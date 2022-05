Diecisiete años después de interpretar a Obi-Wan Kenobi, Ewan McGregor vuelve a ponerse en la piel del maestro Jedi, esta vez, para una serie de seis capítulos que estrena Disney+ este 27 de mayo.

A pesar de ser trabajada como una serie limitada, el actor de 51 años ha dicho que le gustaría que “Obi-Wan Kenobi” sea renovada para una segunda temporada.

“Se hizo como una serie limitada única. Y en cierto modo, hace lo que yo quería que hiciera en términos de unir una historia entre (el Episodio) III y (el Episodio) IV y acercarme al Obi-Wan de Alec Guinness en A New Hope. Y, por supuesto, eso es cierto”, dijo McGregor en entrevista a EW. “¿Me gustaría hacer otra? Sí, me gustaría hacer otra”, afirmó.

Ewan McGregor en una escena de “Obi-Wan Kenobi”

Contrario a lo que muchos piensan, la serie “Obi-Wan Kenobi” no es el primer programa del que forma parte Ewan McGregor. Para quienes no lo recuerdan, apenas hace un año, en 2021, el actor protagonizó “Halston”, una miniserie para Netflix por la que fue galardonado con el Primetime Emmy al Mejor Actor en una Miniserie o telefilme.

Pero qué otras producciones, tanto en televisión como en cine, han hecho de la carrera de Ewan McGregor uno de los actores más polifacéticos de Hollywood. Damos un repaso, a continuación.

CINE



"Being human" (1994)





Con “Being Human” Ewan McGregor, debutó en la pantalla grande y lo hizo junto a figuras como Robin Williams, John Turturro, Vincent D’Onofrio, entre otros.

Trainspotting (1996)





La participación de McGregor en “Being Human” sirvió para que Danny Boyle, eligiera al actor ese mismo año en “Shallow Grave” pero también para que dos años después lo llame a protagonizar la polémica “Trainspotting”, una película basada en la novela homónima de Irvine Welsh. Este filme, que narra la historia de un grupo de jóvenes adictos a la heroína, fue duramente criticado en su momento por “fomentar el uso de drogas”. Tuvo una secuela en 2017.





La trilogía de Star Wars

1999 fue un año que marcó un antes y un después en la carrera del actor pues fue su primer filme mainstream, el mismo que además venía antecedido del gran éxito que significó para el mundo del cine la trilogía original de los ochentas.

En una entrevista que el actor concedió a Vanity Fair el 17 de mayo, este reveló que el rodaje de “Star Wars: Episode I - The Phantom Menace” fue complicado pues la historia y el personaje no iban de acuerdo al perfil que él quería tener como actor.

“Realmente lo cuestioné mucho”, dijo. “Sentí que era parte de esta nueva ola de cine británico, de verdad, y que Star Wars no era yo, eso no era lo que defendía. Yo era una especie de actor de cine independiente, urbano y sucio”.

El mencionado artículo recuerda que Alec Guinness, el actor que interpretó a un anciano Obi-Wan Kenobi en la trilogía de los ochentas también despreció la saga. De su paso por “Star Wars: Episode I - The Phantom Menace”, la cual tuvo duras y negativas críticas, McGregor agregó: “Fue difícil porque fue una decisión tan grande hacerlas, un evento tan grande. Fue bastante difícil para todos nosotros lidiar con eso, sabiendo también que tienes un par más que hacer”

Liam Neeson, Jake Lloyd y Ewan McGregor en una escena de "Star Wars: Episode I - The Phantom Menace".

"Moulin Rouge!" (2001)

Nicole Kidman y Ewan McGregor en una escena de “Moulin Rouge!”.

En medio del impacto de Star Wars, Ewan McGregor rodó en 2001 el musical Moulin Rouge!, al lado de Nicole Kidman. Este filme suscitó criticas mixtas.

Por un lado, algunos decían que gracias a Moulin Rouge!, el cine musical había renacido y funcionado a nivel comercial y por otro lado, fue calificada de anacrónica y cursi. Al margen de esto, la película dirigida por Baz Luhrmann fue una de las más nominadas a premios de ese año. Entre estos destacan sus 8 nominaciones al Oscar, incluida Mejor actriz y Mejor Película.

"Big Fish" (2003)





Los reconocimientos siguieron acompañando a Ewan McGregor en los siguientes años. En 2003, “Big Fish”, un filme de fantasía con tintes góticos dirigido por Tim Burton, fue nominado en cuatro categorías, incluida Mejor película, al Globo de Oro de ese año y al premio Oscar como Mejor banda sonora.

Los siguientes años siguieron siendo productivos para el actor. En 2008, formó parte del elenco de “Angels & Demons”, la secuela de la exitosa “Código Da Vinci” de 2006.

Entre los filmes más recientes que el actor ha protagonizado debemos mencionar “Doctor Sleep” (2019) escrita y dirigida por Mike Flanagan. Esta cinta es la secuela de “The Shinning”, la adaptación de cinematográfica de 1980, dirigida por Stanley Kubrick.





En 2020, el actor escocés interpretó a Black Mask en “Birds of Prey” (2020). “Es un narcisista absoluto, tan mimado por sus padres que no tiene contacto con la vida o las personas que le rodean, tiene una piel muy fina y no quiere nada más que ser el centro de atención”, dijo el actor sobre el villano de la película protagonizada por Margot Robbie.

Para diciembre de este año, llega el estreno de “Pinocchio”, la cinta animada dirigida por Guillermo del Toro y en la que McGregor pone la voz de Pepe Grillo.





Televisión







A lo largo de casi 30 años de carrera, Ewan McGregor ha sido parte de shows de televisión como “ER”. El actor participó del capítulo “The Long Way Around”, por el cual fue nominado al Primetime Emmy al Mejor Actor Invitado en una serie dramática. En 2008, prestó su voz para el personaje de Obi Wan Kenobi en la serie animada “Star Wars: The Clone Wars”.

En 2017, el actor interpretó a dos hermanos en “Fargo”, una serie policíaca ambientada en el mismo universo de la aclamada película.

Ewan McGregor en Fargo, de 2017.

En 2020, McGregor viajó a varios países con “Long Way Up”, una serie documental en la que el actor, a bordo de su motocicleta y junto a Charley Boorman muestran las riquezas de rincones latinoamericanos.

El Perú no fue la excepción, McGregor y Boorman visitaron Puno, Ayacucho, Chimbote, Huaraz y Cusco en sus motos.





En 2021, el actor volvió a ganar un Emmy gracias a su papel en la serie “Halston”, un drama basado en la vida del diseñador Halston, basada en la novela “Simply Halston” de Steven Gaines.

Ewan McGregor en una escena de “Halston”.





Sobre “Obi-Wan Kenobi”

La historia comienza 10 años después de los dramáticos eventos de “Star Wars: La venganza de los Sith”, donde Obi-Wan Kenobi enfrenta su mayor derrota: la caída y corrupción de su mejor amigo y aprendiz de Jedi, Anakin Skywalker, convertido al lado oscuro y conocido como el malvado Lord Sith Darth Vader.

La serie marca el regreso de Hayden Christensen en el rol de Darth Vader. Completan el elenco Moses Ingram, Joel Edgerton, Bonnie Piesse, Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O’Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell y Benny Safdie.

OTROS DATOS -Ewan McGregor estuvo casado con Eve Mavrakis de 1995 a 2020. -El actor de 51 años tiene 5 hijos. Desde 2017 está en pareja con Mary Elizabeth Winstead









