Conforme a los criterios de Saber más

El mentado regreso estreno de “Friends: the reunion”, el especial televisivo que reúne a Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer después de 17 años, está a la vuelta de la esquina.

Luego que HBO Max revelara que el esperado programa será este 27 de mayo, se lanzó el tráiler oficial y una entrevista a cargo de la revista People, en la que sus protagonistas revelan momentos icónicos de este clásico de la televisión estadounidense y de cómo es para ellos volver a vivir este reencuentro.

Aniston resaltó la gran química del grupo desde que se conocieron, “fue algo que nunca antes habíamos experimentado, nunca hasta ese momento y nunca realmente desde entonces”, dijo la actriz de 52 años, una buena onda que traspasó las pantallas y se convirtió en una amistad perdurable en el tiempo.

“Siento que podemos continuar justo donde lo dejamos, y no ha pasado el tiempo”, dijo Kudrow, de 57 años, al recordar la serie.

Recuerdas esa escena en que Monica y Rachel pierden su departamento en un juego frente a Chandler y Joey? Pues ese icónico momento es revivido en el tráiler del reencuentro con los actores en la actualidad.

A propósito de esta reunión tan esperada, seleccionamos 10 escenas de las más recordadas de “Friends” que te harán regresar en el tiempo y prepararte para lo que se viene el 27 de mayo.

PUESTO ESCENA TEMPORADA 15 Los amigos dejan el departamento de New York para seguir sus vidas por separado 10 (2004)

Esta escena pertenece al último capítulo de la serie llamada “The Last One”. En este, los seis amigos dan por terminada una etapa. Monica y Chandler se van a vivir a los suburbios, a una casa más amplia, ahora que son padres de unos gemelos. Rachel y Ross deciden quedarse juntos en Nueva York para criar a la pequeña Emma, Joey se muda a Los Ángeles a tentar suerte como actor y Phoebe continúa su vida de casada junto a Mike. “¿Vamos a tomarnos una taza de café? le pregunta Rachel al grupo” A lo que ellos responden que sí y luego Chandler repregunta: ¿A dónde?” Puedes revivir la escena AQUÍ.





PUESTO ESCENA TEMPORADA 14 La vez que todos se imaginan cómo sería su vida en la actualidad de no haberse conocido. 6 (1999)

En el capítulo “The One That Could Have Been”, el seis de la sexta temporada, los seis amigos comienzan a imaginar cómo sería su vida de no haberse conocido. Si Mónica hubiera seguido siendo obesa, o Joey continuara en su serie de televisión o Rachel sí se hubiera casado con Barry, entre otras barbaridades súper divertidas. Puedes ver la intro de aquel episodio AQUÍ.

PUESTO ESCENA TEMPORADA 13 Jugando fútbol americano 3 (1996)

De los más divertidos episodios de la serie (”The One With The Football”). Los amigos deciden jugar un partido de fútbol americano, pero lo que en un inicio empezó como un juego de Acción de Gracias, terminó siendo una competencia, casi a muerte entre Ross y Monica. Revive esa escena AQUÍ.

PUESTO ESCENA TEMPORADA 12 Joey “aprende” francés de Phoebe 10 (2004)

En el capítulo 13 de la temporada 10 de nombre “The One Where Joey Speaks French”, Joey le pide a Phoebe que le enseñe a hablar francés para una audición. Sin embargo, el esfuerzo será en vano y el idioma no le entrará al aspirante a actor ni de broma. Una vez en el cásting, Phoebe, hablando en francés, le explica al encargado que Joey es su hermano menor “un poco retardado”, y le pide que lo rechace pero de una manera amable. Revive la escena AQUÍ.

PUESTO ESCENA TEMPORADA 11 El video clip de smelly cat de Phoebe es lanzado en TV 2 (1995)

En este episodio, Phoebe es descubierta por la productora de una discográfica y tras hacer un demo y un video de “Smelly Cat”, este es lanzado en TV pero todos se dan cuenta menos ella, que la voz de ella ha sido reemplazada por el de una cantante profesional. Revive la escena AQUÍ.

PUESTO ESCENA TEMPORADA 10 Monica le pide matrimonio a Chandler 6 (1999)

Tras hacerle creer en un primer momento que no le interesa el matrimonio, Chandler verá peligrar su relación con Monica cuando se aparece Richard en sus vidas. Decidido a no perderla, llena de velas el depa de Monica para pedirle matrimonio y le hace una emotiva pedida pero todo termina mal. Después, será ella quien decida pedirle a él que se comprometan para siempre. Revive el capítulo AQUÍ.

PUESTO ESCENA TEMPORADA 09 “We Were On A Break!” 3 (1996)

“We Were On A Break! es una de las famosas frases de la serie y surgió en el capítulo 15 de la tercera temporada llamado ”Cuando Ross y Rachel se toman un descanso”. Tras pelearse y luego reconciliarse, Rachel le pregunta a Ross si leyó la carta que le escribió en la cual este aceptaba que fue su culpa haberse acostado con una chica cuando aún eran novios. Él no acepta lo que ella le dice y suelta la famosa frase. Revive la escena AQUÍ.

