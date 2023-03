El actor británico Daniel Radcliffe, conocido por interpretar el papel de Harry Potter en las famosas películas sobre el joven mago, y su pareja, la actriz estadounidense Erin Darke, están esperando su primer hijo juntos, según ha confirmado en exclusiva el periódico británico Daily Mirror. La pareja está “absolutamente entusiasmada” con la noticia y espera dar la bienvenida a su bebé a finales de 2023.

Radcliffe, de 33 años, siempre ha mantenido su vida privada alejada del ojo público, pero en una entrevista en octubre de 2022 con la revista Newsweek, expresó su deseo de ser padre y su determinación de proteger a sus hijos de la fama. “Quiero que mis hijos, si existen y cuando existan... me encantaría que estuvieran cerca de los escenarios de películas, pero no querría la fama para ellos. Los platós de cine son lugares maravillosos, pero es realmente el lado de la fama lo que debe evitarse a toda costa”, confesó.

Radcliffe y Darke, de 38 años, se conocieron en el rodaje de la película “Amores asesinos” en 2013 y han mantenido una relación discreta desde entonces. Han aparecido juntos en pocas alfombras rojas y han hablado poco públicamente sobre su relación. En una entrevista en 2019, Radcliffe dijo: “Hacer cosas mundanas con ella, como simplemente ir de compras, es un placer. Es divertido. Es la alegría que esa persona puede aportar a esas actividades lo que las hace increíbles”.

Radcliffe saltó a la fama a la edad de 12 años como Harry Potter y ha hablado abiertamente en el pasado sobre cómo la fama temprana le llevó a luchar contra el alcoholismo. “En mi caso, la forma más rápida de olvidar que estaba siendo analizado en todo momento por todo el mundo era estar muy borracho. Y cuando estás borracho, piensas: ‘Oh, la gente me mira aún más, pero es porque estoy tan borracho, así que tal vez debería beber más para ignorarlos aún más’. No hay forma de salir de eso cuando empiezas a ser tan joven”, dijo en una entrevista en 2019. Sin embargo, el actor también ha dicho que no se arrepiente de su papel en la exitosa franquicia de Harry Potter.

Esta será la primera vez que Radcliffe y Darke se conviertan en padres y están emocionados de embarcarse en este nuevo capítulo de sus vidas juntos.