El mundo lo vio nacer el 6 de febrero de 1945 en Nine Miles, Jamaica. Formado para hacer historia, Bob Marley logró hacerlo a través de su música, con la que promovió la paz y rechazó cualquier tipo de discriminación. Sin embargo, en sus 36 años de vida, fue mucho más que un músico de reggae y aquí te contamos algunos datos curiosos que quizás no conocías.

Discriminación desde pequeño

Hijo de Norval Marley, capitán de la marina con ascendencia inglesa, y Cedella Booker, cantante y escritora jamaiquina; Bob era un mulato, por lo que sufrió de discriminación desde pequeño, tanto por personas de tes blanca como de tes negra.

El rastafarismo como pensamiento

Cristiano ortodoxo confeso, también seguía otras corrientes, dentro de las que destacaba el rastafarismo, mismo que él se dedicó a difundir a través de sus temas.

Tuff Gong

Fue apodado “Tuff Gong” debido a su fuerza física; este término significa gong volcánico o piedra volcánica.

Deporte favorito

Era un apasionado del fútbol, de hecho, era su deporte favorito.

Un auto con significado

El artista solo conducía un BMW sin interesarle que se tratase de un lujo. Lo que de verdad le importaba es que las siglas coincidían con las iniciales de Bob Marley and The Wailers.

La ayuda a un amigo

El tema ‘No Woman, No Cry’, escrita por él, fue acreditada a Vincent Ford, un amigo suyo que tenía una tienda en Trenchtown. Gracias a las regalías de la canción, se le permitió a Ford mantener su negocio de por vida.

Un monumento a su historia

En su natal Nine Mile, la casa de Marley fue declarada monumento nacional por el Gobierno de Jamaica.

Récords tras su muerte

Tras su muerte, se publicó el álbum recopilatorio ‘Legend’ en 1984. Considerado el disco más vendido de la historia, obtuvo 15 discos de platino en Estados Unidos y más de 28 millones de copias alrededor del mundo.

El legado

La mayoría de sus hijos se dedica a la música o algún ámbito ligada a ella. El de mayor reconocimiento es Ziggy Marley, a quien le habría dedicado sus últimas palabras: “Canta la canción. El dinero no compra la vida”.

Defiendan sus derechos

En 2014, Malala Yousafzai, una adolescente paquistaní a la que talibanes intentaron asesinar en Swat, recibió el Premio Nobel de la Paz. En su discurso, ella pronunció “defiendan sus derechos”, popular frase que Bob Marley introdujo en su tema ‘Stand Up For Your Rights’.

