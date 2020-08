Fue en “El conjuro” que la vimos por primera vez. Annabelle”, la muñeca de apariencia inofensiva que termina convirtiéndose en el centro de una serie de actividades paranormales, tiene ahora sus propia películas y, por si sus tráilers promocionales todavía no han conseguido asustarte, aquí te contamos algunos datos realmente terroríficos sobre la historia en la que se inspira.

1. ESTÁ BASADA EN UN HECHO DE LA VIDA REAL

Aunque la película nos muestra a una muñeca de porcelana, la historia real involucra a una Raggedy Ann, un juguete que se puso muy de moda a principios del siglo XX. Fue en 1970 que una mujer le compró a su hija esta pieza que ya se había convertido en objeto de colección. Donna, una estudiante de enfermería, recibió el regalo de su madre y la llevó a su casa, donde comenzaron a ocurrir una serie de extraños sucesos en torno a ella.

Una niña jugando con una muñeca Raggedy Ann, como la verdadera Annabelle.

2. LA MUÑECA SE MOVÍA SOLA...

Angie, compañera de piso de Donna, fue la que notó que algo no andaba bien con la muñeca. Y es que aunque su dueña la dejaba siempre sobre su cama, la muñeca aparecería luego en distintos lugares y distintas posiciones.

3...Y HASTA ESCRIBÍA MENSAJES

Entre los extraños sucesos que notaron Donna y su amiga, y que son recopilados en el libro “The Demonologist: The Extraordinary Carrer of Ed and Lorraine Warren” (de Gerald Britlle), también destacaban una serie de mensajes que aparecían en la casa y que parecían haber sido escritos por un niño. “Ayuda” era la frase que más se repetía en los textos.

4. “NO ME AGRADAS, LOU”

El novio de Donna, un joven llamado Lou, fue uno de los primeros en ser agredidos por este espíritu. Son dos hechos los que relatan los involucrados. El primero de ellos ocurrió cuando este descansaba en la casa de su novia. En sueños, el hombre sintió que era ahorcado y despertó por la falta de aire. Cuando se dio cuenta, la muñeca estaba sobre la cama.

5. LAS SIETE MARCAS

El segundo incidente ocurrió cuando Lou ingresó a la casa tras oír extraños ruidos que resultaron provenir del cuarto de Donna. Él cuenta que sintió una presencia detrás suyo y luego un inmenso ardor en el pecho lo perturbó. Cuando abrió su camisa para ver lo que pasaba, se dio cuenta de que tenía siete marcas sangrantes sobre el torso que desaparecieron a los pocos segundos tras desatar su pánico.

6. EL ESPÍRITU DE ANNABELLE HIGGINS

Tras estos incidentes, los implicados pidieron ayuda, como las autoridades no creían en lo narrado, recurrieron a un medium. Este determinó que la muñeca había sido poseída por el espíritu de una niña llamada Annabelle Higgins. La pequeña había sido asesinada en una zona cercana al lugar donde vivían Donna y Angie.

7. EL INGRESO DE LOS WARREN

Enterado del tema, un sacerdote puso a Donna en contacto con Ed y Lorraine Warren, una pareja que había fundado la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra. Ellos organizaron una limpia y determinaron que se quedarían con la muñeca.

8. ANNABELLE ESTÁ EN UN MUSEO

Los Warren encerraron a Annabelle en una casilla especial que actualmente se exhibe en el museo de la pareja. El Occult Museum está ubicado en Connecticut, donde también se han reportado una serie de hechos extraños.

9. Y SI LA MOLESTAS...

Los visitantes del museo de los Warren son advertidos de no jugar con los objetos allí exhibidos y recuerdan lo que le pasó a un joven que golpeó la caja donde se encuentra Annabelle e hizo bromas sobre ella: al salir del lugar, perdió el control del vehículo y murió.

10. MÁS CASOS

Aunque Ed Warren murió en el 2006, Lorraine continúa sus investigaciones sobre hechos paranormales como los de Annabelle. Además de la muñeca, como mostro el portal “Entertainment Weekly” en su museo se pueden ver objetos como la piel de un tigre que, poseído por un demonio, mató a 33 personas en la India.