A sus cortos 20 años de edad, Isabela Merced es una de las actrices jóvenes con mayor proyección en Hollywood. Y en el Perú está noticia genera mucho orgullo, pues se trata de una artista con sangre peruana en las venas. Aunque nació y creció en los Estados Unidos, Isabela es de madre peruana y la cultura nacional siempre ha estado muy presente en su vida, aunque hubo un tiempo en el que luchó con su identidad.

A propósito del estreno de “Agonía”, un tema junto al DJ Kayfex cuyo videoclip oficial fue filmado íntegramente en Ayacucho, ciudad que gracias a ambos talentos ahora se luce por el mundo en diversas plataformas de streaming, Isabela Merced conversó en exclusiva con Saltar Intro y en esta nota te contamos algunos datos poco conocidos sobre ella y su carrera.

1. Se compró un departamento y vive sola

La actriz contó que recientemente ha empezado a vivir sola, pues se compró su propio departamento en Los Ángeles, lo que le chocó inicialmente a su madre.

“Sé que es un poco diferente vivir sola cuando cumples 20 porque en el Perú está esa costumbre de vivir con los padres hasta que te casas y mi madre estaba un poco incómoda. Me dijo: ‘¿Vas a vivir sola?’. En el Perú viven 4 generaciones debajo de un techo, pero eso es un poco ‘crowded’ para mí”, bromeó Isabela.

2. Cómo su madre llegó a los EE.UU

Aunque creció en Ohio, la historia de Isabela Merced comienza en el Perú, cuando su madre, a muy temprana edad decide migrar a los Estados Unidos, un gesto de valentía que despierta la admiración de la hoy famosa actriz.

“Casi toda la familia de mi mamá vive en el Perú. Mi mami vino a los EE.UU. cuando tenía como 16 años, vino solita y eso es muy impresionante para mí. Yo a los 16 años no sabía ni manejar, ahora ella es una mánager viviendo en Los Ángeles, me siento muy orgullosa de ella”, dice la artista.

Isabela Merced junto a su hermano y su madre. (Foto: Instagram)

3. Hubo un tiempo en el que no quiso hablar más español

Isabela recuerda que su madre la educó hablando español, por lo que considera este idioma su primera lengua; sin embargo, cuando llegó a la edad escolar, confiesa que llegó a sentir una necesidad de “americanizarse”.

“Cando empecé el colegio en los Estados Unidos, ya no quería hablar español con mi mami. Le dije: ‘si tú me hablas en español, yo te contesto en inglés’”, relató la actriz, que con su respuesta generó molestia en su madre peruana.

Isabela Merced en su infancia. (Foto: Instagram)

Una fotografía de Katherine Moner, madre de Isabela Merced, en su infancia. La actriz le agradece por haberle enseñado de su cultura y motivarla a hablar español. (Foto: Instagram)

4. Estudió en un colegio de Los Olivos

Isabela recuerda que por ese desencanto con sus raíces, su madre decidió enviarla un tiempo a estudiar en el Perú. “Fue parte de un castigo”, recuerda la actriz sobre los dos semestres del segundo año de educación elemental que hizo en un colegio de Los Olivos, donde había estudiado su madre.

“Mi madre me dijo: ‘vives en los EE.UU, pero tienes que apreciar tu cultura y me mandó a estudiar al Perú. Al comienzo no me gustó, me sentía como una extranjera en ese país que no conocía mucho”; contó Merced. “Mi mami quería que yo sintiera, como ella, el amor por el Perú. Después de pasar mucho tiempo con mi familia, estudiando con mi uniforme, comiendo comida peruana, escuchando música peruana, me enamoré. De allí, regresé al Perú cada año para pasar la Navidad y el Año Nuevo. Todo gracias a mi mami. Sin ella, yo no podría hablar español”, sentencia la veinteañera.

5. Le gustaría vivir un día en el Perú

Aunque actualmente su recargada agenda laboral, lo impide, Isabela dice que sueña con un día poder vivir en diferentes lugares del mundo, entre ellos, por supuesto, el Perú.

“Cuando tenga suficiente dinero y tiempo para vivir en varios lugares, es uno de mis sueños. Quisiera vivir en el Perú y estar con mi familia, con mi querida tía Gloria, a quien extraño mucho y ya está viejita”, dijo Isabela, con especial mención a una de sus familiares más queridas.

