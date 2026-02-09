Como parte de explorar la coneción entre el fútbol, la música y la identidad cultural de Jamaica, la marca deportiva adidas lanzó la Bob Marley Collection, una colección cápsula off-pitch de ocho piezas que se apoya en material de archivo y en prendas utilizadas por Bob Marley durante sus giras internacionales.

El concepto central de la propuesta es “Football is Freedom”, una frase que refleja la relación del músico con el fútbol y su visión del deporte como un espacio de libertad, expresión y encuentro social.

Las prendas incorporan gráficos ondulados inspirados en el ritmo de su música y en el espíritu jamaicano, así como un branding exclusivo que combina el trébol de adidas Originals con una tipografía caligráfica creada especialmente para esta colaboración. Estos elementos unifican una propuesta pensada tanto para la cultura futbolera fuera de la cancha como para el uso cotidiano.

Entre las piezas más destacadas se encuentran la camiseta en amarillo dorado, la chaqueta y el pantalón track en verde esmeralda y morado, además de camisetas, shorts, calcetines y accesorios que completan una colección con fuerte identidad visual y cultural.

La colección adidas de Bob Marley ya se encuentra disponible en adidas.pe, en la app de adidas y en tiendas físicas.

