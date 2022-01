Conforme a los criterios de Saber más

Si se trata de disfrutar el verano, para muchos de nosotros es imposible pensarlo sin nuestras mascotas al lado. Pero, muchas veces si decidimos salir con ellos las opciones son limitadas, sobre todo si se trata de restaurantes o cafeterías. Por eso, Provecho presenta cinco espacios gastronómicos donde usted y su mascota podrán disfrutar juntos. Desde un emblemático restaurante en Miraflores hasta una cafetería dedicada a los waffles en Barranco.

La Folie

Pilar y Andrea Balta decidieron abrir La Folie en 2009. “Siente la locura de vivir, vive la locura de sentir” es su lema y lo cumplen a través de su carta y decoración ecléctica. Durante la pandemia enfrentaron retos como reinventarse y adoptar protocolos de delivery. En este mismo tiempo decidieron ampliar el espacio y abrir una terraza pet friendly. Al tener un horario largo, cuentan con una carta muy variada que va desde clásicos desayunos como el pan con chicharrón o los huevos benedictinos hasta platos de fondos como pescado a la Meunière, pasando por postres, ensaladas, pasteles y más. Sin duda alguna, la hora del té es perfecta para disfrutarse en La Folie gracias a la propuesta sabrosa y vistosa que ofrecen.

Dato: La Folie atiende en su local de Av. Primavera 1070, Santiago de Surco. Atienden de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m. Para reservas, delivery y take out puede comunicarse a los números 987 204 262 // 01 372 1502. Además, atienden a través de Rappi y Mesa24/7. Puedes conocer más sobre su carta y eventos en www.lafoliecafe.com o Instagram @lafolieoficial.

(Fotos: La Folie)

La Tiendecita Blanca

Esta cafetería y restaurante fue fundada en 1936 por Alberto Bachmann Schön, un migrante suizo que llegó en los años 20 para encargarse de la panadería y pastelería del entonces nuevo Hotel Country Club en San Isidro. Luego, ahorró dinero y abrió esta tienda que ofrece una variada carta donde se encuentran platos peruanos e internacionales, así como una amplia oferta de cocteles. Para la familia Bachmann, quienes continúan con el legado, salir a comer es aún mejor si lo hacen con Nala, su engreída. Por eso, decidieron tener una terraza pet friendly.

Dato: La Tiendecita Blanca se encuentra en Av. José Larco 111, Miraflores. Atienden de lunes a miércoles de 9 a.m. a 9 p.m. y de jueves a domingo hasta las 10 p.m. Para reservas o más información puede comunicarse al 998-708-880 o hacer click aquí.

(Foto: La Tiendecita Blanca)

Dédalo Café

Este encantador y vistoso espacio se encuentra ubicado en la acogedora terraza de Dédalo Arte en Barranco. Aquí se ofrece un menú del día saludable, pizzas artesanales, sánguches, vinos, cervezas, postres y mucho más, todo con la posibilidad de asistir junto a su mascota gracias a que son un espacio pet friendly.

Dato: Dédalo Café atiende de lunes a sábado de 9 a.m. a 7:30 p.m. y domingos y feriados de 10 a.m. a 6:30 p.m. Su local se encuentra en Jirón Sáenz Peña 295, Barranco.

El Bigote - Coffee & Waffles

Esta cafetería fue creada hace más de cuatro años por Alessia y Diego, quienes son amantes de los waffles y no encontraban un espacio especializado en esta delicia en la capital. De esta manera, crearon El Bigote Coffee & Waffles, donde celebran este bocadillo de diversas formas -dulces y saladas-. Además, ofrecen una carta con jugos, ensaladas, wraps y sánguches para todos los gustos. El espacio donde reciben a los comensales es cómodo y acogedor, y qué mejor que disfrutar de una buena comida que acompañado de tu mascota. Por eso, El Bigote es un lugar pet friendly e incluso ofrecen una carta especializada para nuestros amigos de cuatro patas con pollo, frutas y galletas.

Dato: El Bigote Coffe & Waffles atiende de lunes a domingo, de 8:30 a.m. a 9:15 p.m. en su local de Barranco (Miguel Grau 1450). Para pedidos por delivery o take out puedes escribirles al 936819234 o encontrarlos en Rappi. Si quieres conocer más de sus deliciosas combinaciones de waffles visita su Instagram @elbigotecoffeewaffles.

(Fotos: GEC / El Bigote Coffee & Waffles)

Quinoa Café

Esta marca es una de las más grandes cadenas de comida saludable del país. Nació en 2013, cuando tres primas decidieron la tendencia de comida saludable que se veía en otras partes del mundo. Actualmente cuentan con terrazas pet friendly en tres de sus locales. Aunque apuesten por una cocina sana, eso no significa que sacrifican el sabor. En su carta podemos encontrar ensaladas, poke bowls, wraps, sánguches, postres de todo tipo y jugos, entre otros bocados.

Dato: Quinoa Café cuenta con terrazas pet friendly en sus locales de Nuñez de Balboa (Av. Vasco Núñez de Balboa 785, Miraflores), Dean Valdivia (Av. Dean Valdivia 137, San Isidro) y Jockey Plaza (Surco). Puedes encontrarlos en Rappi, Pedidos Ya, Cornershop y Fazil. Visita su Instagram @quinoacafe para conocer más sobre su propuesta y los horarios de sus diversos locales.

VIDEO RECOMENDADO