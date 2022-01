Series

Series | NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.







“Euphoria”: “Titanic”, “Ghost” y todas las escenas recreadas en el capítulo 4x02 El cuarto capítulo de la segunda temporada de “Euphoria”, titulado “You Who Cannot See, Think of Those Who Can”, Rue (Zendaya) imagina su relación con Jules (Hunter Schafer) a través de famosa pinturas, fotos y escenas de películas.