ‘Dios del Trueno’ luego de los hechos de “Avengers: Endgame”. Así, Thor, quien ya no es el rey de Asgard busca tener un propósito en la vida, se despide de los Guardianes de la galaxia, con quienes vivió este tiempo y emprende un viaje con Korg, su rocoso amigo.

Pero esto es lo más resaltante de este avance sino lo que nos muestra la última escena. En esta, la científica Jane Foster (Natalie Portman) reaparece con el martillo Mjolnir en mano.

Natalie Portman en una escena de "Thor: Love and Thunder".

Recordemos que quien es capaz de alzar el mencionado martillo hereda el poder de Thor. Cabe destacar que en el cómic, jane Foster padece de cáncer de seno, por lo que el poder del martillo merma su salud poco a poco. Aún se desconoce si esta historia se repetirá en la película de Marvel.

Dirigida por Taika Waititi, “Thor Love and Thunder” se estrena en cines el 7 de julio.

A raíz de esta esperada vuelta de Thor pero sobre todo de Natalie Portman al cine, hicimos un TOP 10 de las mejores películas de la actriz disponibles en streaming.

NETFLIX

1 Closer 2004 Las relaciones de dos parejas se vuelven complicadas y engañosas cuando el hombre de una pareja conoce a la mujer de la otra. Actúan: Natalie Portman, Jude Law, Julia Roberts, Owen Clive. 2 El profesional 1994 También llamada "El perfecto asesino". León, un asesino a sueldo profesional, se hace cargo con recelo de Matilda, una niña de 12 años, cuando su familia es asesinada. El tiempo y la cercanía hará que ambos entablen una inusual relación cuando ella se convierta en su protegida y aprenda de él el oficio de matar.

3 "Amigos con derechos" (También en Prime Video) 2011 Comedia romántica sobre un chico (Ashton Kutcher) y una chica (Natalie Portman) tratan de mantener su relación estrictamente física, pero no pasa mucho tiempo antes de que se den cuenta de que quieren algo más.

HBO

1 "La otra reina" 2008 Relato ficticio de las vidas de los aristócratas del siglo XVI María Bolena, amante del rey Enrique VIII, y su hermana, Ana, la desafortunada segunda esposa del monarca. Actúan junto a Natalie Portman, Scarlett Johansson y Eric Bana.

2 "V de vendetta" 2005 En una futura sociedad distópica británica, un sombrío luchador por la libertad, conocido solo por el alias de "V", planea derrocar al gobierno tiránico, con la ayuda de una mujer joven. También en el reparto: Hugo Weaving, Stephen Rea, Stephen Fry y John Hurt. 3 "Jackie" 2016 Durante una entrevista, Jacqueline Kennedy (Natalie Portman) recuerda los momentos tras la muerte de su esposo, el presidente John F. Kennedy.





PRIME VIDEO

1 "Una historia de amor y oscuridad" 2016 La historia del escritor Amos Oz, nacido en Palestina y criado en la posguerra por un padre amante de la literatura y una madre polaca que huyó del antisemitismo. Amos Oz trató de llegar a un acuerdo pacífico entre Israel y Palestina.





STAR

1 "El cisne negro" 2010 Una bailarina comprometida (Natalie Portman) lucha por mantener la cordura después de ganar el papel principal en una producción de "El lago de los cisnes" de Tchaikovsky. La actriz recibió el Oscar a Mejor actriz por este papel.



DISNEY

1 "Thor" y "Thor, un mundo oscuro" 2011 - 2013 El poderoso pero arrogante dios Thor (Chris Hemsworth) es expulsado de Asgard para vivir entre los humanos en Midgard (la Tierra), donde pronto se convierte en uno de sus mejores defensores. Actúan Anthony Hopkins como el padre del héroe y Natalie Portman como Jane Foster. La secuela fue estrenada en 2013. 2 "Star Wars Episodio I, II y III" 1999 - 2002 - 2005 Trilogía que narra los inicios de los acontecimientos de su similar de los ochentas Episodio IV, V y VI. La primera entrega narra la historia de dos Jedi escapando de un bloqueo hostil para encontrar aliados. Aquí se encontrarán con un niño que puede equilibrar la Fuerza, pero los Sith inactivos resurgen para reclamar su gloria original.

La historia de la segunda película se da diez años después. Anakin Skywalker comparte un romance prohibido con Padmé Amidala, mientras que Obi-Wan Kenobi investiga un intento de asesinato de la senadora y descubre un ejército secreto de clones diseñado para los Jedi.

La tercera entrega se desarrolla tres años después de las Guerras de los Clones. Los Jedi rescatan a Palpatine del Conde Dooku, mientras Obi-Wan persigue una nueva amenaza. Por su parte, Anakin actúa como agente doble entre el Consejo Jedi y Palpatine y se ve atraído por un siniestro plan para gobernar la galaxia.





