Mucho se ha hablado de los casos reales que inspiraron la saga de “El conjuro″ y por supuesto de los famosos esposos Ed y Lorraine Warren, los investigadores estadounidenses de fenómenos paranormales que resolvieron varios de estos sucesos inexplicables, pero poco de las experiencias bastante extrañas que vivieron los propios actores durante el rodaje de las películas.

En 2013, durante una conferencia de prensa de “El conjuro”, Vera Farmiga, Lorraine Warren en la película, declaró por primera vez a los medios lo que vivió antes y después de rodar la primera cinta de la famosa saga de terror.

“Cuando abrí mi computadora había estas marcas de garras”, señaló la actriz mostrando una fotografía tomada por ella con el celular de lo que serían tres rasguños. Aquella vez, la actriz, sentada junto a la verdadera Lorraine, dijo que a pesar del susto que pudo haberle causado este hecho inexplicable, no se dejó intimidar y no le cedió poder a lo que sea que haya tratado de asustarla.

En 2016, el periodista Eric Eisenberg relató para el portal Cinema Blend, su experiencia directa con el tema luego de entrevistar a Farmiga durante el rodaje de “El conjuro 2″ en la que detalla a fondo lo ocurrido con las mencionadas garras.

Patrick Wilson y Vera Farmiga en una escena de "El conjuro 1".

“El otoño pasado, tuve el placer de ser parte de un pequeño grupo de periodistas de cine invitados a visitar el set de ‘The Conjuring 2′ del director James Wan, y fue mientras entrevistaba a Vera Farmiga sobre su papel en la próxima secuela que divulgó detalles sobre dos eventos al estilo de una película de terror que ha experimentado desde que se convirtió en parte de la creciente franquicia . Uno ocurrió durante la preproducción de The Conjuring y otro ocurrió justo al final de la filmación ... pero son incidentes relacionados, ya que ambos involucran una serie de tres marcas de rasguño”, contó Eisenberg en la edición del 1 de marzo. El primer incidente ocurrió durante las investigaciones que hacía Vera Farmiga de los casos sobrenaturales resueltos por los Warren, en un momento en el que aún pensaba si formar parte de la famosa franquicia o no.

“Lo más extraño para mí personalmente, en el primero, fue el día que tuve una conversación creativa con James Wan. Solo había estado investigando a Lorraine. No estaba familiarizado con ella, así que antes de nuestra llamada telefónica, estaba en la computadora y la había cerrado. Tuvimos nuestra conversación. En ese momento, estaba enamorada de James. Dije: ‘Si Patrick Wilson está en ...’, porque sabía que en ese momento también le habían ofrecido un papel, ‘... entonces estoy dentro’. Solo quería estar seguro de que Patrick sería mi socio. Así que acordamos, y luego nos despedimos, y abrí la pantalla de la computadora y había tres marcas de garras digitales, desde la diagonal superior derecha a la inferior izquierda.

Vera Farmiga durante el rodaje de "El conjuro 1", estrenada en 2013.

La segunda experiencia que le relató Farmiga a Eisenberg se dio al día siguiente de termina de rodar “El conjuro”, una vez establecida en su casa en Nueva York.

“No fue increíblemente doloroso. Podría haberse sentido como un moretón ... Eran estas tres, muy distintas, lo que parecen marcas de garras, que las uñas largas o las puntas de los dedos largos, como las puntas de los dedos delgados, podían hacer. Pero no dolió y le envié un mensaje de texto a James y ni siquiera puedo recordar su respuesta”, contó.

Vera dijo también que aquella noche no fue para nada tormentosa para ella, todo lo contrario. Y lejos de sentirse afectada por las marcas en su pierna, no cedió al miedo.

“...Realmente te ciñas mentalmente, y simplemente no lo aceptas. Hay evidencia allí, pero me mantuve firme en no sentir miedo. Es una armadura emocional. Solo aprende; te diste cuenta. Averigua cómo construirlo a tu alrededor, a pesar de que hay una clara evidencia de que ha ocurrido algo extraño”.

Ed (Patrick Wilson) y Lorraine Warren (Vera Farmiga) investigando la casa de Carolyn (Lili Taylor) y Roger Perron (Ron Livingston) en "El conjuro 1". Foto: Michael Tackett

Los moretones de Joey King

En una entrevista de Patrick Wilson a The Independent en junio de 2016, el actor relató que “cosas raras” ocurrieron con la actriz Joey King, quien interpretó a Christine, una de las hijas del matrimonio Perron cuando rodaron la primera cinta de “El conjuro”.

“Hubo algunas cosas raras en la primera”, reconoció Wilson, refiriéndose a King. El actor recordó que una de esas noches de rodaje tuvo que llevar a su hijo enfermo al hospital y que para sorpresa suya se encontró con la actriz junto a su madre. “Llevábamos un par de semanas filmando y tenía moretones en todo el cuerpo. En primer lugar, los niños no hacen acrobacias. Ella no ha hecho ningún truco. Ella no fue golpeada por nada “.

Lili Taylor y Joey King en una escena de "El conjuro 1" de 2013.

