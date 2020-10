Conforme a los criterios de Saber más

La pandemia no mella el optimismo de Isabela Merced (19). Pese a que sus proyectos quedaron en stand by y tuvo que posponer su visita a Perú, vio la situación como una oportunidad para conectar con su lado creativo. Como resultado, lanzó en mayo pasado su primer EP, titulado The Better Half of Me, que ha tenido buen recibimiento por parte del público estadounidense y latino. Siguiendo la misma fórmula, ha lanzado recientemente Don’t Go, donde colabora con la actriz y modelo mexicana Danna Paola. Como parte de la promoción del nuevo sencillo, conversa con distintos medios internacionales, entre ellos Somos. Ni bien aparece en cámara, la muchacha de raíces peruanas habla en espanglish con una familiaridad que pareciera como si estuviera poniéndose al día con una amiga que no ha visto en años: presenta a Canela, su nueva perrita de tres meses; pregunta cómo está la situación en Perú y si ya es posible viajar porque quiere visitar a su familia. Esto fue lo que nos contó

¿Cómo te ha tratado la cuarentena?

Ah, ha sido una locura. Escribí un montón de canciones sola en casa, pero aún no las he soltado. Normalmente –antes de todo esto–, había un estudio donde me juntaba con los escritores y Justin Tranter, el productor ejecutivo de mis proyectos, quien es muy talentoso. Lo llamo mi ‘segunda mamá’ porque me da un montón de consejos y me ayuda en la vida también como escritora y cantante. Por ejemplo, Dont' Go (2020) la escribimos Mauricio [ Rengifo], de Cali y el Dandee; Andrés [Torres] y yo. Cada vez que estoy con ellos, escribimos una canción en como 20 minutos. Es muy fácil trabajar con ellos porque tenemos ideas similares. En una sesión salió la frase ‘Isabela prende la candela’ [que se escucha al inicio de la canción].

En este sencillo, colaboras con Danna Paola. Incluso lanzaron el videoclip. ¿Ya se conocían? ¿Fue difícil trabajar a distancia?

Nos conocimos durante la cuarentena, mediante Instagram. La seguí porque soy superfanática de Élite y su personaje [Lucrecia]. Me encanta su actitud y sus canciones. Fue una colaboración perfecta porque las dos somos actrices desde la chiquititud y tenemos mucho en común. Ella es muy cool. Me encanta su personalidad. Poder grabar un video musical en este clima político fue muy difícil, pero lo hicimos y estoy orgullosa de eso. Ella está en la Ciudad de México y todavía no la conozco en persona, pero somos mejores amigas de WhatsApp e Instagram. La próxima vez que vaya, ya tenemos planes para vernos. Tomar un cafecito o un tequila, quién sabe [risas].

Hace unos meses conversamos con Kayfex –el DJ ayacuchano que colaboró con Renata Flores– y nos contó que tenía algunos proyectos contigo...

[Hace gesto de silencio] Tengo un par de colaboraciones planeadas a futuro con peruanos. Kayfex es alguien a quien admiro mucho. El talento en este chico es ridículo. Dios tiene favoritos y él es uno de ellos. Me encanta cómo incluye los sonidos ancestrales en su música. Él es el maestro de la fusión de lo antiguo con lo urbano. Incorpora un montón de su cultura. Se siente muy real, puro y viene de su corazón. Amo trabajar con él. Es uno de mis productores favoritos. Me fascinan los artistas jóvenes que tienen un montón de talento, pero son subestimados en Estados Unidos. Yo soy mitad de estas culturas y quiero hacerlos conocidos para que las personas los escuchen.

Eres una de las representantes de la nueva generación de artistas que fusiona la cultura latina y la estadounidense. ¿Cómo llevas eso en tu carrera?

Es muy natural incorporarlas porque crecí como peruana-americana. Nací en Estados Unidos, pero tengo una mamá peruana y fue muy importante para ella que aprenda mucho de la cultura, de nuestras raíces, de nuestra sangre. Gracias a mi mami tengo ese amor por Perú. Admiro mucho la cultura peruana: el folclore de los incas, los sonidos clásicos de la costa con los afroperuanos. Kayfex me introdujo a los sonidos de la sierra. Sigo aprendiendo de la música y quiero incorporar sus sonidos lo más que pueda porque es muy hermoso.

Todos los años, Isabela Merced visita alguna ciudad de Perú. La última vez fue en diciembre de 2019, donde recorrió la laguna de la Huacachina. “Tuve planes de regresar en junio [de este año] para ver a mi familia y amigos. Parece que voy a tener que esperar un poco más”, dice la actriz y cantante. (Foto: Instagram @isabelamerced)

Además de la música, tienes una carrera actoral. Sin embargo, es una industria que aún tiene estereotipos de los latinos...

Cada semana me mandan guiones que... [se queja]. Es ridículo. Los guiones de hoy en día son vergonzosos porque tienen los estereotipos de los latinos. Te das cuenta de que fue un gringo el que lo escribió. No me puedo relacionar con eso. Mi meta en la industria de Hollywood es poder crear mis propios proyectos para poder revalorizar a la comunidad latina, en especial en Estados Unidos. Por eso ahora estoy buscando proyectos para producir o dirigir. Creo que esa la única forma de crear algo que se sienta auténtico.

Se vienen las elecciones presidenciales en Estados Unidos y muchos artistas incentivan a sus seguidores a que voten. ¿Planeas hacer lo mismo con la comunidad latina?

Voy a hacer un proyecto chiquito con Eva Longoria para recordarle a la gente que vote. Es educativo, pero también casual. Creo que hay que ir por ahí: no intimidar, sino recordar [a las personas] que tienen una voz. Ustedes lo saben con la política en Perú. Es muy importante que la gente sepa que debe usar su voz. Quiero usar la mía para dar a conocer un mensaje. Estoy tratando de colaborar con un montón de artistas y actores que tienen ideas para inspirar a otros porque la situación es una locura. //

BAJO EL REFLECTOR

PININOS. En 2014, Isabela Merced protagonizó la serie de Nickelodeon ’100 cosas para hacer antes de High School', donde interpretó a CJ Martin. La comedia creada por Scott Fellon se emitió hasta 2016.

EL ESTELAR. En 2019, interpretó a Dora, la exploradora en el live action ‘Dora y la ciudad perdida’, donde actúa junto a Eugenio Derbez, Eva Longoria y Danny Trejo. El filme recaudó $119 millones a nivel mundial.

LET IT SNOW. Ese mismo año protagonizó la comedia romántica navideña basa en la novela del mismo nombre de John Green, Maureen Johnson y Lauren Myracle. Puede verla en Netflix.