6. Estará en abril en Lima

Isabela, como contamos líneas arriba, siempre tiene al Perú en su agenda y estará en abril de vuelta para celebrar la Semana Santa con su familia. Ella explica que tiene muy buena relación con su familia peruana. Además de su tía Gloria, menciona a su abuelo y dice: “tengo muchos primos, no los conozco a todos, pero me gustaría poder hacerlo”.

7. Sí se imagina una versión americana de “Al fondo hay sitio”

No es un secreto que Isabela creció en su adolescencia viendo la popular serie peruana “Al fondo hay sitio”. Es más, tiene muy buena amistad con algunas de sus estrellas, como Marco Zunino y Erick Elera. Pero, ¿se imagina que la artista produzca una versión americana de esta ficción nacional? Ella no ve la idea como algo imposible

“Sería interesante producir ‘Al fondo hay sitio’ versión americana. No es tan loco. Conozco a Marco Zunino, me encantaba su su personaje de ‘cosito’. Él es amigo de mi mami y en la pandemia hablamos de la idea de una versión americana de ‘Al fondo hay sitio’. Es una historia que tiene que ver con nuestra experiencia como inmigrantes en un país como los Estados Unidos, que tiene muchas oportunidades y en el que también se nota una diferencia de clases. Cuando vienes a Los Ángeles hay una diferencia de clases entre latinos y gringos. Hay un estereotipo de que los latinos trabajan para lo gringos, sería interesante ver eso en una versión americana de ‘AFHS’, quizás con unos invitados especiales, además, como el ‘Cara de pez’, ‘Ricolás’ o ‘Grace’”, apuntó la actriz.

8. Hará una película basada en una novela de John Green

Recientemente, Isabela Merced confirmó que empezará en abril a rodar la película de “Mil veces hasta siempre”, una de las novelas del famoso escritor estadounidense John Green, quien se volvió muy popular entre los jóvenes con “Bajo la misma estrella”.

La actriz le contó a Saltar Intro de “El Comercio”, que el rodaje comenzará en Cincinnatti, en Ohio, en abril. “Estoy muy emocionada, he leído ese libro y me encanta ese autor, John Green, creo que es mi libro favorito de él. Aunque es un libro para adolescentes, es muy profundo. Habla de los TOCC, de la ansiedad, pero lo hace de una manera muy natural. A veces se habla de la salud mental con romanticismo, pero hay que hablar de lo que de verdad uno siente cuando tiene ansiedad, me encanta el guion, creo que es muy respetuoso”, dijo Merced.

9. Ha sufrido ansiedad

La artista confesó que, por la misma naturaleza de su trabajo, también ha experimentado la sensación de ansiedad. “Siento ansiedad todo el tiempo. Para mí, como actriz, hay mucha presión. Si estoy en una entrevista y ese día no me siento bien, igual tengo que salir con una sonrisa, actuar como que todo esté bien, aunque acabe de llorar”, relata la estrella.

“Somos humanos, parece que no lo somos por el maquillaje y peinado perfecto, pero somos humanos”, reflexiona la joven.

10. Adora a sus fans

Es por ello que la actriz valora especialmente el rol que tienen sus fans en su carrera y su vida.

“Los artistas tenemos la habilidad de actuar y cantar para ser creativos y honestos y conectar con los fans y eso es lo más importante, ellos son los que te ayudan más que nadie. La industria de Hollywood no quiere apoyarme, ellos simplemente quieren su dinero y sin fans yo no tendría una carrera”, dice tajante Isabela.

CURIOSIDADES

Con estos datos, seguramente ya sienten que conoce mucho más a Isabela Merced, pero la artista también nos reveló dos pequeñas curiosidades para cerrar la entrevista.

1. ¿Cuál es la serie que ha visto más de 10 veces?

Respuesta: “Avatar: la leyenda de Aang”, de Nickelodeon.

2. ¿A quién imagina protagonista de su película biográfica?

Respuesta: A Julianna Gamiz.

Isabela Merced y Kayfex hablan de "Agonía", tema que grabaron juntos para el primer álbum del ayacuchano. (Fuente: El Comercio)

