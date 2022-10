House Of The Dragon (2022)

HBO Max

La precuela de "Game Of Thrones" ha capturado a la audiencia desde su estreno en agosto del 2022. "House Of The Dragon" es la historia de liderazgo de la dinastía Targaryen, la casa del personaje de Daenerys Targaryen en la secuela de 2011. En este tiempo (pasado), hay más casas políticas que luchan por el codiciado trono de hierro y se embarcan en nuevas guerras. Los personajes son Rhaenyra Targaryen (Milly Alcock), Daemon Targaryen (Matt Smith), Alicent Hightower (Olivia Cooke), entre otros líderes de los reinos de Westeros, el mundo que creó el autor George R.R. Martin en los libros de la saga.