El 5 de mayo, HBO Max estrenó “La escalera”, una miniserie de 8 episodios basada en la muerte de Kathleen Peterson, el mediático caso que sacudió Estados Unidos en 2001. La ficción está protagonizada por Colin Firth, Toni Collette, Parker Posey, Sophie Turner, Juliette Binoche, entre otros.

En 2018, Netflix ya había abordado este tema, a través del documental “The Staircase”, dirigido por el francés Jean-Xavier de Lestrade. Este proyecto audiovisual vio la luz por primera vez en 2004 y en 2012 fue lanzada una segunda parte al cual se le agregó nuevo material fílmico. Tiempo después Netflix “lo adopta” y lo lanza en su plataforma en 2018 dividido en 13 capítulos.

Resumiendo la historia

Michael Peterson, un novelista estadounidense fue acusado en 2001 del asesinato de su esposa Kathleen después de que esta apareciera muerta a los pies de una escalera en su casa en una situación bastante extraña y que finalmente lo señalan a él como el autor del asesinato. El caso mantuvo en vilo a los estadounidenses a lo largo de 16 años de batallas judiciales.

¿Quiénes eran Michael y Kathleen?

Michael es un escritor novelista y ex soldado de la Marina. Tuvo una primera esposa llamada Patricia, a quien conoce en la universidad y con quien tuvo dos hijos: Clayton y Todd.

La pareja tenía una gran amistad con George y Elizabeth Ratliff, una pareja de casados a quien conocieron en Alemania y que tras la muerte de ambos, adoptaron a sus dos hijas: Caitlin y Margaret. En 1987, Michael y Patty se divorcian.

En 1988, Michael conoce a Kathleen, una exitosa empresaria y filántropa estadounidense que tenía una hija llamada Martha. Ambos se enamoran y forman una familia de siete, ellos dos y sus cinco hijos.

De izquierda a derecha: Todd Peterson, Martha Ratliff, Kathleen Peterson, Michael Peterson, Caitlin Atwater y Margaret (Ratliff) Blakemore. / Netflix





CINCO MOMENTOS CLAVES DEL CASO







MOMENTO 1 9 de diciembre de 2001 (El inicio del caso)



El 9 de diciembre de 2001, Michael Peterson llamó al 911 después de encontrar a su esposa Kathleen inconsciente a los pies de la escalera de su casa ubicada en Carolina del Norte. Entre las primeras declaraciones del escritor, este dijo que había estado afuera junto a la piscina, después de pasar una velada casera con su esposa.

El hombre sostuvo que alrededor de las 2:40 am encontró a Kathleen al pie de las escaleras y opinó que seguramente esta se cayó después de beber alcohol y Valium.





MOMENTO 2 La policía dice que fue un homicidio



Al llegar los paramédicos y la policía al lugar, se toparon con una escena impactante. Kathleen estaba muerta al final de la escalera en medio de un gran charco de sangre que salpicaron las paredes y hasta el techo. Además el cuerpo de la mujer mostraba demasiados golpes propios de un intento de homicidio.

En un primer momento los hijos de la pareja creyeron la versión de Michael pero después, Martha, la hija biológica de Kathleen después de las investigaciones creía que su padrastro sí había asesinado a su madre.

“El Michael que yo conocí no querría matarla. Creo que no podría decirte el motivo del porqué la asesinó... No era lo que aparentaba. Eso no cambia mis recuerdos, no cambia el hecho de que yo creyera que eran felices juntos pero no terminas al pie de la escalera en esas circunstancias si tu vida era como todos creían que era”.

MOMENTO 3 Lo que reveló la autopsia



El informe forense determinó que Kathleen había sufrido lesiones graves, ninguna fractura y siete laceraciones en la parte superior y posterior de la cabeza, las cuales tienen relación con el golpe de un objeto contundente. La autopsia, concluyó, además, que la víctima falleció tras haber perdido sangre alrededor de dos horas.

