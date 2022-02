Hace un par de semanas que “Euphoria” llegó con su segunda temporada repleto de sorpresas y giros inesperados, y al igual que en la primera entrega, la desnudez ha sido una constante que se mantiene en la serie de HBO. Ahora, Sydney Sweeney, la actriz que interpreta a Cassie Howard, compartió sus pensamientos sobre sus propias escenas de desnudos.

En una entrevista con The Independent, la actriz señaló no haber tenido problemas para filmar sus escenas íntimas. Es más, el director Sam Levinson tenía planeadas más escenas de ese índole, pero la intérprete aseguró que tuvo la libertad de decidir si las realizaba o no.

“Sam es increíble”, señalaba Sweeney. “Había momentos en los que Cassie tenía que estar sin camiseta pero yo le decía, ‘No creo que eso sea necesario aquí’. Y él respondía, ‘Está bien, no lo necesitamos’. Nunca sentí que Sam me presionara o que intentara meter una escena de desnudo en una serie de HBO. Cuando no quería hacerlo, él no me obligaba”.

Asimismo, la actriz destacó sobre sentirse cómoda en el rodaje de “Euphoria”, puesto que en otros proyectos en los que ha participado se ha sentido “asquerosa” e incómoda con sus compañeros de reparto o equipo de producción. “No sentía que mi personaje tuviera que hacerlo. Eso me hizo sentir aún más cohibida. No me sentía capaz de hablar”, aseveró.

El personaje de Sydney Sweeney tiene más protagonismo en la segunda temporada de “Euphoria”. | Foto: HBO

Por otro lado, el personaje de Sweeney ha tenido mucho más protagonismo en la nueva temporada de “Euphoria”, pero la actriz señala que no recibe el crédito que merece porque la gente se está enfocando en lo incorrecto.

“Estoy muy orgullosa de mi trabajo en ‘Euphoria’. Creo que fue una gran actuación. Pero nadie habla de ella porque me desnudé”, reflexionó. “Hago ‘The White Lotus’ y, de repente, los críticos me prestan atención. La gente me adora. Dicen: ‘Dios mío, ¿qué es lo siguiente que va a hacer?’. Yo respondo: ‘¿No viste eso en ‘Euphoria’? ¿No lo viste en ‘The Handmaid’s Tale’?’”.

Sweeney también fue crítica respecto al estigma que hay contra las actrices que se desnudan en la pantalla: “Cuando un hombre tiene una escena de sexo o muestra su cuerpo, sigue ganando premios y recibiendo elogios. Pero cuando una mujer lo hace, es completamente diferente”.

“Euphoria” regresó en enero con su segunda temporada tras dos años de espera. Además de Sydney Sweeney, la serie está protagonizada por Zendaya, Hunter Schafer, Alexa Demie, Barbie Ferreira, Jacob Elordi y Angus Cloud.

Fuente: Rolling Stone

