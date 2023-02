Dato:

Huancahuasi cuenta con dos locales ubicados en Lima, uno en La Victoria (Av. Javier Prado Este 1405, Urb. Santa Catalina) y otro en La Molina (Av. Flora Tristán 585, Urb. Santa Patricia). En el primero atienden de lunes a domingo, de 8 a.m. a 6 p.m., mientras que en el segundo atienden de lunes a jueves, de 9 a.m. a 5 p.m., y de viernes a domingo, de 8 a.m. a 6 p.m.

También cuentan con un local en Pachacamac (Antigua Panamericana Sur Km.34 Mz X, Lote 2, Huertos de Lurín). El horario es de lunes a domingo, desde las 9 a.m.

Puede conocer más sobre el restaurante en su página web.