Según la Fiscalía, Kathleen fue golpeada reiteradamente, quedó inconsciente, se desangró y murió finalmente al pie de la escalera. Sin embargo, la defensa de Michael contrató a un experto forense que argumentó que la evidencia de salpicaduras de sangre en la escena sí era propia de una caída accidental por las escaleras.

La teoría de los médicos forenses contratados por Michael decía que Kathleen estaba ebria, trató de subir las escaleras, se resbaló, cayó, se golpeó la cabeza, quedó inconsciente, recuperó la consciencia, se resbaló nuevamente con su propia sangre y cayó finalmente para morir desangrada.





MOMENTO 4 El juicio



Durante el juicio, se destaparon varios detalles de la vida íntima de Peterson. Se dijo, por ejemplo, que el matrimonio de la pareja no era el cuadro feliz que parecía y “revelaron” la vida gay de Michael, un motivo que supuestamente sería la causa del ocaso del matrimonio. También se mencionó que el interés por el que el escritor asesinó a su esposa fue el seguro de vida que quería cobrar, alrededor de US$ 1.5 millones.

Por otro lado, la defensa de Michael argumentó que Kathleen sí aceptó la bisexualidad de Michael y que el matrimonio fue muy feliz. Incluso se dijo que los hijos de Michael y Kathleen y su entorno sabían esta verdad.

La fiscalía, por su parte, sostuvo que Kathleen fue asesinada con un atizador de chimenea, un objeto que fue regalado por la hermana de la víctima a la familia. Sin embargo, después, esta hipótesis fue descartada.

Michael Peterson, durante el juicio en su contra. / Netflix

MOMENTO 5 La muerte de Elizabeth Ratliff



Durante el juicio, se destapó el caso de la misteriosa muerte de Elizabeth Ratliff, la amiga fallecida de Michael y Patricia y madre de dos de sus hijos adoptivos. Se dijo que la mujer había muerto en 1985 en un accidente, cuando bajaba las escaleras de su casa.

La autopsia precisó que la fallecida murió de una hemorragia intracerebral secundaria producida por la caída de Ratliff por las escaleras después de colapsar. Aquel día, los Peterson cenaron con Ratliff y sus hijas, y Michael se quedó y ayudó a Ratliff a acostar a los niños antes de irse a casa. La niñera de los niños, Barbara, descubrió el cuerpo cuando llegó a la mañana siguiente. El acusado fue la última persona que la vio con vida. Para esclarecer esta muerte, el cuerpo de Elizabeth fue exhumado y se dijo que claramente se trató de un asesinato. Sin embargo, nunca se presentaron cargos contra Michael en relación con este asunto, y él mantiene su inocencia.

Las hijas de Elizabeth, Martha Ratliff y Margaret (Ratliff) Blakemore, durante el juicio contra Michael Peterson. / Netflix

El 10 de octubre de 2003 Michael Peterson fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, después de ocho años, se le concedió un nuevo juicio después de que el juez dictaminara que un testigo había dado un testimonio falso. Esto hizo que increíblemente, el acusado fuese puesto en libertad en diciembre de 2011, y esté bajo arresto domiciliario.

Tras varios años de negociación para liberar definitivamente a Michael, en 2017 sus abogados apelan al “Alford Plea”, “una declaración de culpabilidad en la que un acusado mantiene su inocencia pero admite que la evidencia de la acusación probablemente resultaría en un veredicto de culpabilidad si se llevara a juicio”.

Después de esto, Michael es sentenciado a 86 meses de cárcel pero como ya había cumplido 98 fue liberado.

DATO



-En 2019, Michael Peterson escribió el libro “Detrás de la escalera”. En este, reveló que había tenido una relación de 10 años con Sophie Brunet, una editora del documental de Netflix.

LA SERIE DE HBO MAX



“The Staircase”, la nueva serie de HBO, está compuesta de 8 episodios y hasta el momento están disponibles 3 de ellos. Un nuevo episodio se estrena cada jueves.





