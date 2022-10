Reconocida por ponerle la cuota de humor a sus personajes en una basta carrera de 10 años como actriz de telenovelas y películas mexicanas, Michelle Rodríguez está lista para mostrarnos una nueva faceta: la de cocinera y anfitriona en el nuevo reality que estrena HBO Max este 27 de octubre.

Risueña, relajada y emocionada al hablar de este nuevo proyecto “nada fácil de afrontar”, hablamos vía Zoom con la mexicana. Además de cómo fue para ella hacer reír en tiempos de pandemia.

-Háblame de “Divina Comida”, por lo visto en el tráiler, ese programa parece que sacará chispas

Pues estamos muy contentos y muy emocionados porque creo que es un reality muy diferente porque van a tener la oportunidad de conocernos más a fondo, de conocer nuestras casas, tal vez nuestros gustos. Y nos van a ver un poco en problemas, porque nos pusieron a cocinar y ser los anfitriones de grandes estrellas. Fue algo que me tuvo muy emocionada, a veces se me olvidaba que era un concurso y la pasé increíble a pesar de que mi modus vivendi no es la cocina definitivamente y eso me puso en problemas, porque ya descubrí que ser anfitrión no es tan fácil, te pierdes la mitad de las pláticas, jaja.

Michelle Rodríguez conversó con Saltar Intro sobre su participación en el reality mexicano, la dificultad que significó para ella cocinar para un grupo de invitados y su esencia como comediante.

-¿Cuál es la dinámica del programa?

Tenemos a cuatro celebridades, cada una va a recibir a los otros tres invitados en su casa para una cena que él mismo va a preparar. En mi mesa estaban Carlos Gatica, Carol Sevilla y Margarita, ‘La diosa de la cumbia’. Los recibí en mi casa con mucho amor, la pasamos muy bien, cotorreamos mucho y la cena que preparé fue un mole que hace mi mamá. Es un plato muy tradicional, como muy de mi familia, pero también muy cansado de preparar.

-¿Se puede contar cómo terminó eso? ¿Fue un desastre, jaja?

No fue un desastre, pero te digo que descubrí que ser anfitrión no es fácil porque cuando estás yendo y viniendo a servir los platos, te pierdes de la mitad de la conversación. Y entonces a mí me da estrés porque quiero saberlo todo, esa es una y luego el hecho de cocinar antes de que lleguen hace que termines exhausto.

-¿Pero la pasaron bien?

Creo que la pasamos increíble y sí, lo que más me gustó fue ir a otra casa a comer.

¿Tú cocinas sola o hay alguien que te ayuda en ese momento?

Yo no cocino, pero lo intenté con mucho amor, para mis compañeros y estuvo estuvo divertido siempre con las instrucciones de mi mamá, porque te digo que era una receta del mole que hace ella, pero ella no se puede meter a cocinar.

-¿Cómo fue convivir con los invitados, tan distintos unos de otros?

Mi mesa estuvo muy padre porque parecía que ya nos conocíamos de tiempo.Y para romper el hielo todo empezó como un chisme. ¿Oye, ya supiste de no sé qué? fueron las primeras cosas que nos empezamos a decir entre todos. Y en menos de 15 minutos ya éramos grandes amigos, nos divertimos muchísimo y nos sentimos tan cómodos que hubo oportunidad de vulnerarnos, sabes, de contar cosas que a lo mejor tienen que ver con nuestra vida personal que no son públicas y que también está padre que la gente las escuche. Se van a revelar cositas muy personales.

-¿Solo tienes contacto con tus cuatro invitados en todo el programa?

Sí, son cuatro mesas, cada una tiene cuatro invitados y cada capítulo es una cena distinta.

-Dejando de lado un momento el programa, tú como comediante, ¿Cómo viviste estos dos años de pandemia?

Como comediante existieron muchas dificultades. Primero, porque nunca nunca se va a comparar un espectáculo en vivo a cualquier tipo de reproducción online. Yo soy amante del cine, de la televisión, de las plataformas, de las series, pero un espectáculo en vivo siempre es una experiencia distinta. Cuando eres comediante esa es la retroalimentación. La gente en vivo también es parte del show, es parte del ritmo que a ti te va dando. Entonces aprender a sobrevivir con shows en línea al principio fue complicado porque estabas tú solo con una pantalla.

Sin embargo, creo que como comediante aprendí una nueva manera de contar mi show y sobre todo también aprender los recursos. Creo que como comediantes estamos muy acostumbrados a auto gestionarnos porque nosotros mismos somos los que producimos los shows. Y hacer comunidad, con comediantes de Chile, de Argentina, del país o alrededor de diferentes países. Decir ¿Qué onda? ¿Colaboramos para poder hacer redes y seguirle dando? O sea, descubrimos nuevas maneras de comunicar.

¿Y cómo es hacer reír en un momento tan complicado?

Creo que los latinos estamos ávidos de reír. Los latinos culturalmente lo tenemos en la sangre. Aunque la estemos pasando regular o la estemos pasando mal siempre hay algo que nos saca una sonrisa entonces creo que nuestra labor como comediante es aprender de los malos momentos y darles la vuelta para poder encontrar el lado bueno. Y sino también, invitar a la gente al cuestionamiento, a incomodarse para preguntarse, ¿Qué está pasando? No nada más desconectarnos y reírnos un rato de cualquier cosa, sino que vaya un poco más. Si mi comedia, además de hacerte reír, te hace pensar... Entonces nada, sin que suene a ‘vístima’ para eso nos hicimos, para hacer reír a la banda y en los peores momentos ahí estuvimos también.

-Tienes algún proyecto además de “Divina comida”? Porque siempre estás en todas, jaja

Estoy en todos lados, casi casi, jaja. Estoy por estrenar un par de series, estoy muy emocionada, seguramente ya nos veremos otra vez para hablar de eso. Se viene varias series. Ahorita se acaba de estrenar una nueva temporada aquí en México de “Cuarenta y veinte” que yo sé que se ve en diferentes países y que a la gente le gusta mucho.

-Finalmente, ¿Por qué el público debe ver este nuevo reality en HBO?

A toda la gente de Perú quiero invitarlos a que no se pierdan “Divina comida” por HBO Max. Es un nuevo reality show en donde la celebridades abriremos las puertas de nuestro hogar a otra celebridades para invitarles una cena y hacer una sobremesa muy divertida. No se lo pierdan el 27 de octubre y deseénnos suerte, jaja.

SIGUE A SALTAR INTRO EN INSTAGRAM