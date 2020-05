A Isabela Merced la conocimos como Isabela Moner. Era una niña cuando hizo su primera obra en Broadway y, luego, una adolescente, cuando protagonizó una serie de Nickelodeon. Hollywood fue el paso inmediato con una cinta de la saga “Transformers” y una versión ‘live action’ de la famosa “Dora, la exploradora”. Hoy, a sus 18 años, Isabela Merced -nombre artístico que tomó para rendirle homenaje a su origen latino- se prepara para conquistar otro de sus sueños: hacer música, pero bajo sus propios parámetros y siempre con la mirada puesta en el Perú, la tierra de su madre.

Desde su casa en Los Ángeles, donde nos recibe virtualmente, la artista nos habla así de "The Better Half of Me", su primer EP:

Casi un año después del lanzamiento de “Papi”, la canción que marcó tu debut como cantante, finalmente presentas tu primer EP. ¿Qué es lo que más te entusiasma de este proyecto?

Pues me siento más libre como artista. En la actuación siempre hay directores, o personas del estudio, o los productores, que te quieren decir qué hacer. Ahora tengo el apoyo de mi disquera, pero no me están tratando de controlar. Y se siente diferente. Acabo de hacer un video musical para la primera canción del EP y me parece increíble porque prácticamente lo hice yo sola en mi propia casa, aquí en este cuarto desde el que te hablo. Me siento más independiente. Y creo que es importante para las jóvenes que me escuchan que también sientan lo mismo. Yo me siento bendecida, afortunada de tener las oportunidades que tengo. Soy una mezcla de americana y sudamericana, y eso es un privilegio en sí porque no tengo la misma experiencia que los inmigrantes. Y yo quiero usar ese privilegio para poder ayudar a los que no lo han tenido.

De hecho, tu proyecto musical está muy atado a tu identidad. Usas elementos peruanos, cantas en inglés y en español a la vez. Ahora está muy extendido el spanglish, pero no siempre fue así en la industria musical…

Y es importante para mí que sepan que no es una estrategia. Es algo muy natural. Las canciones de este EP son producto de unas sesiones en estudios que tuve el año pasado. Estaban los productores de “Despacito” (de Luis Fonsi): Mauricio (Rengifo) y Andrés (Torres). Ellos son un equipo muy fuerte y con mucha energía positiva, me encantó trabajar con ellos. Y la vibra era así. Había personas que solo hablaban inglés y otras que solo hablaban español.

También trabajaste con Justin Tranter. ¿Cómo ha sido para ti, como una joven compositora, la experiencia al lado de alguien que ha escrito prácticamente para todas las grandes estrellas del pop?

Él es muy lindo, me apoyaba mucho cuando me sentía insegura de mis elecciones como autora y músico. He trabajado con escritores maravillosos, que han sido colaboradores, pero que me dejaron que yo hable, que dirija qué va a pasar. Después de esos ‘camps’ de escritura que tuve ahora puedo escribir en mi propia casa, sin ayuda, con mi hermano, que es productor e ingeniero, y que me ayuda con el ProTools. Me siento más independiente. Este EP es un reflejo de mi crecimiento como artista porque ya tengo tantas canciones que hecho este 2020, que todavía no han salido, pero que me demuestran que he crecido.

¿Por qué “The Better Half of Me”?

El título del disco viene un poco de una conversación que tuve con mi tía. Un día, estando en la playa, me preguntó si alguna vez había estado completamente a solas conmigo misma, sin teléfono, laptop o cualquier otra distracción. Y me di cuenta que no, que ni lo había pensado. Y me dijo que eso era muy importante para crecer: estar cómoda contigo misma, con tus pensamientos y tu soledad. Y en cuarentena fui capaz de sentir eso. Me sentí un poco ansiosa, pero también aprendí mucho. Y mi imaginación me lleva a diferentes lugares. El título del EP parte de eso. Cuando se habla de ‘the better half of me’, o sea ‘la mejor mitad de mí’, se habla de las parejas. Pero yo siento que yo soy la mejor mitad de mí. Y esta es mi mejor manera de trabajar con ella y crecer con ella.

