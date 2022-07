Una de las plataformas más disfrutadas en estos tiempos es Tik Tok, no solo por lo práctico y atractivo formato de videos cortos, sino también por la variedad de contenidos que aquí podemos encontrar. Uno de los favoritos son los gastronómicos y, en los últimos tiempos, vemos cómo cada vez más creadores de contenidos se animan a compartir recetas de todo tipo, permitiendo conocer, por ejemplo, delicias veganas. Ahora ¿qué hace una no vegana recomendando este tipo de recetas? Es que, en Provecho creemos que, más allá de los ingredientes, lo que importa es el sabor y con estas preparaciones no hay pierde.

“Green goddess salad”

En plena pandemia una curiosa receta tomó por sorpresa a millones de usuarios: la ensalada diosa verde -como señala su traducción al español-. Se trata de un peculiar aliño con ajos, espinaca, aceite, nueces y otros ingredientes (enlistados abajo) que, combinados con col, cebollita china y pepinos picados, hacen una ensalada magnífica, fresca, crujiente y llena de sabor. En el video acompañan la preparación con unos chips, pero creemos que como parte de su menú diario quedaría bien.

Ingredientes:

2 dientes de ajo

Jugo de 2 limones

1 echalote pequeño (es una verdura similar a la cebolla, poco común en Perú, que se puede sustituir por la parte más blanca del poro)

1/4 tz. aceite de oliva

1 chorro de vinagre de arroz

cebollita china

espinaca

Nueces y nueces de la India

sal al gusto

levadura nutricional

“Tofu” de lentejas

Uno de los ingredientes más conocidos como parte de la alimentación vegana es el tofu, una preparación de origen oriental a base de semillas de soya y agua. Esto se debe a su versatilidad para acompañar diversos platos: se puede servir como está, freír, saltear, triturar, etc. ¿Alguna vez pensó que se podría replicar con legumbres? Tik Tok nos demuestra, una vez más, que sí y en este caso nos enseñan a preparar un “tofu” con pocos ingredientes.

Ingredientes:

1 1/2 tz. de lentejas crudas

6 tz. de agua

sal y condimentos al gusto

aceite

Ensalada de pepino en espiral

La peculiaridad de este plato se debe a la forma en que se corta esta verdura -que no es solo curiosa, sino que además permite llenarla de sabor-. Un gran consejo para lograrlo es poner el pepino entre dos palillos, para evitar un corte profundo. Con un toque picante, algo dulce pero sobre todo fresco, esta sea, probablemente, una de las recetas más adictivas que se puedan preparar, que incluso resulta deliciosa para los no tan amantes de las verduras. Lo mejor de todo es que las cantidades de esta receta dependen completamente del gusto del cocinero o cocinera.

Ingredientes: