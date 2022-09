Bloomberg, en un artículo publicado recientemente, reveló que Prime Video ha sido la empresa de streaming en invertir más dinero en su plataforma, en comparación con Netflix, HBO Max, Disney y otras competencias directas.

Esta revelación, quizás llame la atención de muchos, dado el poco impacto que tiene Prime Video en streaming.

“Amazon ha estado produciendo programas de televisión durante tanto tiempo como Netflix y tiene mucho menos que mostrar . En una semana determinada, tiene una o dos de las series originales más populares en streaming en EE. UU. (en comparación con las siete u ocho de Netflix). Sus películas originales más populares de los últimos dos años fueron productos terminados que compraron a otros estudios . Y, después de una breve carrera como favorito de los premios, Amazon ha sido eclipsado desde entonces por Hulu y Apple (por no hablar de Netflix y HBO)”, indica Bloomberg en el mencionado artículo.

Entonces, ¿Cómo se explica el liderazgo de Prime Video?

Antes de responder esa pregunta hay que tener en cuenta que en la última década ha sido Netflix quien más dinero ha invertido en generar contenido y eso se refleja en el gran número de producciones propias de la empresa de la gran N.

La estrategia de Amazon

La razón por la que Prime Video invierte más dinero que Netflix y otras plataformas de streaming responde a una estrategia de su empresa madre, es decir de Amazon y cuando se habla de que la plataforma es la que más ha invertido, es porque se le considera una sola compañía.

“La jefa de Amazon Studios, Jen Salke, tiene un presupuesto de 10.000 millones de dólares. Si incluye deportes, se proyecta que Amazon gaste US$ 15 mil millones en programación este año”, revela Bloomberg Intelligence. Un monto por encima de lo que invierten sus competidoras.

Esto quiere decir que el plan de Amazon es generar generar dinero para su negocio de comercio electrónico y servicios de computación en la nube, además de su plataforma de streaming.

“Amazon ha adoptado un enfoque de entretenimiento diferente al de cualquier otra empresa importante de Hollywood. No financia programas de televisión para ganar dinero con ellos, al menos no de forma independiente. Utiliza el entretenimiento para atraerlo a su ecosistema y comercializar otros productos”, explica Bloomberg.

Bloomberg dice no saber si esta estrategia le ha funcionado a Amazon para atraer más suscriptores a su plataforma de streaming pero según los datos que tiene a la mano, todo hace indicar que Prime Video se mantendrá en pie de lucha frente a la competencia.

“Amazon generó US$ 470 mil millones en ventas y US$33 mil millones en ingresos netos el 2021, el video es el segundo mayor contribuyente de nuevos suscriptores a Prime después del envío”.

A esto hay que sumarle que Amazon invirtió US$ 8450 millones para comprar MGM, lo que derivará en una clara ampliación de su catálogo. Asimismo, la compañía anunció an agosto pasado que compró los derechos de transmisión de LaLiga SmartBank, la segunda división de fútbol de España y según varios medios estaría cerca de cerrar un acuerdo de 1.700 millones de euros con la UEFA para transmitir en vivo los partidos de la Champions League en Reino Unido a partir de 2024. Además, firmó un acuerdo de once años para transmitir de manera exclusiva la NFL Thursday Night Football (TNF).

DATO "Prime Video tiene una gran audiencia en mercados extranjeros como Europa Occidental, Japón e India. Además, es el servicio de transmisión líder en Japón y el segundo después de Disney en India, según Media Partners Asia", revela Bloomberg.





