¿Quién no ha escuchado sobre lo rico que se come en Piura? Ceviches con pescados deliciosos, seco de chavelo, clarito y muchos otros platos forman parte de la gastronomía local. Pero, lo que quizás no sabe, es que la ciudad está creciendo y con esto las propuestas gastronómicas que ahí podemos encontrar. Provecho viajó a Piura y se propuso crear esta ruta gastronómica con distintas opciones para disfrutar. Desde pizzas deliciosas hasta un buen tallarín con pavo y chifles.

Café Como en Casa

Una de las tradiciones que más atesoro de Piura es el tallarín con pavo. Pero, siempre que lo menciono en Lima pocas personas lo conocen. Por eso, uno de los puntos obligados de esta ruta es Café Como en Casa, un restaurante tradicional que se especializa en el arte de preparar pavo. Este contundente plato consta de tallarines bañados en el jugo de cocción de pavo, carne de pavo (el cliente puede elegir qué parte prefiere), ensalada, salsa de cebolla y, por supuesto, una generosa porción de chifles. Aquí también puede disfrutar de sánguches de pavo, tamales de maíz, tamalitos verdes y un café pasado como pocos.

EL DATO Su local se encuentra en Av. San Teodoro 579, Piura. Atienden de lunes a sábado, de 5 p.m. a 9:30 p.m. Para contactarse con el restaurante puede comunicarse a los números 968183939 - 920623055 - 073392886 o visitar su página de Facebook @cafecomoencasa.

/ Pierina Denegri Davies

Heladería El Chalán

Uno de los clásicos espacios gastronómicos que todos visitan en Piura es la Heladería El Chalán, gracias a que ofrecen las preparaciones perfectas para aplacar el calor que apremia: cremoladas y helados. Entre la variedad de helados que podemos encontrar ofrecen sabores conocidos como chocomenta, vainilla y fresa, pero las estrellas son los sabores regionales como turrón, cocada, algarrobina y -nuestro favorito- chumbeque. Si busca algo más refrescante las cremoladas son para usted. Algunos de los sabores más interesantes son: mango ciruelo, lima, ponche, tamarindo y cebada. También ofrecen tortas y platos a la carta, como para completar la experiencia.

EL DATO El Chalán cuenta con seis locales en la ciudad. Uno de ellos se encuentra en Av. Grau 452, Piura (Cerca al Óvalo Grau). Atienden de lunes a domingo, de 8 a.m. a 8 p.m. Para realizar pedidos puede comunicarse al WhatsApp 987343632. Para conocer más sobre su carta, visite su página web.

La conchito

Si se aventura al Complejo de Mercados de Piura, uno de los huariques más ricos que puede encontrar es La Conchito, de María Concepción Mendoza de Yovera, quien lleva 48 años en este espacio. Actualmente su hija Carmen es la encargada, y ofrece una selección de platos típicos pero que, quizás, muchos no conocen. Se les reconoce por su deliciosa sopa de pata de toro, una sustanciosa preparación perfecta para cualquier momento del día, que se sirve con tallarines, yuca, choclo. Otro favorito es la carne frita, que secan ellos mismos, y que se sirve con plátanos fritos, canchita y salsa de cebolla. Si pide chifles, debe saber que son preparados al momento. También puede encontrar estofado de gallina, pescados fritos, ceviches y sudados que no se puede perder. Para beber, ofrecen un café pasado delicioso, así como cebada y clarito.

EL DATO El puesto se encuentra en el Complejo de Mercados de Piura. Para visitarlos, puede preguntar por el restaurante o encontrarlos frente a la Fábrica San miguel, en el Jr. Augusto Velarde. Atienden desde las 5:30 a.m. hasta las 4 p.m.

/ Pierina Denegri Davies

La Bocca

Si se trata de festejar la tradición piurana, La Bocca es un restaurante que siempre cumple no solo con sabores deliciosos sino también con la calidad de sus productos. Recomendamos apostar por sus rondas, ya que ofrecen una variedad interesante de alguno de sus mejores platos. La ronda de la casa incluye ceviche de mero, ceviche de conchas negras, tiradito de ají amarillo, pulpo al olivo y causa de mariscos. La criolla, incluye tamalitos verdes, majado de yuca, seco de chavelo, costillas de cerdo y carne aliñada con chifles. También puede encontrar seco de cabrito, arroz con mariscos, chita en salsa de ajo y sudado norteño, por mencionar algunas de las opciones.

EL DATO La Bocca cuenta con dos locales: El Chipe (Andres Avelino 234, Piura) y La Alborada (Av. Marcavelica Mz. B Lote 38, Piura). Atienden desde el mediodía. Para conocer más sobre su propuesta, puede visitar su página web.

/ Pierina Denegri Davies

Caffe Ristorante Da Biagio

Con el crecimiento de la ciudad, aumentan también la variedad de restaurantes que podemos visitar y disfrutar. Si es amante de las pastas y las pizzas, Caffe Ristorante Da Biagio es una opción perfecta. Con productos importados y recetas tradicionales, este acogedor espacio nos ofrece delicias como capuccinos, jugos, sánguches de asado, lechón o caprese. Además, en el almuerzo ofrecen menús con platos nacionales. Una de nuestras favoritas es la focaccia contadina, que lleva vegetales como champiñones, zapallito italiano y berenjenas con queso mozzarella. También recomendamos los tortelloni de carne con ragú y en cuanto a las pizzas nos quedamos con la Cuatro Estaciones, que lleva alcachofas, aceitunas, jamón y champiñones. No puede irse sin disfrutar una porción de tiramisú o un coctel con Aperol o Campari.

EL DATO Da Biagio se encuentra en Pasaje Don Calixto 550, Urbanización El Chipe, Piura. Atienden de 9 a.m. a 3 p.m. y de 6 p.m. a 11 p.m., de lunes a viernes. Los sábados atienden de 6 p.m. a 11 p.m. Para realizar pedidos y/o reservaciones puede comunicarse al 942 301 905. Visite su página de Facebook (@restaurantebiagio) para conocer más sobre su propuesta.

/ Pierina Denegri Davies

