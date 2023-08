La industria cinematográfica ha sido testigo de otro revés para DC con el reciente lanzamiento de “Blue Beetle”. A pesar de los esfuerzos en redes sociales para generar anticipación y entusiasmo por la película, los resultados en taquilla han sido desalentadores. Esta no es la primera vez que las plataformas digitales no logran impulsar el éxito de una película, ya que el año pasado se vivió una situación similar con el reestreno de Morbius. Ahora, con el tropiezo de Blue Beetle, se confirma una tendencia preocupante para la franquicia.

El filme se convierte en el séptimo fracaso consecutivo de DC en taquilla a nivel mundial, una serie de desaciertos que está erosionando la reputación de la marca. A pesar de los esfuerzos de cientos de fanáticos que emprendieron campañas para crear conciencia sobre el lanzamiento de la cinta, los resultados fueron impactantes y, en última instancia, descorazonadores.

La expectación por “Blue Beetle” en Estados Unidos y Canadá no era excesivamente alta, pero aún así, la película no pudo cumplir con las modestas expectativas establecidas. A pesar de ser proyectada en más de 3,800 cines (400 menos que otras producciones como “Flash” o “¡Shazam! La furia de los dioses”), la cinta protagonizada por Jamie Reyes y su familia logró recaudar apenas $25.4 millones de dólares en su primer fin de semana. Aunque debutó en el primer lugar del top 10 de taquilla, su desempeño fue apenas un par de millones de dólares por encima de la quinta semana de Barbie, demostrando que el primer puesto no necesariamente garantiza el éxito.

La película protagonizada por Xolo Maridueña se convierte en el peor debut de DC en lo que va del año. Incluso la secuela de “¡Shazam!” superó a “Blue Beetle” por $5 millones de dólares en términos de recaudación. Este resultado desalentador subraya, una vez más, la crítica situación que enfrenta la marca DC en el cine. Aunque las películas protagonizadas por “Batman” y el “Guasón” han tenido éxito en el pasado, la franquicia se encuentra actualmente en una fase crítica y en busca de soluciones para recuperar su posición en la industria.

Tráiler de “Blue Beetle”

