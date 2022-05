“Father of the Bride” (o “El padre de la novia” como se le conoció en América Latina) tendrá un remake. La comedia que protagonizó en los 90 el afamado Steve Martin será motivo de una nueva versión que estará protagonizada por un elenco completamente latino, entre ellos la actriz de origen peruano Isabela Merced.

asdas

Casi 30 años después de la última entrega de “El padre de la novia”, esta nueva versión nos presentará al matrimonio conformado por los personajes de Andy García y Gloria Estefan (los mismos roles que antes tuvieron Steve Martin y Diane Keaton) y su familia, que integran famosos rostros latinos como el mexicano Diego Boneta y la guatemalteca Adria Arjona.

Este remake de “Father of the Bride” presentará algunas actualizaciones en la historia. Por ejemplo, el matrimonio de Billy (Andy García) e Ingrid (Gloria Estefan) ha tratado de superar sus problemas de pareja con mucha terapia, pero ha llegado el momento en el que la palabra divorcio suena cada vez más fuerte en sus cabezas, aunque esa no será una decisión fácil para una mujer adulta y con las convicciones latinas de Ingrid.

Por otro lado, el hijo menor de la familia, que en la película noventera interpretó Kieran Culkin, será esta vez una chica. La joven actriz de origen peruano Isabela Merced, quien ha adelantado que su personaje será queer. Otra diferencia radica en la propuesta matrimonial que motiva el título de la cinta. Esta vez será ella (Sofía, personaje de Adria Arjona) quien le pida la mano a Adán (Diego Boneta).

Avance oficial y fecha de estreno

La película, que se rodó en junio del 2021, ya tiene un tráiler oficial, que puedes ver aquí:

Esta es la sinopsis oficial: Billy (Andy Garcia) e Ingrid (Gloria Estefan) son sorprendidos por su hija mayor, Sofía (Adria Arjona), quien regresa a su casa familiar en Miami junto a su nuevo novio, Adán (Diego Boneta) con quien, ¡sorpresa!, se ha comprometido. Los planes de la pareja implican una nueva vida en México. La visita pondrá a prueba las relaciones familiares mientras se vive el viaje adrenalínico rumbo al altar. Una brillante comedia romántica que moderniza un clásico atemporal para ilustrar las formas sorprendentes y divertidas en que el corazón puede adaptarse en nombre del amor”.

La película se estrenará en HBO Max el 16 de junio del 2022.

Elenco completo:

Ellos son los integrantes del elenco del remake de “El padre de la novia”:

Andy García

Gloria Estefan

Adria Arjona

Isabela Merced

Diego Boneta

Enrique Murciano

Macarena Achaga

Chloe Fineman

Ana Fabrega

Sigue a Saltar Intro en Instagram: