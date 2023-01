Existen combinaciones de sabores que conquistan a los comensales alrededor del mundo. El amargo con dulce, que encontramos en un buen cafecito con azúcar; el dulce y salado, que se disfruta en la mayoría de cocinas orientales y lo ácido con dulce, que podemos encontrar en postres con cítricos, por ejemplo. Existe una enigmática combinación que no se celebra mucho en el Perú, pero que gracias a la creación de Señor Honey hoy podemos disfrutar: picante y dulce. Provecho visitó su cocina oculta y planta y te contamos todo sobre la marca y sus productos.

La idea proviene de una poderosa dupla compuesta por Alanna Sikorski, neoyorquina especilista en food-tech y Pietro Flores, chef peruano, quienes además son pareja. “Una noche me antojó comer pizza con miel picante, una combinación bastante común en Nueva York, pero acá en Perú no la venden o no es común. Yo creo que Pietro estuvo pensando en eso toda una noche y al día siguiente me ofreció preparar una versión para que yo pudiera tener en casa”, comenta Alanna a Provecho.

Su receta fue un éxito total que no podía faltar en su mesa cuando se juntaban con familiares, amigos o compañeros de trabajo. “Fue un éxito total y nos empezó a interesar la idea de venderlas. El resto fue mucho trabajo y bueno, en diciembre cumplimos un año y seguimos con esta propuesta en la que creo mucho”, agrega la socia de Señor Honey.

/ Señor Honey

El proceso fue interesante y, según Sikorski, bastante complicado al tener que probar los ajíes crudos para verdaderamente conocer su sabor. Se tomaron el tiempo necesario para explorar lo que ofrece la despensa peruana y decidieron apostar por cuatro de los más populares. “Encuentras opciones desde las menos picantes, para personas como mi mamá que considera la pimienta como fuerte, hasta las más picosas para los amantes de estas salsas”, explica la neoyorquina.

Señor Honey se elabora con miel de abeja pura e ingredientes frescos. Cuentan con dos productos: las mieles que vienen en presentación de 350 g, y los jarabes para cocteles y bebidas, en formato de 950 ml. Los niveles de las mieles son cuatro, que van de menos a más picante: miel de ají amarillo y maracuyá (nivel 1), miel de rocoto (nivel 2), miel de ají limo (nivel 3) y miel de ají charapita (nivel 4).

/ Señor Honey

“Nosotros buscamos hacer una miel picante pero que tampoco te adormezca la boca y luego no sepas lo que estás probando. Buscamos crear un producto que, si bien es picante, sea equilibrado y combine con todo lo que podemos encontrar en nuestra gastronomía: va bien con chifa, pollo a la brasa, pizzas, frituras como el broaster, entre otros platos”, cuenta Flores.

La experiencia

La marca busca diferenciarse ofreciendo además un servicio gastronómico que vale la pena probar. Actualmente cuentan con una dark kitchen (cocina oculta) en La Victoria, en la que ofrecen distintas preparaciones en las que incluyen las mieles. Así podemos encontrar bocados como chicken tenders bañados en miel picante a elección del comensal, alitas de pollo crujientes, distintos tipos de hamburguesas, una ensalada llamada Lana en honor a la co creadora de la marca e incluso un jugoso lomo saltado y unos contundentes fideos rigatoni con ragú de costillar.

Probamos la hamburguesa Cosa de Locos, que consta de un suave pero consistente pan, dos hamburguesas estilo smash, queso cheddar, pickles de la casa, cebolla fresca y mayonesa de la casa. Sin duda alguna, esta es una de las mejores hamburguesas que hemos probado en cuestión de sabor de la carne. Probablemente esa caramelización extra de sus hamburguesas se deba a que le agregan ajíes glaseados en su miel. El toque preciso de ácido llega con los pepinillos encurtidos por ellos mismos y el tamaño si bien es generoso no es difícil de comer.

/ Señor Honey

Los sabores que podemos encontrar en el caso de los jarabes, que fueron idea de Alanna, son los mismos que los de las mieles. Lo interesante es que, como parte de la experiencia de cocina clandestina que ofrecen, cuentan con una lista de cocteles con una particularidad: todos llevan jarabe y el tipo dependerá del cliente y, probablemente, de qué tanto picante suele comer.

Degustamos el coctel La Loca, que combina tequila, maracuyá o limón, tajín y soda para crear una bebida refrescante, con el toque preciso de dulce y una presencia justa del picante, especialmente gracias al borde de miel picante con sal y azúcar que acompaña cada trago.

/ Señor Honey

Probando Señor Honey

Cuando se trata de un producto que se puede combinar o degustar en diversos formatos -según cuentan Pietro y Alanna-, nada mejor que darse el chance de hacerlo. En este caso en particular cabe aclarar que, como consumidora, no soy de las personas que suelen comer picante con sus comidas y la combinación con dulce no es de mis favoritas. Entonces, Señor Honey tenía una gran tarea para convencerme de utilizar alguna de sus salsas en casa.

Tras degustar las cuatro salsas, me decidí por la tercera más picante, preparada con ají limo. Considero que este ají en particular tiene un gran e inconfundible sabor que disfruto mucho y que se siente considerablemente en cada gota de la miel de Señor Honey. En sus salsas logran un equilibro difícil de encontrar entre el dulzor característico de la miel, el grado de picante para que se sienta pero no sea incómodo en la boca y la presencia de cada tipo de ají con su saborcito muy característico.

/ Señor Honey

Por un lado, me anime a bañar unos langostinos fritos a la mantequilla con un poco de la miel y la combinación es ideal. También me animé a mezclarla con un poco de mayonesa, como para hacerla un toque menos picante, y la disfruté con un chicharrón de pollo casero extra crocante. Mi uso favorito de la miel fue cuando la mezclé con mayonesa, mostaza, vinagre, sal y pimienta y armé una vinagreta suave y tersa pero potente que combiné con una buena ensalada.