Wilson explicó que vio mucho temor en el rostro de la actriz por algo que era totalmente inexplicable y que por respeto a ella nunca lo hizo público. “Ella está muy bien. Pero fue extraño. Parece algo bueno de lo que hablar durante la prensa de una película, pero no lo hice entonces porque soy padre y no me burlaría de alguien. Vi el miedo en su rostro. Literalmente ves a esta pequeña niña diciendo: ‘No lo sé’“.

Para quienes hayan visto “El conjuro 1″, la madre de Christine, interpretada por Lili Taylor, comenzó a experimentar hechos similares a los que vivió King en la vida real. Extraños moretones le aparecieron en distintas partes del cuerpo producto de la posesión demoníaca de la casa donde vivía.

¿Una advertencia sobrenatural?

Los moretones de King y las garras de Farmiga no fueron los únicos hechos sobrenaturales que afectaron al elenco de “El conjuro”. Según Shanley Caswell, quien interpretó a Andrea Perron en la película, el elenco se despertaba entre las 3 y las 4 am “todas las mañanas”, un hecho que similar al que se ve en la película.

“Cada vez que me despertaba, me sentía como si me observaran”, dijo Caswell al programa “True Hollywood Story” de 2016. “Fue lo suficientemente espeluznante que Hayley McFarland (Nancy Perron) y yo terminamos durmiendo en la misma habitación las últimas dos noches de filmación porque no pudimos dormir”.

Las hijas adultas de la familia Perron, (arriba) posando con las actrices que las interpretaron en "El conjuro 1". (abajo).

¿Qué pasó en el sótano?

Otro hecho inexplicable sucedió en la famosa escena en la que Carolyn Perron (Lili Taylor) ya poseída por el demonio, es levantada por los aires frente a los Warren. Según contó el periodista Perri Nemiroff en la edición del 26 de junio de 2013 de Coming Soon, el doble de Taylor ya estaba debidamente cableado y habían colocado colchones para atenuar los golpes y evitar que el actor se golpeé. Cuando el director dijo acción, el acolchado de desprendió y los cables se movieron con tanta fuerza que el doble fue movido de un lado al otro de la habitación hasta hacerlo caer sobre una cómoda de madera y luego al suelo.

Patrick Wilson y Vera Farmiga durante el rodaje de "El conjuro 1".

También en “El conjuro 2″

El rodaje de “El conjuro 2″ fue llevado a cabo en nada menos que en un terreno conocido por “estar embrujado”. Se trata nada menos que del famoso Studio 4 de Warner Bros.

Según revela Coming Soon en su edición del 1 de marzo de 2016, durante el rodaje de la secuela de la cinta se escuchaban fuertes sonidos de perforaciones y martilleos debajo del escenario cuando no había nadie trabajando en ese momento.

Frances O'Connor en una escena de "El conjuro 2".

Frances O’Connor, la actriz que interpreta a Peggy Hodgson en la historia de “El conjuro 2″ relató al citado medio que ante la serie de extraños acontecimientos, tuvieron que llamar a un sacerdote para que bendiga el lugar.

Sobre la historia de “El conjuro 3″

El “Conjuro 3″, cuyo nombre completo es “The Conjuring: The Devil Made Me Do It” (El Conjuro 3: El diablo me obligó a hacerlo) se estrenó este 9 de julio en HBO Max Latinoamérica. La historia de esta tercera entrega de la franquicia se basa en el famoso caso de Arne Cheyne Johnson, un hombre que en 1981 intentó defenderse de un enjuiciamiento por homicidio involuntario alegando que fue víctima de posesión demoníaca.

“El conjuro 3″ está co-escrita por el director de la saga James Wan y David Leslie Johnson-McGoldrick (”El Conjuro 2″ y “Aquaman”) y dirigida por Michael Chaves (The Curse of La Llorona).

El actor Julian Hilliard en una escena de "El conjuro 3" que se estrena este 4 de junio en HBO Max.

Primeras críticas

El pasado 20 de mayo, el portal Tomatazos publicó las primeras reacciones del público seleccionado para las exhibiciones tempranas de “El conjuro 3″, indicando que la mayoría de las críticas son positivas e incluso la describen como mejor que sus antecesoras.

“‘The Conjuring: The Devil Made Me Do It’es terriblemente demoníaca y escalofriante en todos los lugares correctos, con una secuencia de apertura sensacional y una escena de cama de agua que rivaliza con cualquier momento espeluznante de la franquicia hasta ahora. Es salvaje que también esté basado en una historia real” (Erick Davis)

“Soy un fanático de las películas de El Conjuro y esta no es una excepción. Me encanta todo, desde los collares de los ochenta de Vera Farmiga, hasta el afecto soñador de Patrick Wilson por su esposa, hasta cada easter-egg. Además: una broma de la que me reí durante 5 minutos seguidos. Mantienen la alta calidad”. (Jenelle Riley)

“The Conjuring: The Devil Made Me Do It cambia un poco la fórmula establecida, pero la serie sigue siendo lo que me gusta llamar “espeluznante”. Mientras Patrick Wilson y Vera Farmiga sigan haciéndola, los observaré”. (Chris Evangelista)

