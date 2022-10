HBO Max reveló el trailer oficial de “Divina Comida México”, el nuevo reality show en el que celebridades mexicanas como Belinda, Emmanuel, Karol Sevilla, Rafa Márquez, Itatí Cantoral, Margarita “Diosa de la Cumbia”, Faisy, María León, Erik Rubin, Dulce María, Alex Lora, Verónica Toussaint, José Ángel Bichir, Manu Nna, Michelle Rodríguez y Carlos Gatica, participarán y demostrarán sus dotes desde la cocina de su propia casa.

“16 famosos nos abrirán las puertas de su casa para dejarnos entrar hasta la cocina y demostrar qué tan buenos cocineros son”, nos dice parte del mencionado tráiler.





Comida y algo más

En la dinámica de descubrir quién es el mejor anfitrión y cocinero no faltará la charla, con algunos ‘chismecitos’, anécdotas y confidencias incluidas.

“Divina Comida México” llegará a HBO Max a partir del 27 de octubre. Cada semana se estrenarán cuatro episodios que corresponden a cada mesa.

El reality es la versión mexicana del famoso show culinario “Come Dine With Me”, distribuido por ITV Studios. El formato es originario del Reino Unido y se ha presentado en 46 territorios en todo el mundo.

A la fecha, suma más de 17 mil episodios a nivel mundial, además de la versión spin off del canal 4 en Reino Unido titulada “Come Dine With Me: The Professionals”.