¿Cómo abordas el amor en tus canciones?

“Apocalipsis”, que es la primera canción del EP y la primera que mi hermano y yo lanzamos juntos, para mí tiene dos versiones. Cuando la escribí, yo estaba saliendo de una relación un poco tóxica, insatisfactoria, pero después de reflexionar, sentí que en esa relación yo no era la víctima, yo era también responsable de esa toxicidad. Entonces, sí, “Apocalipsis” es sobre una relación tóxica, pero también sobre una relación contigo misma, y el porqué te permites estar en situaciones toxicas. Como dice la frase: ‘Atraes la energía que transmites’. Así que habla de la mejor mitad de mí y la peor mitad de mí.

¿Y “Loving Kind”, el otro single del EP?

Creo que es una canción que empodera mucho, pero también trata de mis propias experiencias con chicos de mi edad, que son inmaduros y actúan como si tuvieran toda la vida para vivir y a mí no me gusta que gasten mi tiempo. Y escribí este tema pensando en una relación específica, pero no pensé que algún día la mostraría. La escribí para sacar esos sentimientos de mi pecho. Realmente no me gusta escribir canciones de amor, creo que hay temas más originales, que te pueden retar más al escribir, pero necesitaba sacar eso de mí, como en un diario.

“The Chase” es una canción que creo va a llamar mucho la atención, en especial en el Perú, porque has hecho un ‘sample’ de “Toro Mata”. ¿Cómo surge la idea?

He escuchado las canciones de diferentes regiones del Perú, pero el año pasado me obsesioné con Eva Ayllón y su versión de “Toro Mata”. Y me encantan las reacciones de los productores cuando escuchan los temas peruanos por primera vez. Es muy entretenido porque nunca han escuchado algo tan especial y me dicen: “Yo quiero hacer un remix de esto”. Y yo les digo: “Pues voy a ver a quién elijo”, porque todos quieren ser parte de un proyecto tan diferente. Y esa canción viene de la primera vez que hicimos el ‘camp’ de escritores, y yo estaba obsesionada con Eva. Y, como la canción ya tiene más de 100 años, la podíamos usar para el remix porque es de dominio público.

Es imposible no hablar del tema, ¿cómo han cambiado tus planes con la pandemia?

Cambiaron por completo. Sé que las vidas de todas las personas han sido afectadas de diferentes maneras, y yo soy afortunada de estar estable para mi familia. Tengo la oportunidad de estar aquí con mi hermano, escribiendo música y trabajando con él. Mi hermano es muy talentoso, es productor e ingeniero. Él produjo “Apocalipsis”. Tiene 16 años pero ya está trabajado con adultos. Estoy súper orgullosa de él.

¿Cómo se llama?

Él se llama Gyovanni Moner, pero firma como ‘Good Lunch’. Yo no sabía que estaba interesado en la música. No sé cómo ni cuándo. Yo pensé que era la única en mi familia interesada en el mundo del entretenimiento. Fue una sorpresa para mí, pero me encanta: me ayuda con el ProTools, a grabar voces, escribimos canciones juntos durante la cuarentena. No me vuelvo loca porque puedo trabajar en estos días y eso es lo que quiero.

¿Y cómo queda la actuación ahora que estás enfocada en tu carrera como cantante?

Yo quiero seguir el camino de Jennifer López. Ella puede hacer de todo: canta, actúa, luego dirige. Es súper talentosa, la admiro mucho. Yo acabo de grabar una película (“Sweet Girl”) en Pittsburgh, Pensilvania, con Jason Momoa. A quien, además, le encantó el tema “Papi”, se aprendió el baile (risas). Pero para mí es importante tener las dos cosas. Para ser feliz, tienes que darte libertad y la oportunidad de crecer. Todo está en el balance.

