Conforme a los criterios de Saber más

Isabela Merced ha tenido un año ocupado. La joven actriz de raíces peruanas se encuentra en Italia filmando una película, su segundo proyecto cinematográfico en lo que va del 2021. Mientras tanto, este 20 de agosto se estrena en Netflix “Sweet Girl”, un thriller donde comparte protagonismo con Jason Momoa como parte de un dúo de padre e hija que quieren vengarse de una inescrupulosa empresa farmacéutica.

El Comercio pudo hablar con la intérprete de 20 años sobre este filme, aunque la entrevista pronto se volcó a los cambios de actitudes en Hollywood a las películas latinas, la nominación de Francisca Aronsson a los Kid’s Choice Awards, así como sus próximos proyectos musicales, incluyendo una posible colaboración con Tony Succar.

-¿Qué te atrajo del guion de “Sweet Girl”?

Bueno, Jason me ofreció el parte de Rachel porque él dijo que si él y Adria Arjona tenían una hija, se vería como yo. Además me encanta la acción, así que cuando leí el guion, me sentí muy emocionada porque nunca había estado en una película como la estrella después de Jason Momoa, haciendo mis propias escenas de acción.

Escena de "Sweet Girl" con Jason Momoa (izquierda) e Isabela Merced (derecha). (Foto: Clay Enos/Netflix)

-¿Por qué elegiste hacer tus propias escenas de acción?

Porque me gustan las películas de acción. Es difícil y bastante trabajo, pero es super divertido. Y los especialistas de escenas de riesgo son muy cuidadosos y tienen mucha experiencia, entonces no me dio miedo en ningún momento.

-¿Y cuál fue la escena más difícil de grabar?

La escena de la fuente con Manu (Manuel García-Rulfo). Hacer una escena de acción donde tengo que estar debajo del agua fue muy difícil. Pero después de hacer eso me sentí más confiada y cómoda haciendo mis propias escenas de acción. Ahora quiero hacer más películas de este tipo, como quizás “Atomic Blonde” o una secuela de “Sweet Girl”.

-¿Cómo fue trabajar con Jason Momoa?

Bueno, él es un peluche. Me cuida mucho y tiene un gran corazón. Es muy cariñoso. Siempre está mandándome mensajes, casi cada semana, preguntándome cómo estoy y cómo está mi mamá. Y me ayuda mucho con mis roles en Hollywood.

Detrás de cámaras de "Sweet Girl" con Jason Momoa, también productor de la película, Isabela Merced (centro) y el director Brian Mendoza. (Foto: CLAY ENOS/NETFLIX)

-¿Cómo ha cambiado la actitud de Hollywood hacia los actores y papeles latinos en los últimos años?

Ha cambiado un poco, porque antes habían películas sobre latinos, pero creadas por ‘gringos’. Era para ‘gringos’ por ‘gringos’, entonces no se sentía muy auténtico.

Eso ahora ha cambiado, porque acabo de hacer una película titulada “Father of the Bride”, pero una versión latina. Entonces los productores, el director, los actores, todos eran latinos, trabajando juntos, detrás y frente a la cámara. Sentía que eso era muy auténtico, muy real y muy divertido, porque nunca había podido hablar español en un set de Hollywood, y ahora sí pude.

Ojalá que cuando yo empiece mis propios proyectos, donde yo sea productora, pueda crear un ambiente así, con todos latinos, que puedan sentirse cómodos hablando de latinos en español.

-Hablando de latinos y entrando un poco a las actrices peruanas, hace poco Francisca Aronsson fue nominada a los Kid’s Choice Awards.

Sí, la conozco. Ella es muy linda.

- ¿Cuál es tu opinión sobre cómo las actrices peruanas, y en el caso particular de Aronsson, están ganando más reconocimiento en el mundo?

Es increíble porque no conozco a muchos peruanos en Los Ángeles. Cuando estoy audicionando para una película y tengo que entrar a una oficina para hacer mi audición en persona, siempre veo a las mismas cinco latinas en ese cuarto, porque no hay muchas opciones. Bueno, sí las hay, pero ellos no quieren encontrarlas. Ellos quieren como a cinco latinas que hablan inglés y español; no quieren encontrar a otras porque si no tienen nombre ni tienen experiencia, entonces no traen dinero. Pero eso para mí no tiene sentido, porque sí hay más talento; pero tienes que esforzarte en encontrarlo.

La actriz peruana Francisca Aronsson ha sido nominada a los Kid's Choice Awards México 2021. (Foto: Eduardo Cavero/GEC)

- Has trabajado en comedias, thrillers, películas de acción, en romance y en una película de animación hace poco. ¿Hay algún género en el que quieras experimentar también?

Quisiera hacer una película en español. O quizás una serie. Me encantan las telenovelas y cuando era chiquita me encantó esa serie que se llamaba “Al fondo hay sitio”. Y pues si hubiera una serie cómo esa en los Estados Unidos, quizás una versión en inglés, sería muy divertido.

-Y en cuestión de películas peruanas que quisieras adaptar o llevar al mercado internacional, ¿habrá alguna que tengas en mente?

Por el momento no, porque siento que cambiar el lugar va a cambiar también la historia. Y cambiar de geografía de todo y moverlo a los Estados Unidos, quizás pueda arruinarla. Entonces no quiero hacer eso.

-Hablando de tu carrera musical, hace poco vi una foto donde estabas junto a Tony Succar. ¿Hay algún proyecto secreto que nos puedas adelantar?

Bueno sí, tenemos unos proyectos juntos que ojalá vayan a salir muy pronto. Acabo de firmar con un manager y ahora tengo un plan, así que espero que podamos acelerar el ritmo y la velocidad muy pronto. Porque después de trabajar en dos películas en el verano y ahora en otoño, necesito un descanso y ojalá durante ese descanso pueda trabajar en mi música.

El músico peruano Tony Succar en una foto junto a Isabela Merced que data de diciembre del 2020. Ambos preparan un proyecto junto que quizás verá la luz pronto. (Foto: @tonysuccar/Instagram)

-¿Te escucharemos cantar salsa como estaba insinuado ese post?

Bueno, me gusta la salsa. Soy salsera y ojalá les guste porque quiero probar diferentes estilos de música, diferentes géneros, porque todo me fascina y sé que puedo escribir en cualquier estilo. Sí, es mi sueño, mi meta.

-Una última pregunta, ¿Cuándo te veremos de vuelta en el Perú?

Siempre regreso para la Navidad y el Año Nuevo para pasar tiempo con la familia, pero el último año solo fui a grabar un video musical, y no pude visitarlos porque ellos tienen miedo del COVID debido a que mi abuelo es muy viejito. Pero lo extraño mucho y espero que pronto pueda cambiar la situación con la variante delta. Ojalá al fin de este año, porque si no estaré muy triste.

Isabela Merced en sesión de fotos para Netflix.

VIDEO RECOMENDADO

Tráiler de "Val". (Fuente: Amazon Prime Video)