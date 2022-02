Conforme a los criterios de Saber más

Solo tiene 23 años y ya es un ícono de la TV. Hunter Schafer es Jules en “Euphoria” y actúa junto a Zendaya (Rue) para darle vida a la pareja más importante de la historia de HBO Max. En una entrevista con Entertaiment Weekly, la actriz y modelo transgénero comentó cómo fue su camino hacia la fama frente a la audiencia de HBO, al actuar por primera vez en una serie que ya es un éxito a nivel internacional.

“Hay muchas cosas que no han estado en la televisión antes o al menos no en la medida en que ‘Euphoria’ lo está sacando por ese medio. Solo mira toda la temporada, no te rindas y permítete encontrar el amor por estos personajes, que están pasando por mucho. Puedes odiarlos también. Solo quiero que la gente se deje tocar por ello. A pesar del hecho de que es posible que muchas de estas cosas no las hayan visto antes, y puedan hacer que se sientan incómodos, quiero que se mantengan firmes y sean testigos de una transformación y, en mi opinión, una historia hermosa y trágica”, comentó Schafer al citado medio.

Sus inicios y el salto a la TV

Schafer ha trabajado con marcas importantes, como Dior y Miu Miu. Sus primeros pasos en el mundo del modelaje fueron en Nueva York, donde pensaba entrar a la escuela de modas hasta que le llegó una oportunidad inesperada para participar en una película. La primera vez que se enteró de la historia, ella había observado en Instagram la convocatoria para una audición, en la que pedían el perfil de una joven transgénero sin experiencia en actuación.

“Estaba interesada en intentar actuar y fui a la escuela con actores y todo eso, y estaba interesada en el oficio, pero realmente no me presioné para hacerlo. Luego, mi agencia de modelos me llamó unos días después y me hizo ir a una audición, y fue lo más extraño, eso siguió adelante”, recordó Schafer sobre cómo llegó a “Euphoria”.

Cuando ya se encontraba en medio del entrenamiento actoral, se dio cuenta que era un gran reto. La agencia de modelos para la que trabajaba contrató a un profesor de actuación que la “rompió como un huevo” en unos meses, en la medida que ella se iba compenetrando con el guion. Para Schafer, el poder actuar frente a un público es “el proceso más salvaje”.

"Euphoria" ya llegó al último episodio por HBO Max. (Foto: HBO Max)

Una adolescente trans

Según contó la actriz a “Entertaiment Weekly”, ofreció algunas experiencias personales al productor de “Euphoria”, Sam Levinson, para construir mejor la historia de Jules. “Fue muy importante para mí poder colaborar y ha sido increíble, todo lo que podría desear en cuanto a escuchar mi historia y mis experiencias, y dejar que eso influya en el guion, y hablar conmigo sobre eso y luchar juntos con ideas”, afirmó Schafer.

Cuando rodaban la primera temporada, ella y su colega, Barbie Ferreira (Kat en la serie), se hospedaron en un hotel de la ciudad en la que estaba Sam Levinson para conversar con el director sobre sus personajes. Estuvieron hasta cinco horas compartiendo ideas, pues el cineasta estaba interesado en escuchar los testimonios de las actrices.

La serie ha tenido muchos elogios de la crítica en su última semana. (Foto: HBO Max)

“Porque esa es otra cosa que me preocupaba, entrar en este proyecto no solo siendo un actor completamente inexperto, sino también, como que el guion fue escrito por un hombre cis(género) heterosexual blanco. Y sabes... no hay mucho que un hombre blanco, cis y heterosexual pueda escribir para todas estas intersecciones que estos personajes llenan en la medida en que Barbie es una mujer de talla grande o yo una mujer trans. Así que era muy importante para mí que nos escuchara y colaborara. Y ha sido todo eso y más”, aseguró Schafer, que además es activista por los derechos de la comunidad LGTBIQ+.

