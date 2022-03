Conforme a los criterios de Saber más

Desde que empezó su carrera como actriz de teatro en el musical “Evita” de Broadway, Isabela Merced ha tenido muy presente al Perú, la tierra natal de su madre y la que ella, a pesar de haber nacido en los Estados Unidos, también considera su patria. Ahora que tiene una carrera muy sólida en Hollywood y empieza a destacar también en lo musical, la joven artista no deja de mirar a sus orígenes y estrena un video filmado en Ayacucho.

En “Agonía”, Isabela se une al DJ Kayfex para un tema cuya letra se inspira en un cuento de José María Arguedas y que le permite mostrar muchas referencias de la cultura andina. Para la presentación de esta canción, Merced estuvo de paso por Lima y nos contó algunos detalles sobre lo que se viene en su carrera:

- ¿Esta es tu primera visita al Perú después de la cuarentena por el COVID-19?

Había ido a visitar a mi familia el 2020, también ese año fui a Ayacucho para filmar el video de “Agonía” con Kayfex, a quien adoro porque es un amor de gente, me apoyó mucho, es muy talentoso, muy peruano, muy ayacuchano. Pero yo siempre regreso. Creo que es muy importante visitar a la familia. Además, cada vez que vuelvo, siento que tengo mis pies en la tierra, es refrescante.

- ¿Qué te gusta hacer cuando vuelves?

Comer rico, comer chifa, bailar, aunque haya sido en pandemia, pude bailar y estar en la casa con mi familia. Eso es todo lo que necesito en mi vida.

- ¿Cómo nace la colaboración con Kayfex y la idea de filmar en Ayacucho?

Hacía mucho tiempo que no sacaba una canción y mis fans preguntaban mucho sobre nueva música, pero me estaba tomando mi tiempo y con razón. Kayfex tenía un plan para su proyecto musical y yo confío en él. Cuando nos unimos para “Agonía”, yo quería darle mi toque, como hablar en ‘spanglish’, por ejemplo. Creo que la combinación que logramos entre Kayfex y yo es especial. Él hace algo más urbano; yo voy más por el pop, el latin, más americano a veces. Pero la canción está inspirada en la ciudad en la que Kayfex creció. Yo nunca había estado en Ayacucho, pero siento que es el rey de Ayacucho, conoce a todos, es amigo de todos, me sentí muy inspirada al ver esa conexión que tiene con su tierra, su hogar, es algo muy poderoso.

- ¿Cómo escribieron la canción?

Escribimos “Agonía” con Kayfex y con mi amiga Ale Alberti sobre la agonía de extrañar a alguien, perder a alguien que te significa mucho, que quieres mucho. Yo tengo a alguien que perdí hace mucho tiempo y la letra fue inspirada por esa perdida. En el video se muestra esa tristeza, tengo lágrimas de cristal, porque hay muchas metáforas en esa canción.

- En una entrevista criticaste que en los Estados Unidos se entienda lo latino como lo mexicano. En el Perú pasa que se entiende al país desde Lima o Cusco, tú ahora decides mostrar Ayacucho.

Es que tenemos una variedad de lugares y regiones en el Perú, hay que apreciar cada una de ellas. Yo tengo familia en Lima y en Arequipa, no conozco todas las partes del Perú, porque voy a donde está mi familia. Pero hace como 3 o 2 años fui a visitar la Amazonia y fue increíble. El Perú tiene tanto para ofrecer. En ese viaje vi delfines rosados, fue como un sueño hecho realidad. Aprecio todo lo que el Perú tiene por ofrecer.

- Kayfex dice que gracias a su música ha investigado y conocido más del Perú. ¿Te pasa lo mismo?

Cada persona que tiene interés puedes hacer su propia investigación y aprender más. Como artista, yo quiero aprender más y leer más. Acabo de alquilar un libro sobre los incas, unos poemas de los incas, esas cosas me fascinan, porque la forma de decir las cosas es diferente, quizás sea la traducción del quechua al español o al inglés, pero suena diferente, es como otra manera de comunicar.

- Tras esta visita al Perú gracias a la música, ¿qué proyectos tienes como actriz?

Se viene “Father of the Bride”, que es un remake de la película “El padre de la novia”, pero es una versión más auténtica con la del libro. Estoy allí con Andy García, Gloria Estefan, que es mi reina, mi favorita, un amor de gente, súper linda, super cool, yo la admiro mucho. También está Adria Arjona, que es casi mi hermana en la vida real; y Diego Boneta. Hacer esa película fue muy divertido, la filmé en Miami y Atlanta, pero también estuve en Italia para filmar otra película: “Rosaline”, que antes se llamaba “Rosaline y Julieta”. Yo tengo el papel de Julieta. Es una película muy diferente a mis otros proyectos, de época, uso vestidos muy grandes. Pero a mí me gusta la variedad, poder transformar a un personaje, sentir ese personaje en mi vida. También tengo otra película que voy a filmar en abril, toco madera para que sea así.

- Sé que estabas intentando también producir.

Sí, como productor, estar detrás de las películas. Sí, he trabajado con otros productores. Tengo un proyecto en particular que es un secreto todavía, pero hay una actriz muy talentosa que también me está ayudando mucho, ella va a protagonizar la película. Mi meta es trabajar con un montón de latinos, que yo los pueda ayudar y ellos me ayuden también, porque ese es el secreto del éxito: juntarnos y trabajar unidos. Mira el videoclip de “Agonía”: puros peruanos detrás y frente de las cámaras. Amo poder hacer eso en este momento, en este tiempo, demostrar que es posible.

