Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Inspirado en Bob Marley: así es la nueva camiseta de la selección de Jamaica.
Inspirado en Bob Marley: así es la nueva camiseta de la selección de Jamaica.
Por Redacción EC

Como parte de explorar la coneción entre el fútbol, la música y la identidad cultural de Jamaica, la marca deportiva adidas lanzó la Bob Marley Collection, una colección cápsula off-pitch de ocho piezas que se apoya en material de archivo y en prendas utilizadas por Bob Marley durante sus giras internacionales.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

FC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso hoy EN VIVO: a qué hora y dónde ver el Apertura
Fútbol peruano

FC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso hoy EN VIVO: a qué hora y dónde ver el Apertura

Atención, Alianza Lima: ¿cuándo llega 2 de Mayo y cómo le fue el fin de semana en Paraguay?
Fútbol peruano

Atención, Alianza Lima: ¿cuándo llega 2 de Mayo y cómo le fue el fin de semana en Paraguay?

Winston Reátegui cuestiona penal cobrado por Kevin Ortega: “Esto no es penal”
Fútbol peruano

Winston Reátegui cuestiona penal cobrado por Kevin Ortega: “Esto no es penal”

“Las Eliminatorias son como ir a la guerra. Me encantaría jugar en altura”: Jean Ferrari y el ambicioso proyecto para llevar a Perú al Mundial con Mano Menezes
DT

“Las Eliminatorias son como ir a la guerra. Me encantaría jugar en altura”: Jean Ferrari y el ambicioso proyecto para llevar a Perú al Mundial con Mano Menezes