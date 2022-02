Conforme a los criterios de Saber más

La temporada 2 de “Euphoria” llega a su fin. Este 27 de febrero, HBO Max emitirá el capítulo 8 llamado “All My Life, My Heart Has Yearned for a Thing I Cannot Name” (Toda mi vida, mi corazón ha anhelado una cosa que no puedo nombrar) el cual cierra la segunda entrega de la serie protagonizada por Zendaya.

Este nuevo capítulo es la continuación del anterior, el mismo en el que vimos la obra de teatro de Lexi, finalmente montada. En ella, los personajes, inspirados en su grupo de amigos, revelará las luces y sombras de cada uno de ellos. Mientras tanto, afuera del colegio, Fezco se alista para ir al evento de su amiga pero su vida correrá peligro pues Cluster, el novio de Faye, en colaboración con la policía le han tendido una trampa en medio de la investigación sobre la desaparición de Mouse.

Un “continuará” ha dejado el conflicto servido de este capítulo para el final de temporada.

Lo que vemos en el tráiler

Luego de verse humillado en la obra de Lexie, Nate no soporta más y sale de la sala, atrás Cassie lo acompaña y trata de calmar. Sin embargo, él le reclama que cómo no sabía nada de esto si Lex es su hermana. Después de decir esto, Nate termina con ella, lo que provocará que el personaje interpretado por Sydney Sweeney entre pánico una vez más.

Según el tráiler, la adolescente entrará corriendo a la sala de teatro, posiblemente a reclamarle a su hermana la exposición que ha hecho en la obra de ella y de Nate.

Sydney Sweeney en una escena del capítulo 7 de la segunda temporada de "Euphoria".

Por otro lado, vemos lo que muchos fans de la serie temían, a Fezco herido en el suelo. A Faye asustada y brevemente a la policía entrando a lo que sería la casa de Fez. Más lejos, Nate conduce su auto con desesperación. Finalmente, Maddy parece decirnos que esta serie de líos “solo es el principio”.

A esperar el estreno de la tercera temporada

Hace un par de semanas, HBO confirmó la tercera temporada de “Euphoria”, noticia que desató la alegría de la gran legión de fans de la serie que en esta segunda entrega, ha duplicado sus vistas en streaming. Según cifras reveladas por Variety, los números de la secuela de la ficción creada por Sam Levinson se duplicaron en un 100% en comparación con la primera temporada.

Hasta el momento, la segunda temporada de “Euphoria” fue vista por 14 millones de espectadores en su primer episodio y ha mantenido una audiencia similar en los siguientes capítulos. La primera temporada, en cambio, hizo un máximo de 6.6 millones con su debut en 2019.

Zendaya en una escena de la segunda temporada de "Euphoria". Foto: Warner Bros.

La serie sigue a Rue (Zendaya), una adicta a las drogas de 17 años, que debe encontrar la esperanza y sobrevivir mientras equilibra las presiones y confusiones del amor y la pérdida en medio de su círculo de amigos y enemigos en la ciudad de East Highland. La temporada 2 también está protagonizada por Hunter Schafer, Nika King, Colman Domingo, Eric Dane, Angus Cloud , Jacob Elordi, Sydney Sweeney , Alexa Demie, Barbie Ferreira, Maude Apatow, Javon Walton, Dominic Fike, Storm Reid, Austin Abrams, Algee Smith y Chloe Cherrie.

