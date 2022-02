En homenaje al plato emblemático y a la forma tradicional de preparación de alimentos en el país, este primer domingo de febrero se celebra el Día de la Pachamanca, principalmente en diversas localidades andinas, donde esta comida contiene un significado socio cultural muy fuerte en las sociedades campesinas.

El Día Nacional de la Pachamanca busca promover la realización a nivel nacional, regional y local de festivales, concursos, celebraciones, ferias y encuentros vinculados a esa celebración para valorar su importancia cultural y culinaria.

Fue en el año 2015 que, el Ministerio de Agricultura y Riego declaró el Día Nacional de la Pachamanca, mediante la Resolución Ministerial N° 0577-2015-MINAGRI, dando así el primer domingo de febrero de cada año, para reconocer la importancia de este plato en la gastronomía peruana.

Por ello, se tiene el fin de impulsar la cadena alimenticia de los andes peruanos con productos tradicionales del campo, como la carne de vacuno, porcino, ovino, caprino, aves, camélidos y camélidos, papas nativas, oca, mashua, camote, yuca, granos, habas, choclo, condimentos y esencias.

La forma más común de preparación de ese plato es el resultado de la cocción por acción del calor de piedras precalentadas de los alimentos previamente, aderezados con verduras aromáticas como chincho, huacatay, ají, comino, pimiento y otras especias, según Andina.

El vocablo “pachamanca” proviene de las voces quechuas “pacha”, que significa “tierra” y “manka”, que significa “olla”, es decir “olla de tierra”. Para aquellos que lo han probado es realmente una exquisitez, y si aún no has tenido el gusto de saborear sus variedades, te animamos a hacerlo. No te vas a arrepentir.