PUESTO ESCENA TEMPORADA 08 Todos ven el video donde Rachel seduce a Ross 8 (2001)

Luego que los chicos le preguntan a Ross y Rachel cómo terminaron por acostarse, Rachel les dice que fue él quien la sedujo, pero él insiste que no fue así. Ante la existencia de un video que registró ese momento, todos deciden verlo y salir de dudas. Grande es la sorpresa cuándo descubran que su amiga usó la técnica de seducción de Joey sin saberlo. Revive la escena aquí AQUÍ.

PUESTO ESCENA TEMPORADA 07 Chandler canta con phoebe tema de Lionel Richie luego de terminar con Janice 3 (1996)

La escena ocurre en los créditos finales del capítulo 14 de la temporada 3. Triste y deprimido por terminar con Janice, Chandler, abrazado a un disco de Lionel Richie entona el tema “Endless Love”, cuando es sorprendido por Phoebe que no duda un segundo en acompañarlo a cantar el tema, con desafinaciones pero una gran amistad de por medio. Revive la escena AQUÍ.

PUESTO ESCENA TEMPORADA 06 La del nacimiento de los trillizos de Phoebe 5 (1998)

Esta escena corresponde al episodio cien de la serie. Ha llegado el ansiado momento en que Phoebe debe parir a los trillizos del hermano que lleva en su vientre. Una vez en el hospital, Chandler, Monica, Ross, Joey y Rachel se enteran que la doctora de cabecera de su amiga no podrá atenderla por lo que será otro médico el que se encargue del nacimiento de los pequeños Frank Jr., Leslie y Chandler, uno muy fan de Fonzie Fonzarelli. Así, entre la confusión del momento en el que Joey, además, es operado de piedras en el riñón, Phoebe trae el mundo a los hijos de su hermano Frank. Revive el capítulo AQUÍ.

PUESTO ESCENA TEMPORADA 05 Chandler y Monica se acuestan por primera vez en Londres 4 (1997)

Al final de la cuarta temporada, en el episodio “La boda de Ross”, Monica, deprimida por su soltería y por ser confundida con su mamá durante la cena de matrimonio de su hermano, encuentra en Chandler su mejor consuelo y sin pensarlo, termina por acostarse con él por primera vez. Esta situación sería el inicio de su duradera relación amorosa. Revive el episodio AQUÍ.

PUESTO ESCENA TEMPORADA 04 Phoebe descubre que Monica y Chandler están juntos 5 (1998)

Esta escena es del capítulo 14 de la temporada 5 de la serie. Tras la mudanza del vecino de enfrente, Ross contempla alquilar ese departamento. Ante esta posibilidad, Rachel y Phoebe van a visitar el lugar y mientras él se va a chequear el contrato, Phoebe ve por casualidad, a través de la ventana a Monica y Chandler a punto de tener sexo. Ante la sorpresa no puede evitar gritar, por lo que Rachel le revela que ella ya sabe sobre esa relación y le pide discreción pues Ross es el único que no ignora todo. “My eyes! My eyes!”. Revive el capítulo AQUÍ.





PUESTO ESCENA TEMPORADA 03 Ross termina con Rachel después de ella descubre que le fue infiel 3 (1996)

Esta escena corresponde al capítulo 16 de la tercera temporada llamado “El de la mañana siguiente”. Luego que Rachel y Ross decidieran darse un tiempo y separarse, este se acuesta con la chica de la fotocopiadora. Al día siguiente, Rachel se entera por boca de Gunther de lo sucedido y tras una discusión fuerte entre ambos, decide terminar con él definitivamente. Revive el capítulo AQUÍ.

PUESTO ESCENA TEMPORADA 02 Ross dice Rachel el día de su boda 4 (1997)

En el último capítulo de la temporada 4, Ross responde en el altar frente a Emily, que aceptar como esposa a Rachel. Su equivocación le costó el matrimonio con su novia inglesa pero al mismo tiempo generó la esperanza de poder volver con su amor de toda la vida. Revive el capítulo AQUÍ.

PUESTO ESCENA TEMPORADA 01 Monica y Rachel pierden el departamento 4 (1997)

Llegamos al número 1 del TOP 25 y voilà! es, a nuestro parecer, el episodio que revive el especial de Friends The Reunion, el de la apuesta en la que Monica y Rachel pierden su amado y lila departamento en manos de Chandler y Joey merece el primer lugar de esta lista. De hecho, este capítulo, llamado “The One with the Embryos”, fue seleccionado por la revista TV Guide como “Los Top 100 episodios de Todos los Tiempos.”

¿Qué sucede en la famosa escena? Ante el conocimiento que demuestran Chandler y Joey de los gustos y costumbres de Monica y Rachel, la primera decide apostar con ellos cien dólares a que se equivocan. La apuesta termina en un juego bastante meticuloso armado por Ross en el que ya no solo se juega por dinero sino por su querido piso. Revive la escena AQUÍ.

Joey, Chandler, Rachel y Monica apuestan un cambio de departamento en un juego que se recreará en la reunión de "Friends".

Terminamos por hoy. ¿Estás de acuerdo con nuestra selección de escenas o tienes otras en mente?

MÁS EN SALTAR INTRO: